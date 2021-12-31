誘騙未成年少女供富豪男友艾普斯坦性侵，英國名媛麥斯威爾恐遭判處65年監禁

文：王國仲

英國豪門出身、已故媒體巨頭羅伯特・麥斯威爾（Robert Maxwell）的女兒格西萊恩・麥斯威爾（Ghislaine Maxwell），遭指控長期招募、拐騙未成年少女，供前男友——美籍富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）淫樂，引發軒然大波。

在10天的審理期間，檢察官共傳喚24名證人，證明1994到2004年間，麥斯威爾不只多次協助誘拐未成年少女（年紀最小僅14歲），艾普斯坦縱慾當下也在場，更直接參與其惡行。

儘管辯護律師也找來九名證人（包括艾普斯坦其他前女友、麥斯威爾的助理等），希望營造麥斯威爾討人喜歡的形象、並未涉及未成年性交易，法官似乎並未被說服。12月29日，曼哈頓聯邦法院陪審團作出判決，麥斯威爾被控的六項罪名（誘拐、運送未成年兒少賣淫等）中，五項有罪，可能將面臨65年以上的長期徒刑。

受害者證詞：從14歲開始就被誘騙，性服務總數超過百次

其中一位受害者卡洛琳（Carolyn，化名）的證詞最令人感到不安。她可說是艾普斯坦魔爪下受害者的標準樣板——母親酗酒、常被男友性虐待，家庭背景相對弱勢。14歲那年，她在男朋友的引薦下認識了另一位受害者吉芙蕾（Virginia Giuffre，日後成為麥斯威爾最有力的指控者之一），後者問她「想不想賺點外快」。

其後，麥斯威爾多次安排卡洛琳為艾普斯坦進行含性服務的按摩。據卡洛琳本人表示，在14到18歲間共進出艾普斯坦宅邸超過100次。她聲淚俱下地表示，自己需要錢來購買酒精和毒品，才有辦法忘掉在宅邸中的悲慘回憶。

卡洛琳也表示自己出庭的動機並不是為了錢：「再多錢都無法彌補那個女人對我做的事。」

麥斯威爾、艾普斯坦親密關係成定罪鐵證之一

另一項檢察官亟欲證明的，是麥斯威爾和艾普斯坦間確實存在親密關係，而非像某些辯護者宣稱的只是「商業夥伴」。檢察官莫伊（Alison Moe）指出：「當你和某人在一起長達11年，你會很清楚他是什麼樣的人。艾普斯坦先生迷戀且染指未成年少女。麥斯威爾心知肚明。」

檢察官呈上大量兩人的親密照片，包括麥斯威爾在（似乎是）度假途中親吻艾普斯坦臉頰、兩人一起裸泳，以及或許是最具標誌性的一張——麥斯威爾衣著清涼，將艾普斯坦的腳置於雙峰之下並為其按摩。

另一位證人凱特（Kate，化名）17歲時在巴黎認識麥斯威爾。她作證麥斯威爾當時以「男朋友」稱呼艾普斯坦：「她（指麥斯威爾）當時優雅又老練，完全是我希望成為的成功形象，令人印象深刻。她和我說了很多男朋友的事情，說他是個慈善家。」

麥斯威爾接著介紹兩人認識，並以「按摩師臨時取消預約」、「讓他看看妳的手有多有力」等言詞，要求凱特為艾普斯坦按摩，並提供性服務：「完事之後，我在樓下碰到麥斯威爾，她看起來既興奮又開心，還說我做得好，下次要再來。」

凱特也表示曾在艾普斯坦家看過其他女孩，金髮碧眼、身材苗條，且年紀和她差不多。此外，麥斯威爾曾問過她，認不認識願意為艾普斯坦口交的其他女孩：「妳也知道他喜歡的類型：可愛、年輕、漂亮，就像妳一樣。」

另一項犯案動機：經濟

檢察官認為，另一項麥斯威爾願意協助艾普斯坦的原因是經濟因素。儘管貴為英國媒體世家、躋身歐美上流社會階級，麥斯威爾的經濟狀況或許不如外界所想像富裕。

麥斯威爾家族曾擁有英國《每日鏡報》（Daily Mirror）與美國出版社麥米倫有限公司，但麥斯威爾的父親羅伯特卻深陷挪用公款與詐欺疑雲，最後更離奇地在1991年，從自己的遊艇上墜海身亡。

檢察官相信，麥斯威爾在認識艾普斯坦時已不算特別富裕，更可算是家道中落。不過，藉滿足艾普斯坦的荒淫需求，麥斯威爾成功重返上流社交圈。一位摩根大通職員作證，在1999至2007年間，艾普斯坦共轉帳超過3000萬美金到麥斯威爾的戶頭。

檢察官莫伊論證：「你不可能毫無理由的給別人3000萬。對方一定確實滿足了你的某些要求。對艾普斯坦來說，這項要求就是染指未成年少女。麥斯威爾很清楚這些錢是為何而來，相信在場的各位也都十分清楚。」

加害者不只一人，前總統、英國王室都可能牽扯其中

隨著麥斯威爾遭到定罪，其他與艾普斯坦交好的政商名流是否牽扯其中，也再次成為眾人討論的話題。

儘管已於2019年過世（於高度戒備監獄中身亡，官方認定為自殺，但死因充滿疑點），艾普斯坦在世時為著名投資家，包括美國前總統川普（Donald Trump）、英國王室安德魯王子（HRH The Prince Andrew, Duke of York）、常春藤名校教授，甚至比爾蓋茲（Bill Gates）都與其有私交，更是艾普斯坦豪宅派對上的常客。

在這其中，又以安德魯王子引起的討論最為廣泛。不只因為他的皇室身分，也因為前文曾提及的吉芙蕾已提起相關訴訟，並表示自己17歲時「曾被迫與安德魯王子三度發生性關係。」

安德魯王子強烈否認指控，並稱他認識艾普斯坦，只是因為自己和麥斯威爾恰好很熟；其辯護律師也質疑吉芙蕾發言的可信度，稱吉芙蕾提供的事件日期與數字前後矛盾（吉芙蕾表示數據出入是無心之過，也有可能是心理創傷導致記憶有誤）。