牙齒矯正的最後一哩路：為什麼需要配戴維持器？又要配戴多久？

文：洪翊珺醫師（品御牙醫／齒顎矯正專科）

當牙齒變整齊、門牙縫關閉了、中線對了之後，就是大家期待的牙套畢業日啦，但是拆完牙套後，牙齒矯正還沒結束喔！

洪醫師很希望大家人生做一次矯正就好了！畢竟矯正過程都不是屬於一個舒服的過程，除了病人自己維護上很辛苦外，還有可能會遇上矯正器脫落、矯正線刺出而臨時需要回門診的時候，但在大家做完矯正後，難道漂亮的牙齒真的就跟著大家一輩子了嗎？

牙齒矯正中的最後一哩路就是所謂的「維持期」，所以並不是牙齒整齊後矯正就結束囉！

維持器的作用

拆掉矯正器之後，還需要繼續走完牙齒矯正的最後一哩路。

Q1：為什麼需要配戴維持器？

維持器就是「維持期」的重要工具，我們利用維持器幫助牙齒保持在矯正後的位置。

那為什麼要裝戴維持器呢？維持期的目的，主要是使牙齒固定在新的位置上，直到牙根周圍的骨頭、牙齦、舌頭、嘴唇等組織都適應了牙齒這新位置的改變。

簡單來說，牙齒周圍被很多纖維拉住，就像被橡皮筋拉住一樣，所以當牙齒從A處移到B處後，纖維會被拉縮，所以牙齒會有一個被往回拉的力量。當有矯正器在的時候，矯正器會固定住牙齒，但一旦矯正器拆掉後，牙齒就沒有了固定的力量，就會往原本的A處移動，所以縫有可能再打開、牙齒有可能再亂掉。

Q2：牙齒矯正後維持器要配戴多久？

知道為什麼會牙齒會跑掉後，我們就需要知道維持器要戴多久，維持器要戴多久會受到多種事物影響，包括了原始齒列不正的樣子、牙齒移動距離、牙齒牙動的形式與方向等，每位醫師的建議會根據病患本身的狀況來建議病患配戴的時間。

一般來說，拆矯正器後第一年會建議配戴全天，第二年開始晚上配戴，第三年後隔天晚上配戴。

依據目前醫學報告，人類的牙齒終其一生都在移動，因此維持期的長短目前尚無定論，一般而言，是越久越好。在發育期的青少年，其維持器至少配戴至生長停止時為止。

Q3：未配戴維持器多年怎麼辦？未配戴維持器多年，可以重作維持器嗎？

未戴多年的維持器若重新戴入原維持器可能會遇到兩個問題：

可能戴不進去也可能戴入後很痛，硬戴維持器可能會造成牙齒受力過大會有疼痛問題。 若是無法戴到底，則可能會有不當的牙齒受力方向，造成不可預期的牙齒移動。

因此建議直接給您的醫師幫您檢查，是否要重新製作或重新戴入即可。

維持器對牙齒矯正的重要性

小小的維持器，大大的功臣。後期只要晚上配戴幾乎不影響您的生活，卻可以維持一個好好的牙齒，是不是真的很棒呢！

其實不瞞大家，洪醫師也是有做過二次矯正的人喔！身為二次矯正過的人，之後再跟大家分享唷。因為幫大家走過這段路，會希望我的病患都不要做二次矯正喔！

※ 聲明：文章為專業醫師經驗談，因每個人口腔狀況不同，若有問題還是建議親自由醫師做評估

本文經品御牙醫授權轉載，本文為節錄版，原文發表於此

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航