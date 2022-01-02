政府核定的「高鐵延伸屏東」，在屏東境內只有短短1.4公里！設點潮州比六塊厝好太多

文：爭取高鐵到屏東聯盟

屏東縣南北幅員上百公里，政府核定的高鐵延伸屏東，路線長度在屏東境內卻只有1.4公里，其中，高屏溪為高屏縣市的交界處。高屏溪至屏東車站約5.6公里；高屏溪至六塊厝站約3.3公里；高雄車站至高屏溪約15.3公里。

高雄車站往六塊厝站約18.6公里，以一般的PP自強號過站不停的情況下，在16分鐘內即可抵達。根據政府偏好的高鐵屏東站，是在目前六塊厝台鐵站以西的位置距離1.4公里，高鐵路廊延伸後，跨高屏溪進入屏東境內的長度只有2公里，卻因此耗費500億以上，我們再強調一次，高鐵延伸屏東路廊，高屏溪至高鐵屏東站，只有2公里！

高鐵如果進入六塊厝站，恐怕將重蹈歸仁沙崙站的覆轍，由於站點位置太偏僻，易散財且難聚人口紅利，高鐵蓋完花出去的錢形同浪費。正如台南高鐵站被外界戲稱為北高雄站，如果六塊厝設站，可能就是名副其實的「東高雄站」，因為屏東市位置在高雄市區的東北方。

我們認為，高鐵延伸屏東的規畫，應該是站在高屏一體的宏觀戰略思考，而非僅是視為跨越高屏溪的狹隘角度思考。高鐵應以主線延伸屏東，目前最佳路線為小港機場潮州路線，退一萬步言，高鐵站設麟洛、南州、崁頂、新埤、枋寮都好，目前的2公里的高鐵線不是欺負屏東人，那什麼才是欺負屏東人？

許多人可能不知道屏東幅員百公里，但依照目前的規劃，高鐵在屏東境內卻只有短短的1.4公里，這個只跨過高屏溪畔的高鐵屏東線竟是潘縣長的重大政績，已經不是搞笑可以形容了。

我們呼籲，高鐵主線延伸屏東，應該是以高鐵到屏東採取一車到底的模式，才能透過高鐵動脈整合高屏地區的區域聯合發展，促進大眾運輸導向發展（TOD），當前的大眾運輸導向發展是目前世界上先進城市的城市規劃主流政策。

高鐵延伸「小港潮州」方案，具有這些優勢

位於屏東中心的潮州鎮，具有地點與經濟的優勢

首先，潮州鎮位於屏東縣的地理中心點，同時也是屏東縣人口第二多的行政區，腹地廣大。其交通四通八達，再加上2015年「屏東至潮州鐵路雙軌高架電氣化」完工，同時臺88線快速道路的終點位於潮州鎮近郊，吸引潮州鎮的人口快速流入，具有龐大的投資潛力。

未來高鐵不管是要向東延伸至臺東，還是向南延伸，都有足夠的空間，花蓮縣及臺東縣民也能更便利地搭乘高鐵，兩縣市將可以離西部更近，達成「時空收斂」。

同時，潮州地區在「屏東至潮州鐵路雙軌高架電氣化」完工後，也將興建南台灣最大的臺鐵調車及維修基地，如果未來一旦高鐵車輛基地及機廠另建於此地區，可產生產業群聚效應及規模經濟，有機會打造軌道工業園區，促進經濟發展。

Photo Credit: 中央社 台鐵的屏東潮州基地，是南台灣最大的車輛維修中心

從地域上來看，潮州鎮至另一觀光大城東港鎮的距離近，再加上未來高雄捷運延伸至東港大鵬灣等地，若將高鐵延伸至潮州地區，未來東港與潮州可透過快捷公車路網等做緊密連結，將可創造綠色運輸規模經濟。而潮州隔壁的內埔鄉是屏東縣人口數第三大的行政區，同時內埔鄉有著屏東縣重要農業科技研究學府——國立屏東科技大學，且可能將和國立臺灣科技大學和國立雲林科技大學合併為國際級的一流科大，屆時高鐵延伸至潮州地區扮演著不可或缺的地位。

將小港機場與屏東連線，導入遊客又能解決交通問題

小港潮州案將經由高雄小港國際機場至潮州火車站，南高雄的民眾搭乘高鐵不用再花費30分鐘的車程前往左營高鐵站，同時左營站亦可維持正常營運，將可為南高雄市民創造需求。

最重要的是，高鐵進入小港，西部高鐵的北端和南端都有和國際機場做適當接駁措施，高鐵進入「高雄小港國際航空站」，未來入境旅客能更快速地到達屏東台東等縣市，同時也可吸引外資投資高屏，與國際接軌，強化臺灣國際競爭力。

高雄國際機場是南台灣出入境的重要門戶，客量人次在2019年創下750萬人次歷史新高，政府也投入500億經費打造全新的國際機場，2027年可望完成機場擴建，提升機場整體功能，年容量將可能超過1650萬人次。

隨著小港機場擴建帶來龐大人潮，成為高雄市南星計畫、亞洲新灣區的重要空港基地，若沒有高鐵路線從新左營延伸到小港機場，且作為高雄市中山四路車流量、高捷人流量的第三項疏解人潮、車潮的運輸系統，會更造成中山四路塞車；且左營高鐵站附近的「鼎金系統交流道」（國道一號和國道十號交叉）及「臺88線快速道路」塞車問題嚴重，若興建小港潮州案，將可大幅減緩塞車問題。

刺激觀光地區的人潮，也能帶動屏東縣發展

事實上，潮州已經成為屏東人口第二多的行政區，潮州繼鐵路高架化等重大交通工程完工後，潮州公路轉運站、營運中的驛站商場等，屬於區域商業中心，鎮公所近年也致力改善自來水普及率、興建汙水下水道，並推出生育補助計畫，宜居條件是人口進入的關鍵。

設置於地理位置適中的潮州地區比六塊厝支線站有幾項財務報表優勢，第一，離墾丁、小琉球較近，勢必吸引遊客搭高鐵到屏東轉車前往墾丁、小琉球等地，促進當地觀光發展。第二，因設高鐵站離旅遊景點近，搭高鐵旅行屏東者自然增加，順勢提升高鐵運量，增加政府及高鐵公司收益。

Photo Credit: 中央社

為方便高鐵與各城市轉接駁方便，高鐵延伸也應配合高捷延伸屏東市區、東港等地，新建屏東捷運或台鐵捷運化快速連結至高鐵屏東站、建置快捷電動公車系統、建置高鐵屏東站連結恆春墾丁的快捷公車、恆春鐵道等，讓高屏交通動線形成多元軌道路網，帶動南台灣綠色運輸革新。