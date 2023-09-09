德法公視拍攝台灣特輯，探究人民捍衛民主決心
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《德法公共電視台》主持人奧柏芮（Émilie Aubry）與團隊專程前來台灣拍攝，他們除了跟拍現任副總統暨民主進步黨提名總統候選人賴清德的廟會造勢活動，同時也訪問民進黨國際部、國民黨國際部了解台灣當前的情況。
（中央社）《德法公共電視台》地緣政治節目明（10）日將首播最新特輯「台灣：將爆發戰爭嗎？」主持人親至台灣拍攝、訪談，讓歐洲觀眾從不同角度了解中國對台威脅，節目形容台灣人「堅守主權與民主卻不好戰」。
近年來台灣能見度提升，加上明（2024）年1月總統大選即將登場，國際社會愈發關注台海議題與台灣面對中國威脅的態度。
德法公共電視台（ARTE）節目「地圖下的風起雲湧」（Le dessous des cartes）將在10日黃金時段晚間7時於電視台播出最新台灣特輯「台灣：將爆發戰爭嗎？」（Taïwan : la guerre aura-t-elle lieu ?）。節目日前已上線，歐洲地區觀眾可於官網上免費觀看。
1990年首播的「地圖下的風起雲湧」為專門介紹國際政治與時事的長青節目，透過地圖化繁為簡，以每集約13分鐘的內容剖析尼日政變、芬俄衝突等全球地緣政治議題。
為了近36分鐘的台灣特輯，主持人奧柏芮（Émilie Aubry）與團隊專程前去台灣拍攝，除跟拍現任副總統暨民主進步黨提名總統候選人賴清德的廟會造勢活動，也訪問民進黨國際部主任趙怡翔、國民黨國際部主任黃介正、新竹空軍基地中校陳昱瑋等人。
奧柏芮在新店吊橋上開場時形容台灣為「特別的領土，幾乎擁有獨立國家的一切：國旗、貨幣、軍隊，卻沒有聯合國的一席之位」，並表示俄烏戰爭爆發後，「台灣是否會有戰爭」，也是台灣人心中的疑問。
節目介紹台灣為全球第21大經濟體，自1996年起民主蓬勃發展，也是唯一同婚合法化的亞洲國家，「台灣的民主指數全球第10，更勝法國與德國」。另外，台灣擁有「重要籌碼」，即占全球1/4的半導體產量。
趙怡翔表示，面對中國威脅，政府已提升軍事預算、強化軍力與戰略，且讓台海議題國際化，與民主夥伴並肩。「沒人想要戰爭，確保和平最好的方法，是不讓習近平有天醒來，認為自己有能力侵略台灣」。
奧柏芮說道：「堅守主權與民主卻不好戰的台灣人…對和平的珍視也是台灣認同的一部分。台灣認同近年來不斷演變，希望統一的台灣人比例也是。根據民調，該比例直線下滑。」
對於「親中」的稱呼，黃介正表示，國民黨「了解中國」。他說：「歐洲領袖去北京並非出賣國家利益，而是去保護國家利益，我們也是。拒絕和對手對話非明智之舉。為更了解未來威脅，必須溝通。我們本質上反對台灣獨立。」
黃介正告訴奧柏芮，台灣未來並非由習近平定義；在中國長遠歷史中，沒有一位皇帝或政權是永久的。
節目解釋北京對台的外交施壓與軍事威嚇，也透過訪問國防安全研究院副執行長李廷盛進一步分析台灣針對中國混合戰的應對策略，以及台灣與周邊盟國的關係。
主持人詢問台灣人是否會如烏克蘭人為國而戰，李廷盛表示，「我們堅信台灣人會保護自己的國家，相信有能力自我防衛」。他強調，烏克蘭人可從陸路逃至他國，但台灣人無法，因此若中國攻台，「人民會全心全意地防衛自己」。
北京的軍事預算是鄰國軍事預算加總的兩倍，使美、中在印太地區的軍事角力白熱化。節目也花不小篇幅講述中國如何擴張，企圖將日本、菲律賓、台灣、馬來西亞、汶萊、越南等鄰國島嶼和海域「據為己有」。
貿易層面而言，中國與香港仍是台灣最大夥伴，奧柏芮造訪高雄港並訪問港務長陳中龍。他指出，兩岸貿易仍密切，未受政治緊張影響。
奧柏芮最後訪問了曾投身民主運動的在台匿名港人。深知中國威脅的她表示，台灣目前還能自由生活，但也擔心台灣民眾對現況不夠關切，「我覺得台灣人應該要覺醒，起身維護台灣獨立，對抗中國入侵。不要只想著錢，往未來的方向去看會更好」。
節目指出，中國對台灣採取軍事、經濟和訊息威脅，甚至資助媒體以傳播親中言論。台灣一邊擁有愜意生活，一邊卻也陰影籠罩。
旅程尾聲，奧柏芮在淡水河旁說：「台灣是21世紀關鍵地緣戰略的核心，包括台灣人深切關心的民主議題，但他們願為其守護到什麼程度？」她表示，大多數受訪者認為，「現階段沒別的選擇，只能守著現狀，不統一也不獨立，脆弱的妥協」。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：邱宜君
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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