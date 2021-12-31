2022全台跨年晚會一覽：台北、新北、台中、高雄跨年直播頻道、演唱會卡司、煙火節目懶人包
我們想讓你知道的是
疫情變幻莫測，民眾參與大型活動都需遵守防疫規則，入場需全程配戴口罩，並且量測體溫、維持手部清潔。也有不少縣市的跨年晚會需要先進行實名制登錄，民眾可以至官方網站查詢，追蹤最新的晚會活動訊息。
文：Zero圈圈
迎接2022年，全台多數縣市都舉辦了跨年晚會吸引觀光人潮。去年因為疫情影響，跨年活動多有取消或限制人數，而隨著疫情趨緩，各縣市將恢復跨年活動，並且保留實聯制等相關防疫措施，同時提供直播平台讓民眾可以遠端同樂。以下整理2022年全台跨年晚會包括台北101、新北、台中、台南、高雄，以及各處景點如日月潭、麗寶樂園、劍湖山、義大世界等跨年活動資訊，包括線上直播頻道、演場會卡司、煙火節目等，後續也將即時更新YouTube直播位置。
台北跨年晚會：101煙火360秒
今年的台北跨年晚會「2022台北最High新年城」，將提供長達360秒的101煙火秀。本次的101煙火將延續去年度的「360度立體特效輪狀煙火」施放效果，搭配T-PAD燈網動畫，總共將發射1.6萬發煙火，包括創新的「動態展翅煙火」與「高空愛心煙火」表演。2022年台北跨年晚會以「迎向美好未來」為主題，屆時民眾也可以前往台北市政府、東森新聞YouTube頻道觀賞直播。
- 時間：19:00開始
- 地點：台北市民廣場
- 電視直播：東森綜合台32頻道
- 網路直播：台北市政府YouTube、東森新聞YouTube、Line Today、Myvideo影音
- 演出卡司：A-Lin、梁靜茹、徐佳瑩、茄子蛋、動力火車、木曜四超玩
- 官方網站：傳送門
新北跨年晚會：漁人碼頭煙火20點施放
去年新北市首度舉辦淡水河畔的「全台最早跨年煙火秀」，不過最後因疫情而終止。今年新北市政府將跨年煙火活動佈置在淡水漁人碼頭，同樣規劃於晚上20點22分開始施放煙火，施放範圍綿延1公里，預計施放時間為13分14秒、共9個段落。此外，本次新北煙火秀也將採用日本七彩千輪煙火彈，在煙火秀之外也有市集、河岸演出等活動同步進行。
- 時間：18:30開始（煙火於晚上20點22分施放）
- 地點：淡水漁人碼頭
- 網路直播：新北市政府文化局YouTube頻道
- 演出卡司：紙風車劇團
- 官方網站：傳送門
- 新北市淡江大橋跨年煙火長達13分鐘 市政府公布十大最佳觀賞地點
基隆跨年晚會：基隆港西三倉庫旁停車場
自2014年起，基隆市政府號召台灣的年輕獨立樂團參與基隆跨年晚會演出，且固定於基隆港西三倉庫旁停車場舉辦。今年的參與2022基隆跨年晚會演出的卡司包括老王樂隊、血肉果汁機、小樂吳思賢等，並且將推出7分鐘的煙火秀。
- 時間：17:00開始
- 地點：基隆港西三倉庫旁停車場
- 網路直播：基隆跨年晚會粉絲專頁、華視直播頻道
- 演出卡司：老王樂隊、先知瑪莉、血肉果汁機、拾參樂團、吳思賢
- 官方網站：傳送門
桃園跨年晚會：桃園高鐵站前廣場
今年的桃園跨年晚會主題為「Meet遇見桃園」，由黃子佼主持，演出卡司包括畢書盡、韋禮安、艾怡良、王識賢、李玖哲等，節目預計將劃分為「追劇必聽神曲」、「大嘻哈饒舌」、「最嗨Party Time」共3大階段，集結不同的桃園元素，呈現桃園的多元樣貌。
- 時間：19:00開始
- 地點：桃園高鐵站前廣場
- 電視直播：年代MUCH台、MOD壹電視綜合台
- 網路直播：壹電視YouTube、壹電視粉絲專頁
- 演出卡司：畢書盡、韋禮安、王識賢、李千那、艾怡良、八三夭、李玖哲
- 官方網站：傳送門
新竹跨年晚會：新竹縣政府前廣場
今年新竹縣舉辦公益慈善跨年晚會「幸福竹縣、感恩有你」，將於12月31日當天晚上17點30分於新竹縣政府前廣場舉行。本次參與演出的卡司包括糜先生、宇宙人、蕭煌奇、蔡健雅等，屆時也會有煙火表演，並且舉辦頭獎為汽車的抽獎活動。
- 時間：17:30開始
- 地點：新竹縣政府前廣場
- 網路直播：新竹縣長楊文科FB
- 演出卡司：白冰冰、翁立友、蔡健雅、蕭煌奇、美秀集團、麋先生、宇宙人
- 官方網站：傳送門
台中跨年晚會：水湳中央公園
今年台中的跨年晚會於水湳中央公園舉辦，主題為「2022虎彩繽紛，閃耀台中跨年夜」，主打藝人組數最多、獨家最多，將邀請20組藝人蒞臨表演。在轉播資訊上，民眾可以前往台視、三立都會台、三立YouTube頻道收看跨年晚會直播。
- 時間：19:00開始
- 地點：水湳中央公園
- 電視直播：三立都會台、TBC台中資訊台、台視
- 網路直播：三立Youtube、VIDOL YouTube、Yahoo TV
- 演出卡司：Ella陳嘉樺、頑童、周興哲、畢書盡、玖壹壹、?te壞特、孫盛希、吳卓源
- 官方網站：傳送門
麗寶樂園跨年晚會：3000發環狀煙火秀
台中麗寶樂園也是每年跨年煙火秀的關注焦點之一，今年將在全台最大的摩天輪「天空之夢」的襯托下，施放將近300秒、共3000發的高密度煙火秀，並且打造270度含觀眾視角的三大面景觀煙火。麗寶樂園也已公布首波演唱會卡司，包括五堅情團體、以及金曲歌后曹雅雯等。
- 時間：21:00開始
- 地點：麗寶樂園第二停車場
- 演出卡司：五堅情、曹雅雯、張三李四
- 官方網站：傳送門
南投樂園跨年晚會：南投縣立體育場
今年南投2022年跨年晚會的主題為「愛在南投，星光閃耀」，將於晚間19點於南投縣立體育場舉辦。本次南投縣邀請到的卡司包括翁立友、高慧君、謝金晶、曾柏鈞、蔡黃汝等，屆時也將舉辦抽獎活動，獎項包括大螢幕電視、電動機車、空氣清淨機等。
- 時間：19:00開始
- 地點：南投縣立體育場
- 電視直播：中投有線電視04頻道
- 演出卡司：翁立友、高慧君、謝金晶、曾柏鈞、蔡黃汝
- 官方網站：傳送門
日月潭跨年演唱會：300秒跨年煙火
今年日月潭的跨年晚會邀請在地街頭藝人、勁舞團表演，屆時也將提供長達300秒的跨年煙火秀，陪伴民眾迎接2022年的到來。去年日月潭跨年煙火因疫情限制1000人進場，本次跨年活動目前尚未宣布是否要限制現場人數。
- 時間：20:00開始
- 地點：日月潭水社碼頭、伊達邵碼頭
- 演出卡司：韋喆、孫尤安、那魯克樂團、好好玩樂團
- 官方網站：傳送門
劍湖山跨年晚會：摩天輪浮空煙火秀
引進最新技術，劍湖山樂園將推出全台首個「浮空煙火秀」，搭配世界唯一的摩天輪跨年煙火，透過電腦的精準操控讓煙火如花朵般綻放。本次劍湖山跨年煙火也將推出無人機燈光秀，和摩天輪煙火一起打造共8分8秒的演出。
- 時間：19:00開始
- 地點：劍湖山主題樂園
- 演出卡司：宇宙人、麋先生、魏嘉瑩、琳誼
- 官方網站：傳送門
台南跨年晚會：台南市政府西側廣場
今年台南維持往例舉辦「台南好Young耶誕跨年城」，從耶誕節前夕開始舉辦一連串的活動直到新年為止。本次台南跨年晚會邀請到的演唱會卡司包括林宥嘉、炎亞綸、周興哲等，也將配合公益活動辦理抽獎與發票募捐。
- 時間：19:00開始
- 地點：台南市政府永華市政中心西側廣場
- 電視直播：TVBS
- 網路直播：TVBS News YouTube、台南Today粉絲專頁
- 演出卡司：林宥嘉、炎亞綸、艾怡良、閻奕格、高爾宣、周興哲
- 官方網站：傳送門
義大世界跨年晚會：888秒煙火秀
本次義大世界舉辦「2022紫耀義大：樂享平安跨年煙火秀」，將施放長達888秒的大型煙火，包括獨家在台首次演出的「冷焰驅動飛行器特效煙火」，還有尺玉煙花的升級版「昇曲導付」花火特效。目前尚未公布是否會舉辦演唱會。
- 地點：義大世界大草坪
- 演出卡司：尚未公布
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高雄跨年晚會：蓬萊、高流雙舞台
2022年台灣燈會在高雄舉辦，為此高雄特地將跨年系列活動作為燈會的「會前會」，由耶誕主燈揭開序幕，跨年晚會則首創蓬萊、高流雙舞台，並由民視、華視2大無線電視台攜手製播，同時結合5G科技進行「異地共演」。今年高雄跨年晚會邀請到的演唱會卡司包括安心亞、蘇慧倫、陳芳語等，並且由伍佰&China Blue壓軸演出。
- 時間：19:00開始
- 地點：駁二蓬萊商港區、高雄流行音樂中心
- 電視直播：民視（高流）、華視（蓬萊）
- 網路直播：民視YouTube、華視YouTube頻道
- 演出卡司（蓬萊）：伍佰&China Blue、郭書瑤、安心亞、陳芳語、炎亞綸、許富凱
- 官方網站：傳送門
屏東跨年晚會：屏東千禧公園
今年屏東縣的跨年晚會「K歌之夜」在屏東市千禧公園舉辦，卡司包括高爾宣、孫淑媚、魏如萱、彭佳慧、韋禮安，並且邀請玖壹壹樂團作為壓軸演出。本次屏東縣的跨年晚會在表演之外也會舉辦文創市集，邀請民眾前往同樂。
- 時間：19:30開始
- 地點：屏東千禧公園
- 演出卡司：高爾宣、孫淑媚、魏如萱、彭佳慧、韋禮安、玖壹壹
- 官方網站：傳送門
▲屏東的跨年演唱會自晚上19點30分開始，市集則從下午14點開始。
花蓮跨年演唱會：東大門廣場
花蓮太平洋觀光節是每年東台灣的重要活動，今年的演唱會自12月26日起開始，一連6天在東大門廣場陪伴民眾直到2022年到來。今年花蓮跨年晚會當天的演唱會卡司包括周湯豪、陳勢安等，另外羅志祥也將於跨年夜當晚進行復出後的首場表演。
- 時間：20:00開始
- 地點：東大門廣場
- 電視直播：台視綜合台、三立台灣台、MTV
- 網路直播：三立YouTube頻道、vidol影音
- 演出卡司：周湯豪、陳勢安、羅志祥
- 官方網站：傳送門