外科醫師圖文解說：受傷了怎麼辦？需要打破傷風嗎？傷口照護、疤痕預防重點提醒

「醫師，我兒子額頭的傷口一直流血。」林媽媽焦急地說。

「怎麼受傷的？」醫師問

「剛剛在打球的時候和同學相撞，兩個人都受傷了。」

醫師小心地掀開紗布，額頭上的撕裂傷便流出血來。

「這傷口要不要縫合？要不要打破傷風？會不會留疤？」林媽媽一口氣問了好幾個問題。

日常生活中，大家多少都有受傷的經驗，也都會有類似的問題，讓我們請醫師來解答。

哪些傷口需要縫合？

決定撕裂傷口要不要縫合，第一個要考慮傷口的深度及長度，新英格蘭診所乳房外科黃柏榮院長指出，一般而言超過一公分以上的傷口可能需要縫合，若傷口太深，傷及到肌肉組織、肌腱、韌帶、骨頭時，可能需要一併修復。

第二個要考慮出血的流量，黃柏榮醫師說，流血速度較快的傷口，若加壓十分鐘以上還止不了血，一定要盡快到醫院處理。

第三個要考慮傷口的位置，黃柏榮醫師解釋，例如位在關節處的撕裂傷在日常活動時會打開，很難自行癒合，建議要縫起來，幫助傷口癒合。另外，撕裂傷口若靠近臉部或生殖器，可能對美觀或功能造成影響，最好能夠縫合處理。

「別小看臉部的傷口！」黃柏榮醫師提醒，「或許傷口不大，但是若傷到肌肉，可能會影響眼輪匝肌的功能，就要縫合修補，千萬不能輕忽。」

第四個要考慮受傷的原因，黃柏榮醫師分析，如果是較乾淨的傷口，大多會立刻縫合；至於動物咬傷的傷口，因為細菌量較多，感染風險較高，除了清潔、止血之外，也要使用抗生素治療，後續再評估適合縫合的時機。

受傷了，需要打破傷風嗎？

在台灣，破傷風疫苗是常規接種的疫苗，大家在嬰幼兒時期、6歲會接受預防接種。一般而言，破傷風疫苗可以維持10年左右的保護力，爾後需要定期追加。

Photo Credit: 照護線上

只要患者不確定自己的接種狀況，所有的傷口都需要打破傷風疫苗。黃柏榮醫師解釋，如果患者確定接種過三次或三次以上的破傷風疫苗，就要評估是否需要追加注射破傷風疫苗。

針對小而乾淨之傷口，若最後一劑破傷風疫苗已超過10年，便需要追加注射；針對所有其他傷口，若最後一劑破傷風疫苗已超過5年，便需要追加注射。

傷口照護重點提醒

在傷口完全癒合前，大家都要好好照顧傷口，黃柏榮醫師說，請準備好換藥材料，包括滅菌手套、棉棒、生理食鹽水、消毒水、抗生素藥膏、膠帶、紗布、或有助傷口癒合的敷料。

在換藥前務必用乾淨的肥皂洗手，黃柏榮醫師說，請小心移除舊敷料，然後清潔、消毒傷口，塗上抗生素藥膏，然後以敷料妥善覆蓋傷口。

Photo Credit: 照護線上

包紮好傷口後，盡量不要有外力衝擊或碰觸，並避免潮濕或污染。黃柏榮醫師說，飲食中要攝取足夠的蛋白質，幫助傷口癒合。

每天都要觀察傷口，如果出現發紅、發熱、腫脹、疼痛、化膿等，代表傷口可能有感染，要盡快就醫。

如何預防疤痕形成？

「想預防疤痕，最重要的就是不要受傷！」黃柏榮醫師說，「如果已經受傷了，就要好好處理，包括把傷口清乾淨、正確縫合、正確換藥、避免感染等，都有助於降低疤痕形成的機會。」

如果是縫合性傷口，可以使用具有抗張纖維束之免縫膠帶，黃柏榮醫師說，免縫膠帶是以垂直傷口的方向黏貼，幫助傷口黏合得較平整。

請務必以紗布、或人工敷料妥善覆蓋傷口，降低傷口感染的機會。像是不沾黏類型的人工敷料則可以減少換藥的不適。另外，選擇有助保持傷口濕度及溫度的人工敷料則能有助形成適合傷口癒合的環境，較不會造成過度生長的疤痕。

Photo Credit: 照護線上

「已經有許多研究指出，纖維膠原過度增生與過度發炎有關，可能造成疤痕凹凸不平的問題，」黃柏榮醫師說「若是具有蟹足腫體質，膠原蛋白容易過度增生，更需要使用正確的敷料。有些人工敷料可以吸收組織液，提供濕潤、良好的癒合環境，盡量避免纖維膠原過度生長。」

因為在換藥時需要反覆撕掉、貼上膠帶，黃柏榮醫師說，若是皮膚較脆弱、敏感、或怕痛的病人，可以嘗試使用矽膠膠帶，以降低不適。

貼心小提醒

割傷、撕裂傷皆是很常見的狀況，受傷時請以乾淨的紗布加壓止血，然後盡快就醫處理，回家之後記得每天換藥好好照顧傷口。黃柏榮醫師說，傷口遭到感染時，可能出現幾個徵象，如果發現有明顯的肉芽組織隆起、增生，摸起來硬硬的，就要提高警覺。接下來就是發紅、腫脹、發熱、疼痛，且出現異常分泌物，黃色、灰色、深咖啡色分泌物都有可能。隨著感染惡化，將造成全身性感染反應，便會開始發燒、畏寒。

如果有任何疑問，請盡快回診，才能避免小傷口，變成大麻煩！

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航