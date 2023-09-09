德法公視拍攝台灣特輯，探究人民捍衛民主決心

（中央社）《德法公共電視台》地緣政治節目明（10）日將首播最新特輯「台灣：將爆發戰爭嗎？」主持人親至台灣拍攝、訪談，讓歐洲觀眾從不同角度了解中國對台威脅，節目形容台灣人「堅守主權與民主卻不好戰」。

近年來台灣能見度提升，加上明（2024）年1月總統大選即將登場，國際社會愈發關注台海議題與台灣面對中國威脅的態度。

德法公共電視台（ARTE）節目「地圖下的風起雲湧」（Le dessous des cartes）將在10日黃金時段晚間7時於電視台播出最新台灣特輯「台灣：將爆發戰爭嗎？」（Taïwan : la guerre aura-t-elle lieu ?）。節目日前已上線，歐洲地區觀眾可於官網上免費觀看。

1990年首播的「地圖下的風起雲湧」為專門介紹國際政治與時事的長青節目，透過地圖化繁為簡，以每集約13分鐘的內容剖析尼日政變、芬俄衝突等全球地緣政治議題。

為了近36分鐘的台灣特輯，主持人奧柏芮（Émilie Aubry）與團隊專程前去台灣拍攝，除跟拍現任副總統暨民主進步黨提名總統候選人賴清德的廟會造勢活動，也訪問民進黨國際部主任趙怡翔、國民黨國際部主任黃介正、新竹空軍基地中校陳昱瑋等人。

奧柏芮在新店吊橋上開場時形容台灣為「特別的領土，幾乎擁有獨立國家的一切：國旗、貨幣、軍隊，卻沒有聯合國的一席之位」，並表示俄烏戰爭爆發後，「台灣是否會有戰爭」，也是台灣人心中的疑問。

節目介紹台灣為全球第21大經濟體，自1996年起民主蓬勃發展，也是唯一同婚合法化的亞洲國家，「台灣的民主指數全球第10，更勝法國與德國」。另外，台灣擁有「重要籌碼」，即占全球1/4的半導體產量。

趙怡翔表示，面對中國威脅，政府已提升軍事預算、強化軍力與戰略，且讓台海議題國際化，與民主夥伴並肩。「沒人想要戰爭，確保和平最好的方法，是不讓習近平有天醒來，認為自己有能力侵略台灣」。

奧柏芮說道：「堅守主權與民主卻不好戰的台灣人…對和平的珍視也是台灣認同的一部分。台灣認同近年來不斷演變，希望統一的台灣人比例也是。根據民調，該比例直線下滑。」

對於「親中」的稱呼，黃介正表示，國民黨「了解中國」。他說：「歐洲領袖去北京並非出賣國家利益，而是去保護國家利益，我們也是。拒絕和對手對話非明智之舉。為更了解未來威脅，必須溝通。我們本質上反對台灣獨立。」

黃介正告訴奧柏芮，台灣未來並非由習近平定義；在中國長遠歷史中，沒有一位皇帝或政權是永久的。

節目解釋北京對台的外交施壓與軍事威嚇，也透過訪問國防安全研究院副執行長李廷盛進一步分析台灣針對中國混合戰的應對策略，以及台灣與周邊盟國的關係。

主持人詢問台灣人是否會如烏克蘭人為國而戰，李廷盛表示，「我們堅信台灣人會保護自己的國家，相信有能力自我防衛」。他強調，烏克蘭人可從陸路逃至他國，但台灣人無法，因此若中國攻台，「人民會全心全意地防衛自己」。

北京的軍事預算是鄰國軍事預算加總的兩倍，使美、中在印太地區的軍事角力白熱化。節目也花不小篇幅講述中國如何擴張，企圖將日本、菲律賓、台灣、馬來西亞、汶萊、越南等鄰國島嶼和海域「據為己有」。

貿易層面而言，中國與香港仍是台灣最大夥伴，奧柏芮造訪高雄港並訪問港務長陳中龍。他指出，兩岸貿易仍密切，未受政治緊張影響。

奧柏芮最後訪問了曾投身民主運動的在台匿名港人。深知中國威脅的她表示，台灣目前還能自由生活，但也擔心台灣民眾對現況不夠關切，「我覺得台灣人應該要覺醒，起身維護台灣獨立，對抗中國入侵。不要只想著錢，往未來的方向去看會更好」。

節目指出，中國對台灣採取軍事、經濟和訊息威脅，甚至資助媒體以傳播親中言論。台灣一邊擁有愜意生活，一邊卻也陰影籠罩。

旅程尾聲，奧柏芮在淡水河旁說：「台灣是21世紀關鍵地緣戰略的核心，包括台灣人深切關心的民主議題，但他們願為其守護到什麼程度？」她表示，大多數受訪者認為，「現階段沒別的選擇，只能守著現狀，不統一也不獨立，脆弱的妥協」。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：邱宜君