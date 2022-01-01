宣布將成立「大新竹升格專案辦公室」，林智堅：升格已經獲近6成新竹鄉親支持

大新竹合併議題正在延燒，日前新竹市長林智堅為了加速大新竹合併修法，表態不會參與今（2022）年合併升格後的大新竹市長選舉。今（1）日於元旦典禮再度對外強調，大新竹升格勢在必行，已經獲得近6成新竹鄉親的支持，他未來也將成立「大新竹合併升格專案辦公室」持續推動相關事務。

林智堅未來將成立「大新竹合併升格專案辦公室」

大新竹合併成為近來社會關切焦點，在12月27日林智堅宣布為了加快朝野修法，將不會參選2022合併升格後的大新竹市長。

《自由時報》報導指出，今日新竹市政府元旦升旗典禮於上午8時舉行元旦升旗典禮，林智堅說，國人團結防疫，市府也快速成立了跨局處的疫調小組、啟動全國第一座大型疫苗施打站，也在總統支持下，國軍快速組建竹科專案篩檢站。

林智堅強調，他上任7年完成許多不可能的任務，如公道三、醫學中心等級的兒童醫院都將依序完成；另，軟硬整合的竹科X基地於今年也會動工、普教育的基地兒童探索館將啟用等政績。

他指出，只有新竹市好，大新竹不會好，由於大新竹（包含縣市）是共同生活圈，面臨許多挑戰，例如水資源、都市景觀規劃、交通的挑戰，都因為縣市分治無法解決。

林智堅表示，根據以上原因，使大新竹合併升格議題，才能獲得6成新竹鄉親的支持。未來他將成立「大新竹合併升格專案辦公室」，結合民間社團及各界的力量，持續推動創造宜居、創新、永續的新竹。

前新竹市長：林智堅不選大新竹，動機不單純變數仍多

國民黨立法委員鄭正鈐對於林智堅要成立「大新竹合併升格專案辦公室」，表示不意外。鄭正鈐告訴《中時新聞網》，如果真的要談大新竹合併升格，應要更早凝聚共識，而非急著修法通過，未能顧及國土規畫、行政區畫等問題。

鄭正鈐還說，新竹的地方大老，包含：施性忠、民進黨籍的范振宗以及林光華等，都對竹竹合併有意見。他強調，大家也在看林智堅成立專案辦公室，是客觀中立的，還是僅為另一個大內宣機構。

國民黨籍議長許修睿今日表態對合併一事認同。他向《聯合新聞網》表示，大新竹的想法非常好，希望市府可以審慎評估，所有優缺點都要讓市民清楚。他也強調，推動過程要按部就班，由下而上慢慢來處理。

不過，新竹市前市長施性忠日前向《聯合報》強調，當年以推動新竹市改制省轄市為重要政見，喊出「沒升格就辭職」的口號；1982年新竹改制升格後，他被派升為首市長。施性忠進一步解釋40年前因閩客、教育等原因，才考量分家方便管理，不能認同40年後竟走回頭路。

他甚至說：「在我眼睛還沒閉上前，別想再把新竹市拉回去。」

施性忠指出，若新竹縣民倡議合併，他能接受，但就像兄弟分家，叫窮的想要回家一起煮大鍋菜。但以新竹市而言，合併不會比現在好，因此他強烈反對。施性忠更直言，林智堅宣布不選可信度為零，還說：「我百分之百懷疑」，不參選是權謀考量，以退為進，未來變數仍多。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：羅元祺