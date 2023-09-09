2023/09/09,
國際

摩洛哥強震296死153傷，世界遺產舊城區建築倒塌

摩洛哥強震296死153傷，世界遺產舊城區建築倒塌
圖說：圖片為摩洛哥強震後，民眾露宿街頭的情況。Photo Credit：GettyImages

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摩洛哥今天深夜發生強震，導致當地入列世界遺產的舊城區和其他多個城市傳出建築倒塌，根據外媒報導指出，至少296人喪生，153人受傷。

（中央社）摩洛哥高阿特拉斯山（High Atlas）地區今（9）日深夜發生強震，導致當地入列世界遺產的舊城區和其他多個城市傳出建築倒塌，目前據報至少296人喪生，153人受傷。

《路透社》報導，摩洛哥的馬拉喀什（Marrakech）是離震央最近大城，居民說在聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產的舊城區內有一些建築物倒塌，當地電視台畫面顯示有清真寺的尖塔倒下來壓垮汽車。

一名地方官員說，在難以抵達的山區傷亡最嚴重。

摩洛哥內政部表示，初步統計有296人喪生，153人受傷送醫。

震央附近的山地小鎮阿斯尼（Asni），居民伊特里（Montasir Itri）稱當地大部分房屋被震垮，「我的鄰居全都被壓在瓦礫堆下，人們正窮盡一切能用的方法奮力救人。」

離阿斯尼稍西側的塔魯丹（Taroudant），擔任教師的阿夫卡（Hamid Afkar）說他連忙逃出屋子，且地震後還有餘震。

阿夫卡說：「地震搖晃約20秒，門被晃得自動開合，我在2樓連忙從樓梯跑出。」

《法新社》報導，摩洛哥內政部在聲明中說，出現死傷的省分和城市包括豪茲（al-Haouz）、馬拉喀什、瓦爾札札特（Ouarzazate）、艾濟拉勒（Azilal）、希沙瓦（Chichaoua）和塔魯丹（Taroudant）。

《阿拉伯電視台》（al-Arabiya）引述未具名地方消息報導，有一家5口喪命。

摩洛哥地震測報機構指出，地震發生在高阿特拉斯山的伊吉爾（Ighil）地區，規模7.2。美國地質調查所（USGS）測得規模為6.8，並說震源深度相對淺，僅18.5公里。

伊吉爾是個有小農村的山區，位在馬拉喀什西南方約70公里。地震是在晚間11時過後發生。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：邱宜君


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