零距離科學：新冠疫情下，眼睛也「染疫」？

文：吳家亮（香港中文大學通識教育基礎課程講師）

圖：香港電台

新冠疫情下，我們經歷了在家上學、在家工作的日子。人人在外戴著口罩，以往年年染上的流感都彷彿消失得無影無蹤。但是，另一種神秘疾病正拉著新冠病毒的尾巴流行起來。它的威力實在不容忽視，讓患者必須長期倚賴工具輔助才可過正常生活。它就是——近視。最新一集的《零距離科學》，正要跟大家探討我們該如何應對這眼睛危機。

近視是一個全球化的問題，預測到2050年會有超過5億個患者。

眼睛也染疫？

科學家在日本的一間小學進行了兩次視力普查。新冠疫情開始前，已有17%的學生出現視力轉差的問題。疫情期間小學停課了三個月，2020年6月再做普查時則有多達23%的學生視力轉差，情況令人擔憂。

這很大可能跟學生在疫情期間用多了手機和平板電腦有關。科學家為其中一位視力轉差的學生安裝了一個精密儀器，每5秒量度眼睛跟所視之物的距離，看看學生近距離視物（Near work）的情況如何。

近距離視物是指所觀察的物件距離眼睛少於30厘米。研究發現，當人連續30分鐘或每天超過2小時作近距離視物，便會增加近視加深的風險。

讓我們看看該學生一天的情況。他上課時需要間中抄寫筆記，眼睛跟筆記簿的距離大約是30厘米。放學後才是戲肉，他回家先玩半個小時手機遊戲，再做功課，眼睛與物件的距離只有20厘米；晚上睡覺前則看了超過半小時漫畫，距離更只有15厘米！他一天近距離視物的時數是4小時，比指標多了兩倍！

學生晚上睡覺前看了超過半小時漫畫，眼睛跟漫畫的距離只有15厘米。

我們的眼睛有兩個主要方法來應對近距離視物：第一，擴張晶體（Lens），把焦點從視網膜後調整至視網膜上；第二，延展眼軸長（Axial length），即角膜與視網膜的距離，以達致同樣的效果。但是，後者會導致遠方景物被聚焦至視網膜前方，讓人看不清楚，亦即近視。

當醫生檢驗剛才的學生的眼軸長，駭然發現長度已達25毫米，比成年人的平均長度還要多1毫米。醫生立刻建議他改變生活習慣，把手機遊戲改為電視遊戲，做功課時每20分鐘就小休一遍。

更嚴重的情況也比比皆是，有些患者的眼軸長可達33毫米，視覺神經也因而受損！一般認為眼軸長在20歲後便停止延展，但也有不少個案在成年後仍繼續惡化……

當眼軸長延展，遠方景物被聚焦至視網膜前方，讓人看不清楚，亦即近視。

近視可預防？

可能你會覺得，近視也沒甚麼大不了，戴一下眼鏡就可以啦！但是，近視會讓人多3.3倍的機會患上青光眼，多5.5倍的機會患上白內障，多21.5倍的機會患上視網膜脫落。因此，近視應當自小預防，一旦患上也應盡力避免讓它惡化。

科學家以小雞進行研究，當把牠們放在強光下飼養，牠們的眼軸長為0.62毫米；而在昏暗環境長大的小雞的眼軸長則為0.83毫米。科學家在前者的眼睛內發現多巴胺（Dopamine），多巴胺被認為可以抑制眼軸長延展，繼而預防近視。

因此，戶外活動絕對是關鍵。科學家量度了課室和戶外的亮度，發現即使坐在課室的窗邊，亮度也只達800 Lux；反之，一走到戶外，即使在遮蔭處亮度也至少達到1000 Lux。

台灣參考了這項研究，以教學設計成功讓近視學童的數量減少。學校把部分課堂搬至戶外，例如是科學課，務求讓學生每天有兩小時的戶外活動。這措施實施了接近10年，便已讓近視學童的數量減少了超過5%。

台灣學生在戶外上科學課，增加暴露在陽光下的時間，防止近視惡化。

新加坡國家眼科中心則進行了另一項研究，試驗低濃度阿托品（Atropine）眼藥水對減慢近視惡化的功效。他們發現，當小朋友持續使用眼藥水兩年，近視加深的速度比沒使用眼藥水的要慢，成效顯著。

筆者個人則傾向台灣的進路。雖然戴著口罩外出確實有點辛苦，但在疫情平穩之時，帶孩子外出曬曬太陽也有莫大的好處。大自然中總是充斥著靈丹妙藥，能夠幫助我們解決大大小小的難題，讓我們多加利用吧！

新加坡研究發現，當小朋友持續使用阿托品眼藥水兩年，近視加深的速度會減慢，成效顯著。

《零距離科學》（節目網站）集合世界各地有趣的科學紀錄片，網羅與大眾息息相關的科學資訊，啟發觀眾的好奇心和求知慾，節目逢星期五晚10時在港台電視31播映。本集於12月31日播出。港台網站及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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