2022/01/01,
生活

台灣左派的槍法：每次他們瞄準有錢大老闆，中槍倒地的往往是中小企業主

台灣左派的槍法：每次他們瞄準有錢大老闆，中槍倒地的往往是中小企業主
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我們想讓你知道的是

政府讓餐飲店的成本增加，又不准人家漲價，這不是要逼死人嗎？

台灣的左派槍法向來不準，每次他們瞄準著有錢的大老闆們開槍，中槍倒地的往往是一些中小企業主。

由於今年台灣的經濟數據亮眼，電子業跟航運業賺翻了，所以在幾個月前，政府決定要調漲基本工資，讓底層的勞工們能共享這些多出來的財富。

但是今年賺的滿缽滿盆的台積電等高科技公司，會用基本工資去雇用工程師嗎？當然不會。一般來說，高科技工程師的薪資都會遠高於政府的法定最低薪資，所以政府調漲法定最低薪資，對電子業的雇主跟勞工一點影響都沒有。

反倒是今年非常辛苦的餐飲業，往往就是以法定最低薪資來雇用員工的雇主。所以法定基本薪資一旦調漲，他們的成本馬上就增加了。

前幾天我開車載著一位也是中小企業主的朋友經過台北市東區，朋友指著窗外一個又一個的招租廣告跟我說，那些都是一家又一家在疫情中倒閉的餐飲店。

有些餐廳倒下了，有些勉強維持下來了。但是接著政府調漲基本工資，然後這兩天政府又成立跨部會稽查小組，鎖定火鍋店、速食店、特色料理餐廳的漲價行為。

政府讓餐飲店的成本增加，又不准人家漲價，這不是要逼死人嗎？

2018年韓國瑜掀起的韓流風潮，主力之一，就是許多被勞基法新制整的七葷八素的小微企業主們。

最近聽說韓國瑜有意東山再起，我原本只是一笑置之，但是看到台灣的左派瞄準著有錢的大老闆開槍，我又不禁擔心了起來。

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本文經林宜敬授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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