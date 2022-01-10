感染科醫師圖文解說：愛滋病的治療已經完全不一樣了，遠離共病就可健康到老

「愛滋病的治療已經完全不一樣了！」國立成功大學醫學院附設醫院感染科李佳雯醫師指出，「過去愛滋病患的存活期較短，如今受惠藥物進步，只要規則接受治療，現在愛滋病毒感染者的預期壽命跟一般人非常接近。所以接下來感染者也都會經歷老化與各種慢性病的問題，例如骨質疏鬆、心血管疾病、高血壓、高血脂、糖尿病等。因為活得久，癌症的發生率也會漸漸提高。」

目前對於愛滋治療的國際共識為「U=U」，也就是「檢測不到病毒Undetectable」即「不具傳染力Untransmittable」。愛滋病毒感染者只要能夠規則接受治療，將血液中的病毒量控制在測不到的狀態（低於200copies/ml）持續達六個月以上，其傳播病毒的風險便可以忽略，對患者自身也較不會造成傷害。

Photo Credit: 照護線上

早期的患者每天要吃很多藥，各種藥物的吃法還不太一樣。現在絕大多數的患者都是一天一顆，相當方便，患者較願意吃藥，便能穩定控制病情。李佳雯醫師說，在長期追蹤的過程中，除了注意愛滋病毒的狀況，也需要一併關心各種慢性病的發展。

「在門診已經都有六、七十歲以上的患者，」李佳雯醫師分享，「有些患者很瘦小，可能只有40公斤，明顯有肌少症的問題。有些患者的駝背越來越嚴重，會需要做骨質疏鬆的檢查及治療。女性患者骨質的狀況會比男性差，而且在停經之後，心血管疾病的風險逐漸上升，也必須多加留意。」

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隨著年紀增長，愛滋病毒感染者也會面臨糖尿病、高血壓、高血脂等新陳代謝疾病。「愛滋病毒若沒有控制好，理論上身體的發炎反應會更激烈，使代謝性疾病的發生風險升高，所以抗病毒藥物一定要按時服用。」李佳雯醫師強調，「如果患者有規則回診追蹤、定期抽血檢查，也較有機會早期偵測各種代謝性疾病，比如說糖尿病，患者不至於等到吃多、喝多、尿多，才發現有糖尿病。因為提早檢驗，更可以透過運動、飲食控制、藥物的及早介入，能夠減少長期併發症的發生。」

早期治療愛滋病毒的藥物可能對神經系統造成影響，李佳雯醫師補充，現在使用的藥物較不會出現這方面的問題，所以較需要提防的是糖尿病造成的神經損傷。

罹癌風險較高，千萬不能輕忽

B型肝炎、C型肝炎病毒主要也是透過血液、體液傳染，是愛滋病毒感染者常見的共病，李佳雯醫師指出，慢性肝炎容易導致肝硬化，增加罹患肝癌的風險。

如果沒有B型肝炎抗體的患者，建議要接種B型肝炎疫苗；如果已經罹患B型肝炎，務必定期抽血、超音波追蹤，並與醫師討論是否需要接受治療。C型肝炎雖然沒有疫苗，但是現在已經有藥物可以根治C型肝炎，建議及早接受治療。

人類乳突病毒HPV（Human papillomavirus）亦是相當常見的感染，遭到感染時可能沒有明顯症狀，但是可能導致子宮頸癌、肛門癌、陰莖癌、陰道癌、口腔癌等癌症。子宮頸癌可以透過子宮頸抹片篩檢，早期發現病變，李佳雯醫師解釋，但是女性感染者定期接受子宮頸抹片篩檢的比例較低，容易錯失早期發現的機會。李佳雯醫師強調，「我們都會提醒女性患者要做子宮頸抹片篩檢，才能及早發現，把握治療時機！」

正確保養，健康到老

「現在的藥物很有效、很便利，愛滋病毒感染者有機會活到70、80歲。但是如果有越來越多的共病或是腎功能、肝功能較差的時候，整體治療相對就會比較複雜，」李佳雯醫師表示，「建議大家要從年輕時候就養成健康的生活型態，多儲存一些老化的本錢。」

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飲食方面要營養均衡，避免攝取過多脂肪及精緻碳水化合物，鹽分、調味要適量，盡量少吃加工食品。李佳雯醫師叮嚀，每週要有足夠的運動量，幫助維持肌肉量及心肺功能。

接種疫苗相當重要，李佳雯醫師說，包括A型肝炎疫苗、B型肝炎疫苗、流感疫苗、新冠肺炎COVID-19疫苗等，能夠提升身體的保護力。

愛滋病毒感染者一定要定期追蹤、按時服藥，除了使用抗病毒藥物，也要把血壓、血脂、血糖控制達標。

掌握自身健康，主動與醫師溝通

愛滋病的治療已進步許多，若能規則治療達到檢測不到病毒量的狀態，便不會有傳染風險，也可以長期存活，李佳雯醫師說，隨著老化，大家勢必會面臨各種慢性病的發生，如果身體有任何狀況都可以跟醫師、個案管理師反應，醫療團隊都能提供適當的協助。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航