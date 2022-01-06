你最近吃多、喝多、尿多嗎？注意身體變化帶來的「糖尿病」警訊

文：鄭崇佑（吉安醫院醫療副院長／吉安醫院家醫科主治醫師）

在台灣每55分鐘就有一人死於糖尿病，更是已經躍升為台灣第五大死因。而在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的疫情持續延燒之下，根據中央流行疫情指揮中心統計，重症和死亡病人大多有高血壓、糖尿病、心血管疾病等慢性病史。由此可見，糖尿病人比起一般人在對抗新冠病毒時，面臨著更高嚴重病情和死亡的風險。除此之外，罹患第2型糖尿病的患者更是常見合併引發心衰竭疾病和慢性腎臟病。

而且台灣目前不單是高齡者罹患糖尿病的比例高，新發族群也有年輕化的趨勢。另外，根據數據，台灣200萬糖尿病患有30％未確診，而僅有34％病患妥善控制血糖。因此，無論老少或者是否自覺患有糖尿病的可能，我們都應該好好正視糖尿病的議題。

什麼是糖尿病？為什麼會得糖尿病？

當我們吃了東西以後，食物進到我們的體內便會轉換成葡萄糖。而胰島素是一種幫助血中葡萄糖轉換的荷爾蒙，以提供我們身體所需的能量。當胰島素分泌不足或胰島素不能發揮功能時，血中的葡萄糖無法進入細胞，就會使血糖增加，導致糖尿，因此便稱為糖尿病。

糖尿病有分種類，最需注意第二型糖尿病！

第一型糖尿病

第一型糖尿病是因為先天性負責分泌胰島素的胰島細胞，就被免疫系統或病毒感染等問題破壞。必須透過注射胰島素以穩定血糖。好發的年齡主要是出生到10歲左右的幼兒及孩童，但也有成年才發病的可能。

第二型糖尿病

第二型糖尿病則是最常見的糖尿病類型，佔總病患人口90％以上。通常是因為某些身體狀況，像是遺傳、肥胖，或不良的生活習慣，造成胰島素分泌不足或胰島素不能發揮功能。因為發病較慢，所以初期難以察覺。

妊娠性糖尿病：是指懷孕前未患糖尿病，而在懷孕時才出現高血糖的現象，發生率約1~3％。產後會回復正常，不過也有較大機率會患上糖尿病。

繼發性糖尿病：主要與內分泌疾病、胰臟疾病有關，如腮腺炎、慢性胰臟炎等。還有由藥物引起的糖尿病，像是因用類固醇而誘發的糖尿病。

糖尿病常見症狀有哪些？注意身體變化帶來的警訊

我們最常聽到的糖尿病症狀就是「三多」，也就是吃多、喝多、尿多。但是因為初期症狀較不明顯，其實不易察覺。因此我們可以透過身體上的一些輕微病徵作為幫助判斷的依據。

多吃：容易覺得餓，需大量進食 多喝；腎臟排出大量水分，容易覺得口渴 多尿：頻尿、尿量增多 容易疲勞，體重也莫名下降 身體燥熱、多汗 傷口發炎且不易癒合：牙齦反覆發炎 視覺障礙：視力模糊 手腳發麻及刺痛

哪些人得到糖尿病的風險比較高?

遺傳：二等親中有糖尿病患，或是有糖尿病家族史。

其他疾病影響：患有高血壓、高血脂。或曾罹患妊娠糖尿病的婦女。

肥胖：肥胖會降低細胞對胰島素的利用能力。常見判斷方法為身體質量指數（BMI）大於或等於24、男性腰圍90公分以上、女性腰圍80公分以上，及體脂大於30％。另外若是有血脂、膽固醇超標的問題也須多加注意。

飲食、生活習慣欠佳：

抽菸：香菸中的尼古丁會抑制胰島素分泌，使血糖升高。 飲酒：空腹飲酒可能會造成低血糖，而飯後飲酒則是有高血糖風險。 喜歡吃精緻澱粉，如：白飯、白麵條，或喜歡吃湯湯水水的食物，如：羹飯、燴飯。 三餐常常不定時。 長期睡眠不足：睡眠時間少於6小時，或是常常熬夜。 缺乏運動：缺乏運動會使人肥胖，進而影響細胞對胰島素的利用能力。

糖尿病的常見危害，引發生命危險和造成器官的病變

如同前述，糖尿病會使我們的身體如同整個泡在糖水中，但這樣到底會對我們的身體造成什麼樣的危害呢?

急性併發症

當血糖控制不佳，體內胰島素嚴重缺乏時，使細胞無法使用葡萄糖當作能量來源，會轉而開始分解脂肪，身體便會產生酮酸，造成「酮酸中毒」。在這樣的緊急情況下，必須在24至48小時內送醫救治，否則會有生命危險。另外，若是體內血糖、血液濃度與滲透壓顯著升高，會有脫水、意識不清的症狀稱為「高血糖高滲透壓狀態」，有可能造成急性腎衰竭，必須終身洗腎。

慢性併發症

糖尿病會使我們的血管病變，讓許多器官都受到影響，因此糖尿病會帶來的慢性併發症更是不可忽視的危險。

心臟、血管病變：50％的糖尿病患會得到心血管相關的疾病。在腦、心臟、足部等部位的動脈硬化病變，會引發腦中風、心肌梗塞及足部病變。 腎臟病變：40％的糖尿病患者會有腎臟病變。初期會使血壓上升、有蛋白尿等症狀，嚴重時造成慢性腎臟衰竭，就必須終身洗腎。 眼睛病變：30％的糖尿病患者會得到視網膜相關的疾病，如視網膜剝離。另外黃斑部水腫、白內障、青光眼也是常見的眼睛病變，嚴重的話更是會造成失明。 骨頭病變：糖分會破壞骨骼結構造成骨折。 神經病變：自主神經或週邊神經的損傷，會使手腳變得麻木，或是身體的感覺變遲鈍。還有心悸、姿勢性低血壓、腹脹、便秘或腹瀉、性功能障礙、手腳發麻及刺痛等問題。

正是因為糖尿病會帶來的併發症都是會對我們身體造成高風險性且長久的慢性疾病，因此除了糖尿病患者需要定期回診檢查是否有併發症，一般人更是要防範糖尿病及併發症找上門！

得到糖尿病怎麼辦? 服藥、飲食及生活作息的控制

根據美國糖尿病學會的建議，空腹血糖應控制於80~130mg/dL，飯後1~2小時血糖應控制於<180mg/dL，糖化血色素控制在7％以下為目標。雖然糖尿病主要需要靠藥物控制，但我們仍可藉由養成良好的生活習慣、藉由飲食和運動的規劃，幫助改善及控制血糖的數值。

飲食

三餐的時間固定最重要，避免暴飲暴食。 低油、低鹽、低糖、高纖維：少吃精緻澱粉如白飯、白麵條，多吃五穀雜糧。也要避免動物內臟等高膽固醇的食物和加工食品、含糖飲料等。

運動

每週至少3-4次定期運動，且較適合有氧運動。

保持好心情：

若是在高壓之下，會讓胰島素一直分泌，最後身體反而會彈性疲乏，造成胰島素阻抗，因此減少壓力、保持好心情十分重要。

良好生活習慣：

戒掉菸、酒。 充足的睡眠：至少睡6-7小時，使身體的內分泌穩定。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航