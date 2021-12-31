封關日盤中18291.25點歷史新高，年漲3486.31點史上第三強，回顧台股2021年七大驚奇

（中央社）台股今年在航運股風起雲湧、當沖熱度飆升下，加權指數不僅創下18291.25點歷史新高，全年更飆漲3486.31點，創下史上第三強的多頭表現，漲幅更居全球主要股市第五。

台股今天盤中來到18291.25點，再創歷史新高，但隨後漲勢收斂，終場以18218.84點封關，小跌29.44點，成交值新台幣2631.67億元。

台灣證券交易所統計，今年加權股價指數收盤為18218.84點，較去年底14732.53點上漲達3486.31點，漲幅約23.66%。今年集中市場總成交金額為95兆5156.08億元，較去年49兆1825.26億元大幅增加46兆3330.82億元。

而結算台股今年底上市股票總市值為56兆2820.19億元，較去年底44兆9038.33億元增加11兆3781.86億元。

以台股今年表現來看，去年底封關指數在14732.53點，今年雖歷經2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情爆發，指數於5月曾出現2天暴跌2070點的恐慌性殺盤，但台股卻不畏外資今年大幅賣超4540.01億元下，指數衝上18000點關卡，再創18291.25點新高，並以18218.84點封關，全年飆漲3486.31點，創下台股史上第三大漲點的紀錄，僅次於1989年大漲4505.08點及2009年3596.89點。

其次，COVID-19疫情衝擊全球經濟，除帶動在家上班、上課的遠距需求持續發酵外，更因美國港口防疫措施趨嚴，碼頭工人怠工、罷工，引爆塞港的特殊現象，缺櫃搶艙情況愈演愈烈，帶動全球貨櫃運價飆漲迄今未解，也掀起航運股的「航海王」熱潮。

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台股貨櫃三雄長榮、陽明、萬海獲利隨運價攀高，也帶動航運股價狂飆逾倍。長榮今年在7月6日創下新高價233元，較去年底漲幅高達4.72倍；陽明7月7日高點234.5元，6個多月狂飆7.01倍；萬海在7月1日衝到353元史上新高，半年大漲5.67倍。

依證交所統計資料，長榮、萬海、陽明今年至6月30日市值增幅分別高達420.8%、506.7%及556.3%，市值增加新台幣8390億元、5947億元及5154億元，居台股市值增加第2、3、4名，僅次於台積電的1兆6854.8億元。

而長榮、萬海、陽明今年6月30日市值分別達到1.03兆元、7120億元及6080億元，在台灣50成分股市值排行中分別排第4、10及15名。長榮市值一舉超越台塑化、中華電、富邦金、國泰金、台達電等國內大型電子及金融個股，僅次於台積電、鴻海、聯發科，寫下市值暴增的台股大驚奇。

此外，貨櫃三引爆股民瘋狂「衝浪」之際，貨櫃三雄單一個股的單日成交金額均呈創下超過1000億元的紀錄，再寫台股驚奇新頁。其中，長榮於6月16日更創下101萬6327張的歷史天量，個股成交金額高達1415億元。

貨櫃航運股的交投熱絡，加上當沖熱度不墜，帶動台股整體交易量不斷攀高。在台股5月本土疫情引爆恐慌性殺盤之際，買盤資金重新湧入台股，5月12日創下史上單日最高成交金額7828.25億元，櫃買市場也創下1139.19億元大量，合計台股當日總交易金額高達8967.44億元水準，再創台股大驚奇。

法人分析台股今年成交量大幅衝高的原因，除了「航海王」帶動市場投資熱度飆高外，另一個重要因素是當沖交易稅率減半的政策利多持續。台股今年當沖交易興盛，單日當沖比率維持3至4成已成常態。

從證交所統計數據來看，台股當沖比在5月20日首度創下超過50%的歷史紀錄，當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重52.33%、賣出占52.52%，即有超過一半的交易額來自市場當沖交易，「當日沖、當日畢」成為台股今年最大特色之一。

另一項台股熱度指標是台股開戶人數大幅增加，且年齡層大幅下降。連續兩年由疫情引爆的台股崩跌，都吸引更多投資人加入台股，尤其是年輕新血的「股市小白」（即股市投資新手），投資敢進敢衝，當天獲利就當天出場，獲利入袋快速累積股市經驗值及資金。

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台灣證券交易所網站資料顯示，至今年11月投資人開戶數2192萬6703戶，較去年底2055萬8312戶增加136萬8391戶；截至今年11月開戶人數1196萬54人，較去年底1123萬5446人增加72萬4608人。而以實際有交易的統計來看，今年至11月實際有交易戶數633萬8250戶，較去年底增加128萬9529戶；至11月實際交易人數541萬1156人，年增103萬2570人。

若以代表散戶的自然人成交比重來看，去年自然人成交比重為62.1%，今年前11月則明顯攀升至68.1%，散戶投入股市熱度增溫。

此外，台股去年外資賣超約5402億元，今年累計賣超4540.01億元，兩年合計賣超金額近1兆元，但台股挺過外資排山倒海的賣壓，去年大漲2735點，今年更飆漲3486.31點，漲幅23.7%，在全球主要股市排名第5，僅次於美股費城半導體指數、美股標普500指數、巴黎CAC40指數及美股那斯達克指數。