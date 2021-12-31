2022全台跨年晚會一覽：台北、新北、台中、高雄跨年直播頻道、演唱會卡司、煙火節目懶人包

文：Zero圈圈

迎接2022年，全台多數縣市都舉辦了跨年晚會吸引觀光人潮。去年因為疫情影響，跨年活動多有取消或限制人數，而隨著疫情趨緩，各縣市將恢復跨年活動，並且保留實聯制等相關防疫措施，同時提供直播平台讓民眾可以遠端同樂。以下整理2022年全台跨年晚會包括台北101、新北、台中、台南、高雄，以及各處景點如日月潭、麗寶樂園、劍湖山、義大世界等跨年活動資訊，包括線上直播頻道、演場會卡司、煙火節目等，後續也將即時更新YouTube直播位置。

台北跨年晚會：101煙火360秒

今年的台北跨年晚會「2022台北最High新年城」，將提供長達360秒的101煙火秀。本次的101煙火將延續去年度的「360度立體特效輪狀煙火」施放效果，搭配T-PAD燈網動畫，總共將發射1.6萬發煙火，包括創新的「動態展翅煙火」與「高空愛心煙火」表演。2022年台北跨年晚會以「迎向美好未來」為主題，屆時民眾也可以前往台北市政府、東森新聞YouTube頻道觀賞直播。

Photo Credit: 台北市政府 2022台北跨年晚會直播頻道包括台北市政府、台北旅遊網、東森新聞頻道等

新北跨年晚會：漁人碼頭煙火20點施放

去年新北市首度舉辦淡水河畔的「全台最早跨年煙火秀」，不過最後因疫情而終止。今年新北市政府將跨年煙火活動佈置在淡水漁人碼頭，同樣規劃於晚上20點22分開始施放煙火，施放範圍綿延1公里，預計施放時間為13分14秒、共9個段落。此外，本次新北煙火秀也將採用日本七彩千輪煙火彈，在煙火秀之外也有市集、河岸演出等活動同步進行。

Photo Credit: 新北市政府 2022年新北市跨年活動的煙火節目將於晚間20點22分施放，節目長度為13分14秒

基隆跨年晚會：基隆港西三倉庫旁停車場

自2014年起，基隆市政府號召台灣的年輕獨立樂團參與基隆跨年晚會演出，且固定於基隆港西三倉庫旁停車場舉辦。今年的參與2022基隆跨年晚會演出的卡司包括老王樂隊、血肉果汁機、小樂吳思賢等，並且將推出7分鐘的煙火秀。

Photo Credit: 基隆市政府 基隆跨年晚會舉辦地點為基隆港西三倉庫旁停車場，演出卡司以獨立樂團為主

桃園跨年晚會：桃園高鐵站前廣場

今年的桃園跨年晚會主題為「Meet遇見桃園」，由黃子佼主持，演出卡司包括畢書盡、韋禮安、艾怡良、王識賢、李玖哲等，節目預計將劃分為「追劇必聽神曲」、「大嘻哈饒舌」、「最嗨Party Time」共3大階段，集結不同的桃園元素，呈現桃園的多元樣貌。

Photo Credit: 桃園市政府 桃園跨年晚會，由樂團八三夭壓軸演出

新竹跨年晚會：新竹縣政府前廣場

今年新竹縣舉辦公益慈善跨年晚會「幸福竹縣、感恩有你」，將於12月31日當天晚上17點30分於新竹縣政府前廣場舉行。本次參與演出的卡司包括糜先生、宇宙人、蕭煌奇、蔡健雅等，屆時也會有煙火表演，並且舉辦頭獎為汽車的抽獎活動。

Photo Credit: 新竹縣政府 新竹縣跨年晚會，於新竹縣政府前廣場舉辦

台中跨年晚會：水湳中央公園

今年台中的跨年晚會於水湳中央公園舉辦，主題為「2022虎彩繽紛，閃耀台中跨年夜」，主打藝人組數最多、獨家最多，將邀請20組藝人蒞臨表演。在轉播資訊上，民眾可以前往台視、三立都會台、三立YouTube頻道收看跨年晚會直播。

時間：19:00開始

地點：水湳中央公園

電視直播：三立都會台、TBC台中資訊台、台視

網路直播：三立Youtube、VIDOL YouTube、Yahoo TV

演出卡司：Ella陳嘉樺、頑童、周興哲、畢書盡、玖壹壹、?te壞特、孫盛希、吳卓源

官方網站：傳送門

Photo Credit: 台中市政府 2022台中跨年晚會由阿Ken、蔡尚樺主持

麗寶樂園跨年晚會：3000發環狀煙火秀

台中麗寶樂園也是每年跨年煙火秀的關注焦點之一，今年將在全台最大的摩天輪「天空之夢」的襯托下，施放將近300秒、共3000發的高密度煙火秀，並且打造270度含觀眾視角的三大面景觀煙火。麗寶樂園也已公布首波演唱會卡司，包括五堅情團體、以及金曲歌后曹雅雯等。

Photo Credit: 麗寶樂園 麗寶樂園在跨年晚會之外，也有販售「尋光之旅」曙光觀日套票

南投樂園跨年晚會：南投縣立體育場

今年南投2022年跨年晚會的主題為「愛在南投，星光閃耀」，將於晚間19點於南投縣立體育場舉辦。本次南投縣邀請到的卡司包括翁立友、高慧君、謝金晶、曾柏鈞、蔡黃汝等，屆時也將舉辦抽獎活動，獎項包括大螢幕電視、電動機車、空氣清淨機等。

日月潭跨年演唱會：300秒跨年煙火

今年日月潭的跨年晚會邀請在地街頭藝人、勁舞團表演，屆時也將提供長達300秒的跨年煙火秀，陪伴民眾迎接2022年的到來。去年日月潭跨年煙火因疫情限制1000人進場，本次跨年活動目前尚未宣布是否要限制現場人數。

Photo Credit: 日月潭國家公園風景區 日月潭2022年跨年晚會，後續將視疫情、天災等因素隨時更新活動動向

劍湖山跨年晚會：摩天輪浮空煙火秀

引進最新技術，劍湖山樂園將推出全台首個「浮空煙火秀」，搭配世界唯一的摩天輪跨年煙火，透過電腦的精準操控讓煙火如花朵般綻放。本次劍湖山跨年煙火也將推出無人機燈光秀，和摩天輪煙火一起打造共8分8秒的演出。

Photo Credit: 劍湖山世界 劍湖山世界2022年跨年活動

台南跨年晚會：台南市政府西側廣場

今年台南維持往例舉辦「台南好Young耶誕跨年城」，從耶誕節前夕開始舉辦一連串的活動直到新年為止。本次台南跨年晚會邀請到的演唱會卡司包括林宥嘉、炎亞綸、周興哲等，也將配合公益活動辦理抽獎與發票募捐。

時間：19:00開始

地點：台南市政府永華市政中心西側廣場

電視直播：TVBS

網路直播：TVBS News YouTube、台南Today粉絲專頁

演出卡司：林宥嘉、炎亞綸、艾怡良、閻奕格、高爾宣、周興哲

官方網站：傳送門

Photo Credit: 台南市政府 台南市連續3年舉辦一系列的耶誕跨年系列活動

義大世界跨年晚會：888秒煙火秀

本次義大世界舉辦「2022紫耀義大：樂享平安跨年煙火秀」，將施放長達888秒的大型煙火，包括獨家在台首次演出的「冷焰驅動飛行器特效煙火」，還有尺玉煙花的升級版「昇曲導付」花火特效。目前尚未公布是否會舉辦演唱會。

Photo Credit: 義大世界 2022年跨年晚會，義大世界將施放全長888秒的煙火表演

高雄跨年晚會：蓬萊、高流雙舞台

2022年台灣燈會在高雄舉辦，為此高雄特地將跨年系列活動作為燈會的「會前會」，由耶誕主燈揭開序幕，跨年晚會則首創蓬萊、高流雙舞台，並由民視、華視2大無線電視台攜手製播，同時結合5G科技進行「異地共演」。今年高雄跨年晚會邀請到的演唱會卡司包括安心亞、蘇慧倫、陳芳語等，並且由伍佰&China Blue壓軸演出。

Photo Credit: 中央社

屏東跨年晚會：屏東千禧公園

今年屏東縣的跨年晚會「K歌之夜」在屏東市千禧公園舉辦，卡司包括高爾宣、孫淑媚、魏如萱、彭佳慧、韋禮安，並且邀請玖壹壹樂團作為壓軸演出。本次屏東縣的跨年晚會在表演之外也會舉辦文創市集，邀請民眾前往同樂。

Photo Credit: 屏東縣政府 屏東的跨年演唱會自晚上19點30分開始，市集則從下午14點開始

▲屏東的跨年演唱會自晚上19點30分開始，市集則從下午14點開始。

花蓮跨年演唱會：東大門廣場

花蓮太平洋觀光節是每年東台灣的重要活動，今年的演唱會自12月26日起開始，一連6天在東大門廣場陪伴民眾直到2022年到來。今年花蓮跨年晚會當天的演唱會卡司包括周湯豪、陳勢安等，另外羅志祥也將於跨年夜當晚進行復出後的首場表演。

Photo Credit: 花蓮縣政府 花蓮太平洋觀光節跨年演唱會將從12月26日開始，持續舉辦6天6夜

台東跨年晚會：台東市舊火車站