印度神廟跨年發生大批信眾踩踏事件，造成至少12死20傷

跨年夜不平靜，位於印度西北方的查謨與喀什米爾（Jammu and Kashmir）格德拉（Katra）的一座著名毗濕諾女神廟（Mata Vaishno Devi Shrine），在迎新年時發生憾事，湧入大批群眾在廟裡發生踩踏事件，導致至少12名信徒喪生、20人受傷。

「爭吵推擠」成為悲劇主因

印度媒體《India Today》報導指出，此次踩踏事件發生在12月31日，由於當時有人發生爭吵，導致人們相互推擠，隨後發生悲劇。

當地社區衛生中心的醫療官員杜特（Gopal Dutt）告訴《India Today》，傷亡人員來自德里（Delhi）、哈里亞納邦（Haryana）、旁遮普邦（Punjab）等地區，目前均已送往醫院。

在這起事件中，遇難者多為30歲左右的年輕人，其中8人被確認是：26歲的Dheeraj Kumar、35歲的 Shweta Singh、24歲的Viney Kumar、24歲的Sonu Pandey、38歲的Mamata、35歲的Dharmveer Singh、38歲的Vaneet Kumar和30歲的Arun Partap Singh。

其中一名信眾對美國廣播公司《ABC》表示，踩踏事件發生在信眾們進出通往神殿的路線之一的大門附近，他描述當時情況：「 在其中一個大門附近發生了一些事，我發現自己被一群人圍住了。我窒息倒下，但不知道什麼原因又站了起來。」

他還說：「 我看到人們在屍體上移動。 這是一個可怕的景象，但我設法幫助營救了一些受傷的人」。

印度總理莫迪：政府將提供120萬盧比給喪生民眾

印度媒體《India Today》報導稱，警方展開救援行動後，疏散大批民眾，並向外界強調局勢已經得到控制。

針對本次悲劇，印度總理莫迪（Narendra Modi）和查謨與喀什米爾邦的邦長辛哈（Manoj Sinha）宣布，向在本次事件喪生的民眾親友提供總計120萬盧比（新台幣44萬元）的慰問金，於今（1）日下令最高級別的調查。

莫迪在推特上對此事件表示哀悼，他指出120萬盧比的慰問金，其中100萬盧比來自於當地地方政府；另外，傷者也能夠獲得5萬盧比，以及地方政府的20萬，共計25萬盧比（新台幣9.25萬元）慰問金。

An ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of those who lost their lives due to the stampede at Mata Vaishno Devi Bhawan. The injured would be given Rs. 50,000: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) January 1, 2022

《ABC》報導指出，在印度宗教節日期間，致命的踩踏事件相當普遍，因為大量人群推擠所致。報導稱，有時人數更可能達到百萬計，聚集在幾乎沒有安全或人群控制措施的小區域。曾經也發生過在 2011年，印度教信徒於印度南部喀拉拉邦（ Kerala ）的一個宗教節日上，發生踩踏事故導致100多名信眾喪生。

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