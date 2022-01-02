2022/01/02,
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華為資助英國頂尖大學遭疑「滲透」，劍橋大學收受近10億

華為資助英國頂尖大學遭疑「滲透」，劍橋大學收受近10億
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英國執政保守黨的國會「中國研究小組」（China Research Group）曾在2021年6月發布報告指出有20所英國頂尖大學近年來共接受華為和中國國營企業4000多萬英鎊資助。

（中央社）英國媒體披露，英國知名學府劍橋大學過去5年共收受中國電信設備巨擘華為提供近新台幣10億元資助，另所頂尖大學牛津也可能拿了至少近2000萬，令人擔憂華為滲透英國學界程度。

英國《觀察者週刊》（The Spectator）依據《資訊自由法》（Freedom of Information Act）調出的資料顯示，自2016年以來，劍橋大學（Cambridge University）總計收受華為提供2570萬英鎊（約新台幣9億6400萬元）的捐款和研究補助。

倫敦已以安全疑慮為由，禁止華為在2027年以後參與英國5G通訊網路。英國下議院國防專責委員會（Defence Select Committee）2020年也在一份報告中，依據所有權模式和收到的補助，指稱華為與中國政府和中國共產黨有密切關聯。

報導指出，劍橋大學與華為的關係過去2年受到越來越多檢視。劍橋的耶穌學院（Jesus College）2020年2月發布一份電信改革報告，當中讚美華為；5個月後，耶穌學院承認為這份報告收了華為15萬英鎊，旗下對話中心（Dialogue Centre）也收了中國國務院一個分支機構給的20萬英鎊。

劍橋大學另有一個研究中心，在2021年9月被發現大多數學者和華為有關聯，因而被控遭到華為「滲透」。

英國《泰晤士報》今年9月的調查報導指出，劍橋大學「中國管理研究中心」（CCCM）以提供中國海內外企業高階和資深經理人「客製化」課程為賣點，隸屬劍橋大學「賈奇商學院」（Judge Business School）。

CCCM有3/4董事與中國通訊設備商「華為」有關，中心的首席代表胡彥平則是前華為副總裁，且持續由中國國務院支付特別津貼。CCCM創辦人包括華為資深顧問、據稱是華為創辦人任正非「心腹知己」田濤。另一位創辦人威廉森（Peter Williamson）則曾為中國官媒撰文，讚揚中國科技產業的發展，並錄製影音反擊外界對華為的質疑。

《觀察者週刊》並發現，牛津大學（Oxford University）自2016年起，總計收到華為給予50萬至249萬英鎊（約新台幣1875萬元至9400萬元）的慈善贊助和補助。牛津曾在2018年宣布，不會再收受來自華為的資金。

資料還顯示，牛津大學收了中國教育部的國家留學基金委員會給予200萬至400萬英鎊捐款。

英國執政保守黨的國會「中國研究小組」（China Research Group）曾在2021年6月發布一份報告，指出有20所英國頂尖大學近年來共接受華為和中國國營企業4000多萬英鎊資助。

除了中國研究小組報告所確認的金額，觀察者週刊如今另發現，劍橋和牛津在內，共有9所英國頂尖大學過去5年合計還拿了華為2870萬英鎊（約新台幣10億7600萬元）資助。

其他接受資助的還包括英國皇家藝術學院（Royal College of Art）、倫敦大學瑪麗皇后學院（Queen Mary, University of London）、倫敦國王學院（King's College London）和曼徹斯特大學（University of Manchester）等。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範


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