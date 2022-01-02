歲月磨蝕曼哈頓中城，紐約的城市大改造

文：葉子

圖：香港電台

作為美國紐約人口最稠密的行政區，曼哈頓是紐約的命脈；而中城則是曼哈頓的心臟。中城是全美最大型的核心商業區，每天有大量上班族湧入，他們倚靠中城與曼哈頓南面金融區五條地鐵行車線來往。這個地區位於中央公園及華爾街之間，是西半球最大的經濟樞紐之一，然而經過數十年的歲月磨蝕，這個世紀大都會有需要進行大改造。

1999年，振興曼哈頓計劃開始形成，有團體反對清拆哈德遜城市廣場南面的殘破高架鐵路，要求改建為公共空間。市政府為此舉辦設計比賽，最終由建築師迪勒的團隊勝出，負責將橫跨曼哈頓下城二十二條街的空間改建為高架公園。2009年中高架公園落成，漸漸變成紐約最受歡迎景點之一，公園兩旁匯集星級當代建築，搖身一邊成為貴重物業地段。

2012年，雄心勃勃的發展項目——哈德遜城市廣場正式起動，整個項目由購物商場及4座摩天大廈組成，中間的攀爬結構項目，靈感來自印度古代的階梯水井，被視為哈德遜城市廣場獨一無二的地標。幾座建築物高度介乎220至400米，以前所未有的方式改變紐約的天際線，造價高達250億美元。2019年春季，項目首期正式啟用，這個集合商業、文化、教育及住宅的大型項目，目的為要紓緩中城及金融區的人流壓力。要服務來自四方八面的人流，必須倚靠高效的交通交匯處；座落賓夕法尼亞車站旁邊的西曼哈頓項目，透過擴建車站及興建新大堂，以配合不斷增加的乘客。

除了鐵路，曼哈頓的地面交通擠塞問題亦急需舒緩；規劃師希望減少路上交通，縮小街道及馬路面積，騰出空間興建更多建築物及開放空間，以改善城市生活質素。哈德遜城市廣場正朝這個方向發展，乘坐全新地鐵線到達後，乘客會進入無車地帶，所有地方都可以步行而至，亦預留足夠室內及室外休閒空間，支持不同的文化及創意發展。連接摩天住宅哈德遜城市廣場15號的The Shed，外殼像可移動的飛機庫，平日可當作公眾廣場舉辦露天活動；但將外殼拉出後，搖身一變成樓底高達40米的巨型場館，亦能遮光及隔音，以便舉行不同的文藝活動。

離開哈德遜城市廣場，穿過不同街區沿東河北行，是被紐約居民忽略多年的羅斯福島；不過，全新的康奈爾大學科技校園令它變得熱鬧。項目由前市長彭博構思，希望在此建構紐約版矽谷，協助學生成為企業家。另外，在哈德遜城市廣場以北，哥倫比亞大學亦積極擴建校園，在華盛頓高地開辦最先進的醫療中心。這座醫學大樓高14層，面積近1萬平方米，有大量互通空間形成不同平台，供學生學習及交流。

作為傳奇的大都會，紐約正不斷轉變以保持競爭力，吸引各地的資本、創意及人才。在革新過程中，除了建造全新的摩天大廈，亦致力重振貿易、科學、科技、教育及文化等，讓紐約繼續保持大都會領導地位。下一集，我們來看看另一個積極改造的大都會──東京。

（《城市大改造—紐約》將於1月5日10PM在港台電視31播映。）

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex