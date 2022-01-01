2022/01/01,
國際

印度神廟跨年發生大批信眾踩踏事件，造成至少12死20傷

印度神廟跨年發生大批信眾踩踏事件，造成至少12死20傷
Photo Credit: AP / 達志影像

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印度知名的毗濕諾女神廟（Mata Vaishno Devi Shrine）是印度教著名祈福勝地，昨晚卻在大批信徒湧入寺廟祈福時，發生致命踩踏事故，造成至少12人死亡、20人受傷。

跨年夜不平靜，位於印度西北方的查謨與喀什米爾（Jammu and Kashmir）格德拉（Katra）的一座著名毗濕諾女神廟（Mata Vaishno Devi Shrine），在迎新年時發生憾事，湧入大批群眾在廟裡發生踩踏事件，導致至少12名信徒喪生、20人受傷。

「爭吵推擠」成為悲劇主因

印度媒體《India Today》報導指出，此次踩踏事件發生在12月31日，由於當時有人發生爭吵，導致人們相互推擠，隨後發生悲劇。

當地社區衛生中心的醫療官員杜特（Gopal Dutt）告訴《India Today》，傷亡人員來自德里（Delhi）、哈里亞納邦（Haryana）、旁遮普邦（Punjab）等地區，目前均已送往醫院。

在這起事件中，遇難者多為30歲左右的年輕人，其中8人被確認是：26歲的Dheeraj Kumar、35歲的 Shweta Singh、24歲的Viney Kumar、24歲的Sonu Pandey、38歲的Mamata、35歲的Dharmveer Singh、38歲的Vaneet Kumar和30歲的Arun Partap Singh。

其中一名信眾對美國廣播公司《ABC》表示，踩踏事件發生在信眾們進出通往神殿的路線之一的大門附近，他描述當時情況：「在其中一個大門附近發生了一些事，我發現自己被一群人圍住了。我窒息倒下，但不知道什麼原因又站了起來。」

他還說：「我看到人們在屍體上移動。這是一個可怕的景象，但我設法幫助營救了一些受傷的人」。

印度總理莫迪：政府將提供120萬盧比給喪生民眾

印度媒體《India Today》報導稱，警方展開救援行動後，疏散大批民眾，並向外界強調局勢已經得到控制。

針對本次悲劇，印度總理莫迪（Narendra Modi）和查謨與喀什米爾邦的邦長辛哈（Manoj Sinha）宣布，向在本次事件喪生的民眾親友提供總計120萬盧比（新台幣44萬元）的慰問金，於今（1）日下令最高級別的調查。

莫迪在推特上對此事件表示哀悼，他指出120萬盧比的慰問金，其中100萬盧比來自於當地地方政府；另外，傷者也能夠獲得5萬盧比，以及地方政府的20萬，共計25萬盧比（新台幣9.25萬元）慰問金。

《ABC》報導指出，在印度宗教節日期間，致命的踩踏事件相當普遍，因為大量人群推擠所致。報導稱，有時人數更可能達到百萬計，聚集在幾乎沒有安全或人群控制措施的小區域。曾經也發生過在2011年，印度教信徒於印度南部喀拉拉邦（Kerala）的一個宗教節日上，發生踩踏事故導致100多名信眾喪生。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：羅元祺


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