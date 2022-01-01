《英雄聯盟》發行商Riot Games性別歧視集體訴訟案，以一億美元賠償金與加州政府以及女性員工達成和解

文：Yi-ching Kuai

《英雄聯盟》發行商Riot Games，在2021年12月27日宣布以一億美元的金額，與加州政府以及現任和前任女性員工，就2018年基於性別歧視的集體訴訟達成和解。公司將向集體訴訟的成員支付8000萬美元，並向原告支付大約2000萬美元的法律費用。

洛杉磯訴訟於2018年11月，由現任員工梅蘭妮・麥克拉肯（Melanie McCracken）和潔西・內格隆（Jess Negrón）提起，指控Riot Games性別歧視、性騷擾和不當性行為。訴訟之後，加州進行了兩次調查。

訴訟是在遊戲新聞網站Kotaku發表了一篇曝光Riot Games性別歧視文化的文章之後提出，職場的性別歧視文化包括不當侵犯和騷擾，以及在招聘和晉升過程，針對女性候選人不夠喜歡打遊戲和《英雄聯盟》而遭到刻意忽略。

根據最初對該公司的投訴，Riot被指控培養「兄弟文化」並面臨一系列指控：物化女性、電子郵件串評選公司「最性感女員工」，以及老闆和同事未經同意，便向員工展示了男性生殖器的照片。

原告的律師、就業和性騷擾律師吉尼・哈里森（Genie Harrison）說：「對於Riot Games的女性，以及所有電玩遊戲和科技公司的女性——所有值得擁有一個沒有騷擾和歧視的工作場所的人來說，這是美好的一天，我們感謝Riot自2018年以來為成為一家更加多元化，和更具包容性的公司而做的自省和努力。」

Riot Games在2019年同意以1000萬美元的價格和解，但加州公平就業和住房部（California’s Department of Fair Employment and Housing）出手干預，阻止了協議，提交法庭文件認為受害者應有權獲得高達四億美元的賠償。加州公平就業和住房部發布了一份新聞稿，承認新的和解協議。

除了和解金，還有制度改革

新的和解是與加州公平就業和住房部、加州勞工標準執行部（California Division of Labor Standards Enforcement）和某些個別原告索賠達成。

從2014年11月至今，所有曾在Riot Games工作的加州女性僱員和約聘人員，都有資格獲得獲得8000萬和解金的一部分，至少有2300名工人有資格，更早開始在Riot工作或在公司工作時間更長的人，會分配到更多的和解金。Riot Games將支付和解基金，在法院批准下分配給索賠人。麥克拉肯同意和解的金額未公開，Riot Games拒絕透露個別與公司簽訂和解協議的原告，是否會收到8000萬美元的一部分。

在和解中，Riot Games同意改革職場政策，包括提高求職者薪酬等級的透明度、不以過去的工資歷史來設定員工的工資或分配職位，以及設立現任或前任臨時派遣人員申請為正職的管道。

在給員工的電子郵件中，Riot Games公司的五名高層談到了和解：「我們要承認這個公告時機不甚理想。協議的最後細節很快就敲定了，我們希望你直接從我們這裡聽到這件事，而不是在工作休息時從新聞上讀到。」

公司管理層在電子郵件中寫道，近年來他們在Riot僱用更多女性以來，符合條件的索賠人數量增加了一倍多。

作為和解協議的一部分，Riot Games必須由第三方監控三年。對方將監督人力資源投訴、投訴處理方式，以及不同性別的員工得到的報酬是否公平。第三方（可以是個人）必須得到公司和加州公平就業和住房部的認可。如果監督員發現Riot Games需要改進其做法，他們可以建議實施更改，主持訴訟的法官以利胡・M・伯利（Elihu M. Berle）可以強制執行。

加州公平就業和住房部主任凱文・基什（Kevin Kish） 表示：「這項具有歷史意義的協議，反映加州政府對有策略、有效率地執行加州同工同酬、反歧視和反騷擾法的承諾。一旦法院介入，該法案除了補償員工，連帶受到性別歧視和騷擾影響的承包商也將在適用範圍內，確保職場環境持續改善，並讓大家知道，加州所有行業，包括遊戲業，都必須提供同工同酬、沒有歧視和騷擾的職場。」

加州勞工專員莉莉亞・加西亞－布勞爾（Lilia García-Brower）補充說，加州勞工標準執行部和加州公平就業和住房部之間的合作「造就了加州勞工標準執行部迄今為止獲得的最大的『私人總檢察長法案（Private Attorney General Act）』和解。」（註）這指的是加州的一項法規，該法規允許工人基於雇主違反勞動規定而尋求報酬。

建立一個更好的Riot

雖然雙方已經簽署了協議並向法院提交了文件，但他們仍在等待法官舉行聽證會做出最終批准。聽證會日期尚未確定。

和解協議涵蓋了2018年的訴訟，但不包括2021年對Riot Games提起的騷擾和歧視訴訟。2021年1月7日，Riot Games執行長勞倫特（Nicolas Laurent，綽號Nicolo）被前執行助理莎朗・奧唐納（Sharon O'Donnell）起訴，涉嫌不當行為和不當侵犯。Riot Games堅決否認了這些指控。2021年3月，該公司宣布，在工作室委託的第三方調查沒有發現任何不當行為的證據後，勞倫特將繼續留任。據Riot Games稱，此案已進入仲裁程序。