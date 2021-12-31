【2021年度回顧】緬甸政變、太魯閣號出軌、三級警戒、東京奧運，今年你還記得哪些大事？

今年年初，我們期待COVID-19疫情盡快結束，終結令人辛苦和無法開心的2020年，現在一年過去了，你還記得今年多少國內外的大事？讓《關鍵評論網》帶你在2021年最後一天，回顧今年這一年所發生的各種大事。

1月：

2021年元旦開放萊豬進口，許多縣市地方自治條例新增「乙型受體素不能檢出的規定」，但行政院宣布原訂者函告無效、新訂者不予核定。而國民黨立委林為洲在2020年提出反萊豬進口公投於5月14日成案，為歷來公投第18案，最後此案在不同意票多於同意票，加上同意票未達門檻後未通過。

美國國會在1月6日下午1時開始進行各州選舉人團投票結果的確認程序，卻在議程開始不久後被迫中斷。川普支持者闖入國會大廈，迫使國會議員和選舉人團必須撤離避難，數小時後才在國民衛隊協助下驅離示威者。之後美國政府也進行各項調查，截至12月15號，聯邦調查局已經起訴了727人，包括裝扮奇特的「牛頭人」在內，他遭判3年5個月徒刑，而目前為止最重的刑期長達5年3個月。

原本相對平靜的台灣疫情，於1月11日出現部桃群聚感染事件，第一名個案為院內醫師，事件至同年2月23日最後一位接觸者解除隔離為止，歷時44天，共確診21名本土個案，包括2位醫師、4衛護理師、2位病人、12位家屬、1位外籍看護。

2月：

2月1日緬甸突然爆發軍事政變，國務資政翁山蘇姬和總統溫敏、高階官員、部分全國民主聯盟議員遭到軍方拘留。此政變持續至今，雖然歐美各國都有提出制裁、聯合國也有提出譴責和呼籲，但並沒有實質改變。翁山蘇姬於12月6日因煽動群眾及違反新冠防疫規定被判刑4年（後特赦為2年），不過若她遭軍政府指控的其他罪名全都成立，未來恐面臨終身監禁。

中國海關總署於2月26日發布公告，自3月1日起暫停進口台灣的鳳梨。國台辦則發布新聞稿表示，因多次從進口鳳梨中驗出有害生物，因此採取這項正常措施。隔了幾個月之後，中國海關總署再次於9月19日公布，因為檢驗出有害生物，為防範植物疫情風險，依有關法律法規和標準，自9月20日起將禁止輸入台灣釋迦與蓮霧。

3月：

3月起台灣進入缺水危機，主因2020年台灣少了颱風帶來雨量，出現56年來最嚴峻的水情。3月24日經濟部宣布從4月6日起，苗栗與台中將啟動「供5停2」分區供水，全台水情一直到6月初才因為梅雨鋒面來到而有所舒緩。中間出現了漲水價和耗水費的討論。

AZ疫苗3月出現有血栓疑慮，多國暫緩施打，不過很快歐洲藥品管理局（EMA）表示，雖無法明確排除血栓事件與疫苗之間的關聯，但審查有的「明確」結論是，疫苗在保護人們免於受到和武漢肺炎有關的死亡或住院風險方面，好處勝過可能的風險。多國也陸續恢復施打。而此血栓事件也因此讓國內雖然3月開始施打第一批AZ疫苗，但在5月中本土疫情爆發前，並沒有吸引很多民眾施打。

船身長約400公尺的長賜輪（Ever Given）3月23日通過蘇伊士運河時，受強風和沙塵暴影響而擱淺在水道上，兩端船隻無法通行，堵住了這個行經船隻佔世界貿易額12％的重要運河前後6天。而讓蘇伊士運河「大排長榮」的長賜輪到底有多大，我們也製作了圖表比較。

4月：

4月2日，台鐵第408車次樹林往台東的太魯閣號，在距清水隧道北口前39公尺時，撞及一輛由施工便道旁邊坡滑落而停止於軌道上的大貨車，造成列車8節車廂全部出軌，造成49人罹難，為過去40多年至今，台鐵發生的重大事故中最嚴重的一起事件。經過數個月調查後，國家運輸安全調查委員會於8月23日公布報告，指出在工地管理與工地安全部分，看得出台鐵幾乎「不設防」。未按照規定停工，施工便道未設置安全防護設施及管制措施，開工前也未告知廠商危害風險。

4月20日指揮中心表示新增2例COVID-19病例，兩人皆為國籍航空公司（後確認為華航）的貨機機組員。隨後此一群聚事件越演越烈，隨後在5月12日根據指揮中心公布的案例圖，屬於機師群聚感染的有33名，為華航諾富特群聚事件。

5月：

5月爆發萬華茶藝館衍生感染事件（其後已知相關病例可回溯到4月23日），並於5月11日開始進入到二級警戒，5月15日指揮中心公布前日確診病例達180例，雙北進入三級警戒，5月19日全國進入三級警戒，直到7月27日。原訂於8月28日舉行的四大公投，中選會也因為避免群聚風險，於7月2日宣布延後至12月18日。

5月13日下午高雄興達電廠發生跳電事故，導致全廠停機，全台多處大規模停電並分區輪流限電，影響戶數最超過400萬戶，台電也提出電費減免的賠償方式，粗估賠償金額達5億元。接著不到一週，17日因高雄興達電廠燃煤機組發生故障，又出現分區停電。

5月23日白羅斯迫使愛爾蘭瑞恩航空一架客機轉降在首都明斯克後，搭乘這架班機的白羅斯反對派人士普羅塔塞維奇遭到拘捕，歐洲各國領袖紛紛表達強烈抗議。歐盟在24日晚間宣布，禁止白羅斯航空公司飛越歐盟領空或降落在27個歐盟國家機場。

6月：

6月13日以色列國會在信任投票中批准成立新的聯合政府，右派領導人班奈特將宣誓成為總理，納坦雅胡創紀錄的12年任期正式劃下句點。依輪替執政的協議，49歲班奈特宣誓成為新總理，兩年後將交棒給現年57歲的拉皮德。

6月16日，美國總統拜登和俄國總統普亭在瑞士日內瓦舉行美俄峰會。這是美俄最高領導人自2018年來的第一次會談。儘管雙方相敬如賓、未有過多互動，但他們對峰會結果皆持正面態度。

6月17日香港警方國安處以涉嫌違反《國安法》拘捕5名壹傳媒公司董事，被捕者為壹傳媒集團行政總裁張劍虹、集團營運總裁兼財務總裁周達權、《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏與蘋果動新聞平台總監張志偉。之後香港蘋果日報遭港府強制凍結金融資產，導致無法支付員工和供應商薪資，24日刊出最後一份報紙，網站也從午夜12時起停止更新，過去26年來的新聞全部消失不見。

7月：

7月7日我邦交國海地的總統摩依士在首都太子港的總統官邸內遇刺身亡，第一夫人瑪婷（Martine Moïse）身受重傷。11武裝嫌犯之後闖入台灣駐海地大使館，被海地警方逮捕。12月中紐約時報報導，摩依士生前曾擬定一份參與販毒和軍火走私的政商大老名單。部分官員相信，這就是他遭到殺害的原因。