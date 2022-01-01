【東南亞週報】 洪森長子獲正式推舉總理人選｜大馬政府撥出14億令吉賑災｜印尼首例Omicron本土病例

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第151期，為讀者挑選2021年12月25日至12月31日期間，有關柬埔寨、印尼、越南、菲律賓、新加坡與馬來西亞的六則東協區域大事。

柬埔寨｜朝接班之路邁進 洪森長子獲正式推舉

以柬埔寨總理洪森（Hun Sen）為首的柬埔寨人民黨（Cambodia People’s Party，CPP）12月24日正式推舉洪森長子洪馬內（Hun Manet）為「未來總理候選人」，進一步為打造世襲政治王朝鋪路。

繼本月初洪森首度鬆口表態支持長子洪馬內作為總理繼任人選，執政黨柬埔寨人民黨24日在第5屆中央委員會第43次會議上進一步推舉洪馬內為「未來總理候選人」，使其成為檯面上有望角逐總理大位的四位候選人之一，正式朝接班之路邁進。

然而，柬埔寨人民黨發言人蘇艾山（Sok Eysan）也稱洪森短期內無退休計畫，洪馬內接班時程尚未明朗，該黨中央委員會支持洪森繼續出戰2023年大選。儘管洪森喊話可以「再執政十年」，暗示2028年大選才可能進行權力交接，有分析認為洪森現大權在握，且無強而有力的反對派與其抗衡，可謂交棒的良機。

現年44歲的洪馬內畢業於美國西點軍校（West Point），且擁有英國布里斯托大學（Bristol University）經濟學博士學位，現擔任柬埔寨皇家軍隊（Royal Cambodian Armed Forces）副司令兼陸軍司令。

Photo Credit：AP/ 達志影像 洪森長子洪馬內

印尼｜印尼出現首例Omicron本土病例

日前南非發現的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）Omicron變種病毒在全球引發新一波疫情，而印尼政府在本週也通報首起新冠肺炎Omicron變種病毒的本土病例。

印尼衛生部於12月28日指出，國內出現首宗Omicron變種病毒的本土病例，確診者為一名37歲男性，12月6日自北蘇門答臘省棉蘭市（Medan）前往雅加達，而後在19日檢測出確診。據了解，確診者為無症狀感染者，近期沒有出國史或與歸國人士接觸的歷史，目前正在雅加達蘇里安提沙洛索醫院（RSPI Sulianti Saroso）進行隔離，並針對予該名病患接觸者進行檢測，目前與其住的妻子檢測結果為陰性。

隨著Omicron變種病毒在全球蔓延，本月稍早總統佐科威即呼籲民眾要加強防疫措施，目前印尼已通報47起感染Omicron病例，其中45例為境外移入，1例為隔離中心清潔工。因應國內出現首起本土個案，新年假期期間印尼也將升高移動限制政策。

印尼先前因Delta變種病毒成為亞洲疫情的重災區，確診數在7月達到高峰，平均每日新增病例在4至5萬之間，直至9月才逐漸受到控制。截至目前，印尼COVID-19確診數426萬例，其中造成14.4萬人死亡，完整接種疫苗的人口比例約40%。

Photo Credit: 中央社 因應Omicron變異株，印尼將為2650萬名孩童施打 COVID-19疫苗，中國科興疫苗將優先使用於這個年齡層的孩童。圖攝於14日。

越南｜越南國產COVID-19篩檢試劑被揭發多項違規

由越南軍事醫學研究院和越亞科技公司（Viet A Corporation）在2020年共同執行研發，以即時RT-PCR原理採檢COVID-19病毒的篩檢試劑，近期被揭發多項嚴重違規。該款篩檢試劑曾經是越南引以為傲、由本土研發生產的篩檢試劑，但越南公安部於12月18日指出，已起訴越亞科技公司的負責人，理由為該公司涉及謊報篩檢試劑製造價格，提高該產品售價，並違反各項公開招標規定，從中獲得巨額利潤。

疫情爆發至今，越亞科技公司的篩檢試劑幾乎壟斷越南市場。該篩檢試劑公開的售價為47萬越南盾（約新台幣600元），相比當時在越南市面上的多款篩檢試劑價格都要高，但竟獲得多家醫院以及各省份疾控中心的公開招標合約，總合約金額高達4兆越南盾（約新台幣48億元）。

越亞科技公司的篩檢試劑也存在質量問題，該篩檢試劑到目前為止仍沒有獲得世界衛生組織（WHO）的認證，但2020年4月越南科技部和衛生部就在網站上貼出該試劑已通過WHO認證的新聞，越南各大媒體也因此跟進報導，而科技部網站最近才把該新聞撤下。越亞科技公司的篩檢試劑已在全國62個省市使用，影響甚廣，越南總理范明政於12月22日也下令，要求公安部門徹底調查越亞科技公司多項嚴重違規事項，並查核所有競標合約，這些競標合約牽涉到全國多個省份的高級官員。

Photo Credit: AP / 達志影像 一名醫療工作者於2021年3月8日在越南河內醫院給醫生注射阿斯利康（AstraZeneca）COVID-19疫苗。

菲律賓｜菲國重新開放露天採礦 期重振經濟

菲律賓政府12月28日宣布取消自2017年起實施的露天採礦禁令，重新開放銅、金、銀和複合礦石的開採，以期能增加國庫收入並重振經濟。

礦業開採過程中對環境造成的破壞，一直是菲國國內重大爭議。2017年，時任環境部長的羅佩茲（Gina Lopez）下令禁止露天採礦，他更曾勒令關閉菲國一半以上的營運中的礦場，強烈作法也遭到強烈反對，最後任期也僅10個月。總統杜特蒂則於2018年要求礦業公司必須執行植樹計畫以恢復植披，否則將撤銷礦業執照。本週，環境部長希瑪圖（Roy Cimatu）宣布將取消露天採礦禁令，期能吸引投資，重振受COVID-19重創的經濟。據評估，未來5至6年內礦產年出口營收將達20億美金（約550億新台幣），將替政府帶來許多稅收。環保團體則批評此政策「非常短視近利且目標錯置」。

此外，菲國自2012年起停止發布新礦業執照，杜特蒂政府在今年5月宣布取消新礦禁令，開放政府發布新執照與簽署新的合作協議，但杜特蒂表示，會責成環境部嚴格執行礦區安全和環境政策。

菲律賓是全球最大的鎳礦供應國，也是銅與黃金的生產大國。據統計，菲國土地總面積中有超過三分之一被評估為具「高礦產潛力」，目前開採比例僅5%。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為菲律賓另一處位於圖拜（Tubay）的鎳礦礦區。

新加坡｜星中簽署14項諒解備忘錄與合作協議

新加坡與中國12月29日舉行雙邊最高層級合作機制「星中雙邊合作聯合委員會（Joint Council for Bilateral Cooperation, JCBC）」年度會議，由星國副總理兼經濟政策統籌部長王瑞杰和中國國務院副總理韓正主持，雙方聚焦於討論綠色（永續）發展、碳交易和綠色金融，以及數位經濟等新興領域的合作，並簽署14項諒解備忘錄與合作協議。