台灣大哥大合併台灣之星：未來用戶近千萬，承諾履行「5G吃到飽」合約

台灣大哥大在2021年的最後一天，宣布將以發行新股方式與台灣之星合併，大幅縮小與市場龍頭中華電信的用戶數差距，未來「台灣之星」也將正式走入歷史，轉為以「台灣大哥大」的名稱出現，將牽動電信三雄未來勢力版圖。

《中央社》報導，台灣大哥大總經理林之晨於12月31日出席合併記者會透露，自從他加入電信產業後，在各種公開和私下場合一直跟台灣之星的經營團隊交流，這次合併案是最近3、4個月才比較積極敲定。

記者會中提到，台灣大合併台灣之星後，3.5GHz的5G基地台加總1.1萬台，將提供90%人口、95%訊務的5G涵蓋，瞬間擠進前段班。

台灣之星持有的900MHz、2600MHz頻譜，與台灣大持有700MHz、1800MHz、2100MHz、3.5GHz、28GHz頻譜充分互補，未來共組「5G台灣隊」，將可同時滿足低頻穿透、中頻容量與高頻極速的5G需求。至於企業專網這塊5G兵家必爭之地，法人分析，台灣大也可能從合併案中得利。

台哥大承諾，將履行台灣之星「低價終身吃到飽」用戶合約

台灣大哥大與台灣之星合併之後，雙方現有的用戶都可以享受網內互打優惠，加入台哥大的設施後，台灣之星現有用戶的4G涵蓋增加約1.5倍，5G涵蓋則增加3倍。

然而，台灣之星長期有499元4G吃到飽的方案，雙11期間甚至曾推出過終身188元4G吃到飽、299元5G不限速吃到飽的方案。《ETtoday》報導，被問到原本「終身低價」的用戶權益是否改變時，台灣大哥大總經理林之晨承諾，會履行雙方合約。

Photo Credit: 中央社 台灣大總經理林之晨

中華電信截至今年11月底行動用戶數為1189.3萬戶，台灣大與台灣之星合併後終端用戶數將達980萬戶，從規模經濟的角度來看，恐讓中華電信備感壓力。

《中央社》報導提到，對於台灣大合併台灣之星，中華電信表示，市場上的合縱連橫是很正常的商業行為，中華電信給予最大的祝褔，也樂見市場未來健康、良性的競爭；遠傳電信則表示，對環境永續和產業發展有利的改變，均樂觀其成，市場終將回歸產業發展的最適規模。

然而，這樁電信業最新的合併案能否讓產業版圖重新洗牌，還要等國家通訊傳播委員會（NCC）、公平交易委員會等主管機關點頭才行。但可以肯定的是，未來電信業仍將維持「大者恆大」的遊戲規則。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航