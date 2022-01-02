監察院調查體育班、校隊性平案件通報比例低，監委憂恐有黑數

＊首圖為情境圖

（中央社）針對體育班、體育校隊性平事件頻傳，監察院日前通過調查報告，擔憂體育班、體育校隊通報案件僅占全國1.06%，恐有黑數存在，要求教育部應確實掌握，並研議對策、檢討改進。

此案的調查起源之一，是民國107年間爆發的高雄梁姓金牌體操教練長期性侵女學生一事，雖經檢方介入調查，但多數犯罪已過舊法10年追訴期，直到110年3月才認定合併判6年10個月徒刑，且可上訴。

為杜絕憾事再次發生，監察委員范巽綠、蕭自佑、趙永清深入調查，全國體育班及運動隊伍的合理訓練及監督管理機制，有否加強教練、導師、家長及學生對性平及身體界線的認知，並設立保護專線、完善保護機制，監察院去年12月通過調查報告，促請教育部研議對策、檢討改進。

調查報告顯示，103年至110年間，全台高中職以下各級學校經通報性平事件總通報件數為5萬1304件；其中通報案件最多者為「生對生」，計4萬6913件，次多為「師對生」，計2949件，另外尚有學生對老師、職員工對學生、學生對職員工性平通報事件。

在這些通報之中，高級中等以下學校體育班、校隊經通報性平事件則為548件，占總通報件數的1.06%。

Photo Credit:監察院調查報告

調查報告指出，體育班發生性平案件數並未高於其他班別，但教育部卻無法掌握體育校隊的總學生數，導致無法得知性平事件的比率。

監委表示，

體育班與體育校隊的性平事件通報恐有黑數，諮詢專家學者後，獲得幾項可能原因，包含「體育班學生怕通報之後會面臨退隊或被同儕排擠」、「在教練的權威、學長制下，學生通常會不知所措」。

專家學者表示，「曾經輔導過一位大學生，他高中時被猥褻，但是怕通報後會影響其運動成績及升學管道，所以到大學之後才通報，然而該名學生已承受多年之身心壓力」。

監委認為，專家學者等語，可見教育部提供的通報案件占比，僅為高級中等以下學校體育專長學生發生性平事件的冰山一角，教育部應確實掌握體育專長學生的性平事件通報案件，並予以正視。

台東大學附中性平事件頻繁

另外，此調查報告也揭露國立台東大學附屬體育高級中學（含國中部）性平事件頻繁，近5年共發生81件通報案件，其中學生對學生達76件。國立台東大學附屬體育高級中學目前是唯一一所國立體育單類科完全中學，培育許多優秀運動競技人才，但性平案件層出不窮，教育部允宜予以重視。

學校代表向監委表示，該校住宿學生年齡層橫跨國一至高三，且初離開原生家庭，有情感上的需求，造成性平案件一再發生。

調查報告指出，此校學生住宿達8成，假日學生每週都有留宿訓練的問題，宿舍管理人角色相當重要，但目前依規定只能聘任兩名宿舍管理員，建議多提供學校宿舍管理員人力，不僅能針對留宿學生規劃住宿學業自主學習計畫，或許也可降低住宿時發生性平事件。

體育班住宿生6成，監委要教育部改進

監察院上月在調查報告完成後，也發布新聞稿指出，體育班及運動代表隊校園性平事件頻傳，自民國103年起，共計548件，已通過調查報告，促請教育部研議對策、檢討改進。

范巽綠、蕭自佑、趙永清指出，近年體育班及運動代表隊發生校園性平事件頻傳，依教育部統計數據顯示，自103年起算，高級中等以下學校體育班、運動代表隊經通報性平事件共計548件，其中運動項目又以田徑、棒球、籃球、柔道及跆拳道發生件數較多。

監委要求，教育部允應正視體育班、運動代表隊性別平等事件一再發生的警訊，積極研議有效解決對策，以健全國內體育性別平等環境；監察院於16日通過監委調查報告，促請教育部研議對策、檢討改進。

監委指出，教育部針對非專任運動教練監督管理密度不足，且對於非專任運動教練的性別平等教育，並無相關教育訓練規範，教育部允宜正視；建議各學校校長與行政團隊，應落實監督管理體育班及運動團隊；另外，專任運動教練的性別平等課程手冊過於簡化，教育部應與時俱進。

據教育部統計資料，高中以下學校的體育班及體育代表隊，計有244所學校提供住宿，其中國民小學占38所、國民中學及高級中學國中部占107所，義務教育階段體育班住宿學生占全體6成。監委認為，這與「國民小學、國民中學體育班以不住宿為原則」的政策方向有出入。

監委還說，教育部對義務教育階段體育班的宿舍管理、員額編制標準等內容付之闕如，且部分學校體育班因宿舍管理人員配置不符實需，致性平案件層出不窮，教育部允宜就體育班宿舍環境及宿舍管理人員進行盤點，以提升校園空間安全；另體育專長學生常有到外地集訓或比賽需住宿，也須有住宿規範或指引。

監委提醒，體育班及運動代表隊年齡較輕，便進入長時間訓練、肢體碰觸頻繁及比賽外地住宿等性質的求學情境，又因訓練及生活緊密結合，衍伸與教練特殊依賴關係，發展成學長制等特殊權力不對等社會文化結構，與普通班學生存在殊異性。

監委建議教育部參考國外經驗，針對「身體接觸」、「運動空間」、「特殊依賴關係」等三面向進行風險評估，並採取必要措施；而對性平案件頻繁發生的學校，應加強輔導，並運用青少年可接受的方式，提高體育選手的性平資訊可及性。

監委也建議，教育部應建立個別化選手檔案，並參酌國外，改善健康管理、學習管理與生活管理三大層面的制度，發展運動科學化及專業醫療防護。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範