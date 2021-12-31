2021每日Google熱門關鍵字回顧：今年有三次單日熱搜超過200萬次，你知道是哪三件事嗎？

隨著2021年結束，讓我們用每天的Google搜尋熱門關鍵字，回顧這個充滿大事的一年。每天最熱門關鍵字，大多數的搜尋量在5萬到10萬多次之間，如果是較大事件則可能達到20多萬次以上，甚至100多萬次，而2021有3天出現200多萬次的熱門搜尋詞。

接著我們依照月份回顧這些熱門關鍵字，以及發生的事件。

一月：部立桃園醫院、GameStop

在一月份中，搜尋量最高的關鍵字是統一發票，超過50萬次。而部立桃園醫院因為出現COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）院內感染事件，所以關鍵字出現10萬甚至20萬次以上的搜尋量。這個月還發生少見的股市散戶成功對抗專業放空大鱷的GameStop事件。

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二月：農曆新年、地震、吳孟達

這個月遇到農曆新年假期，過年相關詞彙也就成為熱門搜尋詞，如初四迎財神、福袋等。而搜尋量達到50萬次以上，還有發生在2月6日，讓南部許多地區有感的台東地震。而在月底知名香港影星吳孟達過世，也受到大眾關注。

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三月：福原愛離婚、長榮長賜輪

三月最熱門事件是福原愛與江宏傑離婚，搜尋次超過50萬次。而由於LINE已經成為台灣的主要聯絡用App，3月23日LINE發生無法開啟的問題，因此也成為最熱門搜尋關鍵字。而隔一天長榮成為最熱門關鍵字，因為長榮貨輪長賜輪在蘇伊士運河擱淺變成世界的塞子，因此受到矚目。

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四月：太魯閣號、地震

四月最重大事件是台鐵太魯閣號與滑落邊坡侵入鐵道的工程車碰撞事故，事故造成49人死亡，兩百多人受傷，這也是2021年首次出現200多萬次搜尋量的事件。4月18日花蓮發生規模6.2地震，台灣各地都能感受到震動，因此出現100多萬次搜尋量。而由於從2020年底持續的旱災，在四月底終於下雨，水庫也受到大家關注。

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五月：第三級防疫、停電、新垣結衣

五月時由於COVID疫情爆發，全國進入二級警戒後，許多人就開始緊張是否會變三級，因此在三級警戒宣布前，第三級防疫就成為熱門關鍵詞。而在5月19日當天全國都升到三級警戒時，因爲遇到新垣結衣宣布與星野源結婚，因此當天最熱門關鍵字為新垣結衣，第二熱門才是三級防疫規定。而5月17日興達發電廠事故造成停電，是今年度第二次出現200多萬搜尋量的事件。

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六月：勞保局、紓困

由於台灣全國進入三級警戒，對經濟造成巨大影響，因此政府相關部會祭出各種紓困補助，所以六月熱門搜尋關鍵字常見與紓困相關的字詞。而也因為開始大規模接種疫苗，所以疫苗相關事件關鍵字也成為熱門。端午節達到100多萬搜尋量，則是因為Google在端午節當天，在Google首頁放上特製的慶祝商標（Google Doodle）所造成。月底必勝客成為熱門關鍵字，是因為必勝客的皮蛋豬血糕披薩，成為熱門話題讓大家想嚐鮮。





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七月：疫苗、戴資穎

七月大眾持續關注疫情與疫苗相關消息，所以相關字詞成為熱門。而七月底開始的東京奧運，由於台灣選手表現優異，因此逐漸成為大眾關注的焦點。

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八月：疫苗接種、威力彩

八月初大家仍持續關注東京奧運，台灣選手也持續創造佳績。而疫苗仍是大眾焦點，八月底時台灣第一劑疫苗覆蓋率達到四成。8月中旬美軍退出阿富汗，以及阿富汗政變消息是國際注目事件。而八月底威力彩已經連續41期槓龜，頭彩累積27億元，因此成為破百萬搜尋量的熱門關鍵字。七夕情人節也是因為Google Doodle而達到100多萬搜尋量。

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九月：疫苗預約、五倍券

九月出現三次100多萬搜尋量的關鍵字，其中羅曼菲與Google都是因為Google Doodle而造成，而疫苗預約在9月20日出現100多萬搜尋量，應是因為當天是第一次可登記施打BNT的預約日（第九期）。而在五倍券也在這個月開放預約綁定，所以相關字詞也成為熱門搜尋詞。而中國在本月片面宣布禁止台灣蓮霧與釋迦進口，也成為熱門話題。

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十月：城中城、小玉

這個月最熱門搜尋也是疫苗預約，也是超過100多萬搜尋量。而十月發生兩起受到大眾關注的社會事件，第一是10月14日的高雄城中城大火，造成40多人死亡，此事件反映出台灣老舊大樓管理與安檢等問題。第二是知名Youtuber小玉，利用DeepFake技術製作與販賣知名人物換臉色情片，遭到警方逮補。月底Facebook公司為了佈局元宇宙而改名為Meta，有受到關注，並且開始元宇宙討論的熱度。

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十一月：疫苗預約、統一發票

11月最熱門搜尋仍是疫苗預約，但熱度已經降低，而統一發票也再次成為熱門搜尋。太魯閣國家公園成為熱門，則也是因為Google Doodle造成。而月底熱門事件為立委高嘉瑜遭到男友林秉樞家暴監禁與家暴事件，讓恐怖情人議題再次受到大眾討論。

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十二月：邱澤與許瑋甯、李靚蕾與王力宏

十二月在金馬獎頒獎典禮之後，入圍影帝的邱澤與許瑋甯宣布結婚，是上旬最熱門事件，搜尋量超過100多萬次。而一週後，王力宏與李靚蕾的婚變事件，由於王力宏的被爆出私下形象與螢光幕前差距過大，而造成熱議，更讓許多人熬夜等更新，因此王力宏成為今年度第三次出現200多萬次搜尋量的關鍵字。而戲劇《華燈初上》因為第一季好評不斷，因此第二季上映時間也成為熱門關鍵字。

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彙整2021年全年度每日最熱門的搜尋關鍵字，「地震」是最常成為熱門的關鍵字，共有17天是最熱門搜尋詞。其次是「疫苗預約」出現8天，這是今年才會有的特殊現象，只希望未來不會再有這樣的情形發生。