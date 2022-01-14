水平智齒一定要拔嗎？認識口腔內的隱形炸彈「含齒囊腫」

文：黃莞婷醫師（品粹牙醫口腔顎面外科專科）

臨床上，身為口腔顎面外科醫師看過各種奇形怪狀的智齒，像是靠近神經深埋的水平智齒、倒彎勾的水平智齒、閃電狀的智齒、長在肉裡的智齒。在看到X光片有長出智齒時，我一般會建議病人要儘早拔除。

然後就會被問一個很常見的問題：「黃醫生，可是我沒有不舒服也要拔智齒嗎？」

沒有拔智齒，後續可能會遇到一系列的口腔健康問題，像是清潔不易造成的蛀牙、牙周病。甚至沒有長出來的水平智齒，很可能會造成口內的隱形炸彈「含齒囊腫」。

未拔水平智齒的實際案例

52歲的王先生（化名）自述最近會覺得右後面的牙齦不舒服，刷牙會流血，甚至覺得右臉都有點腫腫脹脹的感覺，所以來牙科診所看看是不是有牙周病。

經過X光的檢查，發現右邊下面有一顆水平智齒，而且前面的骨頭有一片陰影，像蘋果被咬一口，因此王先生被轉診到口腔外科門診做進一步的評估。

王先生說他知道他有一顆智齒沒長出來是躺橫的，但從來沒有覺得不舒服，所以也不想管他，就一直放著。切片後發現是良性的含齒囊腫，因此經過囊腫剜除與右下智齒拔除後，便回到正常的咀嚼功能。

水平智齒與含齒囊腫

什麼是水平智齒？

Photo Credit: 品粹牙醫咖啡館 接近神經的困難智齒，可以尋求口腔外科醫師拔除。

水平智齒顧名思義就是橫長的智齒，廣義來說不一定是100％完全躺平，有點傾斜往前倒的智齒都可以算是水平智齒。在統計上來說，水平智齒大多發生在下顎，將近40％的下顎智齒會往前傾斜或是完全水平。

什麼是含齒囊腫？

含齒囊腫，在顎骨囊腫中非常常見，是一種牙齒發育型囊腫，屬於良性腫瘤。含齒囊腫就像水球一樣有一層上皮細胞產生囊袋，裡面充滿液體，多數跟智齒、多生牙這種沒有長出來的牙齒相關。

小的囊腫在臨床上沒有特別的症狀，但它會緩慢的生長變大破壞骨頭，導致骨頭變薄，也可能會推動鄰近的牙齒導致牙齒位置改變，比較大的囊腫會有明顯的骨頭的變形造成臉部不對稱，甚至壓迫鄰近牙齒導致疼痛或感染。

多數的病灶都是在X光檢查中意外發現，患者不一定有特別的感覺。

口腔外科治療含齒囊腫的手術

Photo Credit: 品粹牙醫咖啡館 剜除術與造袋術

目前根本治療的方式是「剜除術」，也就是把整個囊腫和相關的多生牙或阻生齒一併做移除。

但在比較大的囊腫，如果直接移除，會造成鄰近的神經血管受損或是剩餘的骨頭強度不足導致病理性骨折，因此會先進行「造袋術」，也就是在囊腫上開一個小洞，保持囊腫內部和口腔的相通，進而使囊腫內壓力減小會逐步收縮，使被破壞的骨頭再生，有機會讓病灶周圍的神經、血管和病灶分離，來減少日後手術的風險。

但造袋術的缺點就是患者必須長期照顧傷口長達數個月，每日皆要沖洗傷口，等到囊腫範圍縮小再進行剜除手術。儘管含齒囊腫的復發率低，術後也需要定期追蹤傷口癒合程度。

囊腫手術是健保給付的醫療項目，因治療計劃可能會有健保不給付的自費與醫材項目。

口腔囊腫不處理會怎樣？

口腔囊腫如果不處理，多數會隨著時間逐漸長大，長大的速度因人而異，但因為會破壞骨頭，一旦侵犯到鄰近牙齒時，鄰牙可能會有搖動鬆脫，就像牙周病的牙齒一樣；當剩下骨頭不多時，可能會在咬硬物時發生自發性的骨頭斷裂；破出骨頭後，可能會產生嚴重的感染而成為蜂窩性組織炎；壓迫到鄰近的神經時，可能會有臉頰、嘴唇麻痹的感覺出現。

定期就醫，追蹤健康

口腔內的囊腫種類繁多，多數都是良性的，如果遇到了也不要驚慌，只要按部就班做檢查及切片，然後進行完整治療跟定期術後追蹤。反而，如果逃避或是置之不理，便可能讓病灶變大而增加治療的難度。定期的牙科洗牙跟X光片檢查，都能儘早發現病灶以達到及早治療。

本文經品粹牙醫授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航