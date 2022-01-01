蔡英文元旦談話：台灣人均GDP首次超過3萬美元，未來強化歐洲鏈結計畫、力抗中國打壓

總統蔡英文今（1）日於總統府發表元旦談話時表示，去（2021）年台灣每人GDP，第一次超過了3萬美元，如果以購買力平價計算，每人GDP已經超過了許多OECD國家的水平；他說未來將持續推動南向政策、強化歐洲鏈結計畫面對中國打壓，以「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」的方式穩中求進。

蔡英文元旦談話：台灣每人GDP，首次超過三萬美元

蔡英文強調，過去一年對台灣來說，是特別的一年；大家一起度過因為疫情而震盪起伏的幾個月；一起走過四項公投，從連署到投票的公共討論歷程。他說公共討論歷程正成為一個成熟的公民社會。

蔡英文說，疫情更是考驗台灣人民的團結，以及公民的素質。謝謝這一年來，所有台灣人民的努力。蔡英文強調：「當我們團結一致，當我們相信民主機制，台灣就能克服種種挑戰。」

蔡英文表示，去（2021）年的台灣，也有不少好消息。例如：經濟成長率，預估來到11年來的新高，股市的大盤指數，也在一年內上漲超過23%，最近更創下了歷史新高。

他說，去年台灣每人GDP，首次超過3萬美元，如果以購買力平價計算，每人GDP更已經超過許多OECD國家的水準。另外，國際貨幣組織（IMF）也預測，台灣將在今（2022）年重返全球前20大經濟體。

蔡英文說：「但在我們眼前，還有很多挑戰，全球疫情依然嚴峻，讓復甦充滿了不確定性，通膨、房價，以及可能再起的疫情，都是我們在經濟成長的同時，必須要嚴肅面對的課題。」

2022年穩健執政：推動新南向政策、強化歐洲鏈結計畫

蔡英文表示，將持續推動新南向政策，深化跟新南向國家的合作交流，也希望台美TIFA對話更加深入，為將來的FTA打好基礎，亦會全力爭取CPTPP的會員國，對台灣加入的支持。同時，政府將提出「強化歐洲鏈結計畫」，促進台歐之間的密切交流。

蔡英文強調，在維持經濟動能方面，這幾年來，面對全球變局，民間企業展現了強大的韌性，配合政府大力推動五加二、六大核心戰略產業，讓台灣產業的競爭力全面提升，成為全球經濟發展的關鍵力量。

蔡英文表示，台灣已經是全球半導體製造產業的領導者。未來，無論是智慧城市的解決方案、綠色能源的布建，或是電動車等等的晶片需求，台灣都扮演了極為關鍵的角色。

蔡英文強調，政院也已經宣布，「投資台灣三大方案」將再延長三年，預計可以再為台灣帶來9000億元的投資，和4萬個工作機會。

蔡英文也說，在維持經濟動能的同時，必須有效的因應通膨、房價上漲的趨勢，使得經濟成長的果實，可以化為實質所得的增加，以及生活水準的提高。

面對物價和房價上漲，是今年全世界都要面臨的挑戰，他強調，去年下半年以來，將運用公用事業緩漲機制，以及「健全房地產市場方案」的選擇性金融管制、稅改和行政查察措施，讓物價和房價的漲幅比其他國家稍微溫和。

蔡英文談到，從1月1日開始基本薪資調高到2萬5250元，比起去年調幅達到5.21%。蔡英文說：「等到總預算通過，軍公教也將調薪4%，希望能夠刺激並帶動民間加薪，這將有助於減緩通膨的衝擊。」

另外，社會住宅的供給，也將提供年輕人及弱勢者合理價格的居住空間。蔡英文強調，去年宣布啟動50案、1.5萬戶的史上最大規模社會住宅興建案，這些都在陸續發包中。他說發包、興建中、或已興建完成的社會住宅，現在已經累計達5萬戶。

蔡英文指出，台灣除了加速社會住宅的興建計畫，也將推動「長者換居」、旅館轉型，把去年已經擴大到1.6萬戶規模的「包租代管」方案，繼續加速推廣。

兩岸議題，蔡英文：堅守國家主權

面對疫情下的經濟新情勢，兩岸有各自的挑戰，也有各自對人民的福祉，所應該承擔的責任。同時，雙方也共同肩負維持區域和平穩定的責任。

蔡英文說：「我們持續呼籲對岸不要剝奪香港的民主與人權，也嚴正抗議針對我方的軍事侵擾及外交打壓，對岸的這些行為，都無助於維持區域的和平穩定。」

而她的立場向來是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」；同時也要提醒北京當局，不要誤判情勢，更要防止內部軍事冒進主義的擴張。

他強調，軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項，軍事衝突將衝擊經濟穩定，各自努力照顧好人民的生活，安定社會民心，兩岸才會有空間和氛圍，以和平的方式，共同面對問題、共同尋求解方。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：羅元祺