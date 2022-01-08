「熬夜會爆肝」的都市傳說是真的嗎？放任B肝不處理，肝臟硬化恐致癌

劉育志醫師：大家好，我是劉育志醫師，歡迎黃志富教授來到照護線上，請問黃教授，有一個都市傳說會說熬夜會爆肝，請問熬夜會不會影響肝功能？

黃志富醫師：爆肝事實上是我們在網路上， 或是在媒體上常常看到的名詞，其實在醫學上沒有爆肝這個詞，這種似是而非的觀念，在我們網路無遠弗界的時代，常常會有這種誤導，所以這凸顯出照護線上，傳播正確健康知識的重要。

劉育志醫師：哪些因素會導致肝炎？

黃志富醫師：簡單說是肝臟的細胞，受到外來傷害造成發炎，甚至造成破壞、死亡，就是所謂肝炎。肝炎成因很多，在台灣最多的是病毒性肝炎，常講的B肝、C肝，這些病毒性肝炎，當然還有其他原因，例如酒精過多、酗酒引起，有些是藥物或是毒物引起的肝炎，少部分代謝性的常稱為脂肪肝。

黃志富醫師：在台灣肝癌的成因有70％是由B型肝炎引起，建議早期診斷、定期追蹤，若需要治療應早期治療。

劉育志醫師：在預防B型肝炎演變成肝癌的過程。請問醫師覺得最重要的需做到哪些事情？

黃志富醫師：對於B型肝炎病人來講，第一個要消除病患受到歧視，或是不公平待遇的狀況，第二個是鼓勵沒有篩檢過B型肝炎的國人，要出來做B型肝炎篩檢，第三個是萬一得知自己是B型肝炎帶原者，需定期追蹤，定期追蹤之後，跟您的醫師做評估、溝通討論，決定是否需治療。

劉育志醫師：哪些族群建議篩檢B型肝炎？

黃志富醫師：台灣是一個B型肝炎高盛行率的國家，每一個國人都應該做B型肝炎篩檢，從2020年9月28日開始，衛福部國健署把慢性B型肝炎，慢性C型肝炎的篩檢，納入成人健檢的項目裡面，這是所有台灣人的福氣，因為政府這個政策非常好，把成人健檢的項目加進去後鼓勵所有的國人，除了接受成人健檢以外，也要做B型肝炎、C型肝炎的篩檢。

劉育志醫師：臨床上會根據哪些條件，決定患者需不需要治療？

黃志富醫師：我們會看病人肝臟組織纖維化的程度，例如用超音波，或用非侵襲性的肝纖維化評估的儀器，做疾病嚴重度的評估，第二個是會定期幫病人做檢查，肝功能的檢查、病毒量的檢測，來了解病人目前所處狀況，壞死、發炎反應的程度，第三個會根據病人的其他因素，例如他的家族史，年齡、病毒量，還有是否合併一些疾病，例如是不是有糖尿病、脂肪肝，有沒有合併C型肝炎、有沒有喝酒，這些因素來決定病人，是否需做B型肝炎的口服抗病毒藥物治療。

劉育志醫師：請問教授目前國際上，對於B型肝炎的治療看法是什麼？

黃志富醫師：國際上主要是配合世界衛生組織，希望在2030年之前，達到根除B型肝炎、C型肝炎的目標，目前對於B型肝炎的治療，標準上開始漸漸放寬，在亞太肝臟學會，就有一些專家的會議，主張B型肝炎的病人，病毒量大於2,000 IU/mL，及纖維化程度達到F2以上，可以考慮做治療。

劉育志醫師：脂肪肝會導致肝癌嗎？

黃志富醫師：過去認為脂肪肝是肝臟裡充滿脂肪，表示富貴命、吃得比較好，不過近一、二十年研究顯示，有些脂肪肝病人還是會往慢性肝炎進展，慢性肝炎的脂肪肝一再壞死、發炎反應後，纖維化慢慢增生，也會進展到肝硬化，肝硬化產生後，每一年大約1-3%會產生肝癌，所以還是有肝癌的風險。

劉育志醫師：糖尿病的人罹患肝癌風險會增加嗎？

黃志富醫師：糖尿病表示代謝性異常，和脂肪肝類似，是一個全身系統性的發炎反應，本身就容易導致一些癌症的發生，過去的研究顯示，糖尿病的存在，會增加癌症發生的風險。

劉育志醫師：感謝黃志富教授來到照護線上，我們下次再見，掰掰。

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航