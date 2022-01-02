第三間北市防疫旅館出現疑似群聚感染，確診者家人就讀幼兒園立即停課2天

中央流行疫情指揮中心今（2）日下午召開記者會，指出今日境外確診COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）20例。

繼台北市某防疫旅館出現疑似Omicron群聚，又新增一起「高度懷疑」防疫旅館群聚事件；其中案17181密切接觸者有同住家人6人及保母1人立即進行隔離採檢；另外個案孩子就讀的幼兒園立即停課2天。現階段初步基因定序為最早在印度發現的Delta變異株。

第三起北市防疫旅館疑似群聚

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明，今日新增20例境外移入都還在可預期的範圍，但在元旦連假期間特別加開臨時記者會，主要是因為又有一間防疫旅館發生疑似群聚感染，案17181在12/26完成14天檢疫期滿，1/1自覺有症狀，自己快篩呈現陽性後進一步就醫採檢，於昨晚確診。

陳時中表示，案17181住在該旅社的3006號房，12/12到12/26期間入住；昨晚疫調發現，住宿期間隔壁3007號房，是先前確診的案16941，案16941在12/19入住、12/21確診，Ct值23.8，因為兩人就住在隔壁，住宿期間又有重疊，所以高度懷疑旅館內有群聚感染的狀況，經基因定序確認，兩人都是感染Delta變異株。

案17181的同住家人有母親、太太、三名小孩，另外還有一位保母會到家裡照顧小孩，其中一位小孩讀幼兒園，案17181密切接觸者共計7人（同住家人6人及保母1人）已經立即進行隔離及採檢，預計今天晚上結果出爐，陳時中補充，所幸這7位都沒有外出參加跨年活動。另外由於案17181曾去幼兒園接送孩子，所以小孩就讀的幼兒園明天和後天停課2天。

北市防疫旅館3個案均染Omicron

另外一間北市的防疫旅館，昨天已確認案17058感染Omicron變異株，今天另外2人（案17085、17099）也確定感染Omicron變異株，即便如此，3人的病毒基因定序發現有2到4個位點的差異，並不完全相同，但仍無法排除旅館內群聚感染可能性。

張上淳說明，案17085是在29日發病時採檢，這三個案的全基因定序結果雖然有些差異，並非百分之百相同，但就結果來看，還是有相當可能性是群聚感染無法排除；可能是傳播以後在個體身上，病毒副指的過程有些變異。

張上淳表示，目前推測的傳染途徑，有可能是17085傳給18058，然後17058再傳給17099。不過目前比較難解釋的是17085在29日才發病採檢，但是17058在24日就已經離開旅館了。目前也無法確定感染方式，但在整個旅館環境14個點檢測，都是陰性，但幾個房間的空調系統還是需要關心的。出於擔心，整個處理還是做了必要的召回和隔離篩檢。

目前81名密切接觸者當中，僅剩3人待採檢、3人檢驗中、1人陽性（案17099），其餘採檢結果均為陰性，顯示目前社區內沒有傳播疑慮。

Photo Credit:指揮中心提供

今日新增20例境外移入個案，為10例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自美國（11例）、加拿大（案17164）、澳大利亞（案17167）、英國（2例，案17169、案17177）、越南（案17171）、沙烏地阿拉伯（案17173）、泰國（案17176）、希臘（案17178）及中國（案17181），入境日介於去（2021）年12月12日至12月31日。

指揮中心統計，截至目前國內累計497萬2057例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含495萬1828例排除），其中1萬7070例確診，分別為2415例境外移入，1萬4600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及15例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

另外陳時中也指出，目前全台疫苗第一劑覆蓋率達8成，第二劑近7成。陳時中說明，新年第一天共9062人次打疫苗，不過情況較好的是目前第一劑覆蓋率已達80%，第二劑則是69.10%，而基礎加強劑是0.02%、追加劑0.66％。

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核稿編輯：楊士範