仲有冇記者呀？——對忽然被剝奪記者身分的人來說，充滿黑色幽默

（編安：本文寫於2021年12月30日晚）

《立場新聞》煽動刊物案，安排在新裝修幾個月的西九龍法院三號庭提堂。這裡是全港最大的刑事法庭，三面玻璃包裹着被告欄，可以容納五十名被告人。然而，這個偌大的空間今天顯得冷清，三名警員或站或坐在灰色長椅前，只一人出來應訊。

《立場新聞》前總編輯鍾沛權，昨日早上被拘捕至今30小時。他一手創辦的網媒，隨着前董事及同事被拘捕，短短17小時後，同事決定立即停運，消失於網絡世界。近十年的心血，逾百萬華文讀者，倏地隨着關閉網站及社交媒體而變成一片沉寂。

此案有三名被告人。第一名是《立場新聞》這間公司，開庭後，控方用了一些時間表示，要送遞文件通知這家公司有難度，終於才把信件送到公司地址。控方亦稱，現在公司只剩一名董事蔡東豪，蔡不在香港。

第二名被告是52歲的鍾沛權。這天他穿了深色帽子衛衣和恤衫，戴了眼鏡，薄薄略長的頭髮，眉頭常縐。鍾沛權出來的時候，不斷望向旁聽席，輕輕向親友舉手打招呼，做「OK」手勢。

第三名被告是在鍾沛權於今年11月辭任後，接任的34歲署理總編輯林紹桐，他已於昨天辭職。

身體瘦削的林這天缺席審訊，辯方律師披露，林紹桐身體不適在醫院，並呈上醫生報告指林於2020年患有「新月型腎絲球腎炎」，醫生雖然已批准林今天出院，但由於他血壓仍高，故仍需觀察。

裝修後的旁聽席可容納50名公眾人士和數十名記者。

這天公眾席輪候人數眾多。平日保安員習慣先請持記者票的人士入庭，再到公眾人士入庭。這天，安排卻令在場人士感到百般滋味。

數十名《立場新聞》的記者同事，來到法庭旁聽，當中包括多名資深法庭記者，由於公司一夜之間停運，他們的記者身分亦在一夜之間失去了。他們只能以「公眾人士」身分輪候拿入場票。

當保安熟練地打開法庭大門，嚷着：「記者入先，有冇記者呀？」十來名傳統報章、電子傳媒或外媒記者徐徐步入。保安員似乎訝異記者人數那麼少，明明這件案件很觸目，才安排在第三庭。

正當保安還想再催促記者進入時，一名常來旁聽中年婦人諷刺地道：「這裡全部都是記者，立場新聞的記者嘛。」站滿「前記者」的人群堆，大家面面相覷，不發一言。

《蘋果日報》倒閉後，管理層被控以國安罪行，《立場》記者前來採訪。

《立場新聞》停運後，管理層被控以煽動刊物罪，剩下人數更少記者繼續採訪。

「仲有冇記者？」的問題，對這一群短時間內目睹公司結業，見證並肩作戰的前輩和同事被拘押，忽然被剝奪記者身分的人來說，充滿黑色幽默。

即使是衝鋒陷陣，出入法庭採訪過驚天大案的記者，這天坐在旁聽席，看着幾天前還一起在辦公室舉行過聖誕派對的同事，忽然之間成為被告，因為傳媒人的身分而失去自由，由新聞旁觀者變成當事人，不少人都未能接受這種角色轉變的衝擊。多少對徹夜未眠的累眼勉力支撐，有人努力地抄筆記，有人拿紙巾抹眼淚。

法庭的女書記，讀出鍾沛權的控罪。控罪指，被告於2020年中至2021年底串謀與他人發布煽動刊物，引起恨或藐視香港特別行政區；激起香港居民企圖從不合法途徑促使改變其他在香港依法制定事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起其離叛；引起香港居民間不滿或離叛；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。

鍾沛權站起來，挺起胸膛，深呼吸了一口氣，雙手交疊在腰前。法庭書記問鍾是否明白控罪。長得高佻的他身體微微向前傾，以遷就咪高鋒的高度：「明白。」

其後，控辯雙方就是否保釋爭拗，特別是第三名被告林紹桐本人不在場的安排。林出院後安排明天早上再上庭。

香港刑事法庭不得將保釋內容報導。多名記者聯署要求署理總裁判官羅德泉解除相關規定，但羅官卻表示，由於本案引起很大關注，而保釋討論中涉及證供，會在日後審訊使用，擔心讓傳媒報導會引起迴響，和極端解讀方式，對司法利益不好，故否決記者的申請。

最後經過數小時的爭論，羅官靜下來翻閱文件，考慮了12分鐘後表示，不相信鍾林二人保釋後不會危害國家安全，不批准保釋。

控方署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟要求將案件押後8星期，表示由於昨日才到《立場新聞》辦公室搜查，警方取得6箱文件、60部電腦等，亦要檢查被告的電話，調查需時。二人還押至農曆新年之後的2月25日再開庭。

鍾沛權離開被告欄時，舉起右手向旁聽席揮手，並合十致意。旁聽席響起零星打氣鼓勵的話，有親友和記者紅着眼睛拭淚，或在庭外相擁痛哭。

同一時間，三名被捕的前董事，包括歌手何韻詩、社福界人士方敏生及大律師吳靄儀獲保釋。

天黑了，《立場》的十來位年輕記者，打開了手機小白燈，在法庭外的路上奔跑，希望坐囚車離開法院的前總編輯，他們暱稱「阿權」的大佬，可在漆黑的玻璃後看到點點光。相信靦腆內歛的他，臉上會泛起有點尷尬的笑容。

還有一群記者，在法庭門外追訪曾被警察搜屋的《立場》記者陳朗昇。陳在法庭外接受記者訪問，雖然他話不多，但對於一些行家舉起咪高鋒的手勢還是很講究，還出手糾正別人舉咪的勢姿，對於他於的「職業病」，大夥兒忍不住笑。

警方昨日於記者會指，已凍結《立場新聞》六千萬財產，並質疑為何會有這批巨款。