「韓先生，來敲門」見面會5000粉絲擠爆，韓國瑜：台灣的希望不在政治人物，在草根人民

前高雄市長韓國瑜最近發表新書《韓先生來敲門》，今（2）日下午舉行新書見面會，並正式宣布自己將接任「典亮慈善基金會」董事長。他強調台灣的希望不在政治人物，而是在於善良人民草根的力量、基層的熱情，希望把良善力量傳播出去。數千粉絲擠爆現場，顯示韓國瑜的魅力未減；不過對於是否重返政壇，韓國瑜近日則未鬆口，僅表示會認真做公益。

罷免後首次公開活動，新書一度衝上博客來銷售榜冠軍

韓國瑜被罷免後，就顯少在公開場合露面，不過外界仍十分關注韓國瑜是否會回到政壇。包括去年9月的國民黨主席選舉，都有呼聲希望韓國瑜出來參選。去年2月他在臉書上宣布將展開「公益之旅」，表示自己要身體力行，親身走遍每個角落、傾聽每個需要幫助的聲音。

「韓先生來敲門」除了推出系列影片，後來也集結成冊出版，新書《韓先生來敲門》去年12月上市，才上市一天就登上網路書店博客來當日熱銷榜冠軍，成為最熱銷的中文書，也讓韓國瑜瞬間變身為「暢銷作家」。預計首刷1萬5000本售完後，可能考慮將不再續刷。

今天的簽書會現場，《韓先生來敲門》書中的12位主角也都到場支持，有日光小林社區姚水福理事長、狗菩薩運將尤河清、湖埔社區大學林淑玲執行長、花樹銀行郭俊銀執行長、抗癌鬥士李元亨、待用麵老闆顏微勳、老榮民卜功治兒子卜嘉金、美髮師莊依玲、愛心家扶司機劉文進、花蓮玉里橋頭古法臭豆腐老闆楊德彬、游博文教授及新巨輪協會理事長陳安宗。

今天大安森林公園的的見面會現場被各地前來的韓粉擠得水泄不通，一開放現場就擠入約5000人，高舉韓國瑜的新書，高喊「韓先生，來敲門」等口號表達支持，也有韓粉揮舞大型國旗，現場宛如選舉造勢。

Photo Credit:中央社

韓國瑜今天在上台後先率現場的韓粉合唱《當我們同在一起》，並與支持者合影，後來又唱了《想你》、《堅持》等歌曲，並播放韓國瑜過去競選造勢時的影片。

韓國瑜：台灣的希望在人民身上

韓國瑜今日表示，自己在選舉過後離開政壇，剛好遇到疫情爆發；雖然本來應該休息，但他很想做點事，於是在幕僚建議下在台灣各處四處傾聽、採訪感人故事，才有了這本新書，希望把良善的力量傳播出去。

他表示，這段時間自己不管在台灣或是海外，許多支持者都充滿憂慮、感傷及憤怒，對他表達擔憂，擔憂的是台灣的未來；這些心聲讓他紅了眼眶，距離2020過了2年，國內現況還是令人憂心。

但他想呼籲，台灣的希望不是在政治人物職務的高低，而是在於善良人民草根的力量、基層的熱情。他相信台灣的偉大、光亮及正能量，絕對不是在政治人物，而是在基層草根的人民身上。

韓國瑜也說，希望所有支持他的好朋友，支持韓國瑜就是支持這股良善的力量，愛國家、愛這塊土地及愛所有的同胞，讓這股良善力量要持續發揚光大。他要跟大家一起打氣加油，不管台灣上空是烏雲還是彩雲，但優秀的人與團隊總是能在烏雲中找到一絲絲光明，以全台2300萬人民善良、勤勞及利他的精神，相信台灣前途一定會非常光明。

韓國瑜也向在場民眾介紹他高齡94歲的母親，並強調自己的家庭教育就是永遠要心存厚道，盡可能幫助他人；希望台灣人民善良的信念不能變成自掃門前雪，一定要持續維護善良的力量，讓愛能夠傳遞，讓愛能夠形成善良的循環。

韓國瑜也在現場宣佈，自己將接任「典亮慈善基金會」的董事長。

根據司法院法人登記公告資訊，位於台北市復興北路的「財團法人台北市典亮慈善基金會」於2020年4月17日設立登記，由捐助人路孔明捐助，財產總額為新台幣1000萬元，以辦理社會福利（慈善）為目的。去年8月20日該基金會變更登記，原任董事長姜忠良、董事林良壽辭任後，改由韓國瑜出任新董事長，其餘董事則有楊政達、劉品嫻、林之凱、葉慶元等人。

典亮慈善基金會官網「董事長的話」已換上韓國瑜的照片，他以「微光凝聚，必然燦爛」為題寫下文章，他表示，台灣有許多充滿抱負的年輕志工，就像陽光、彷彿無所不在。他自己一個人的力量有限，但他相信，當微光凝聚，總有一處角落會燦爛發光，期盼「典亮」能夠用小小的微光，來照亮社會各處需要的地方、為需要的人們帶來更多溫暖。

韓國瑜日前曾被媒體問及，會不會參選2022或是2024？韓國瑜日前表示，「目前完全沒有這樣的計畫」，坦言要從愛心轉換到政治，這個抉擇非常大，但若重新來一次，只能為老百姓能夠做出更具體貢獻的工作，一定會當仁不讓。

今天現場也未見國民黨大咖如趙少康、朱立倫等，不過曾任韓國瑜競選總部發言人的鄭照新、台北市議員張斯綱有到場支持。

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