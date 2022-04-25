家長熱議：如果孩子想要一支超過百元的自動鉛筆，你會買給他嗎？

文：武美齡

你覺得一支自動鉛筆多少錢算貴？100元、200元？小學生界傳聞好用的筆寫起來舒服、字也美，有BabyHome媽媽表示：「我才不相信什麼神筆可以讓字變美，單純是心理作用吧！」議題引起廣大家長熱議，超過百元的自動鉛筆家長買不買單？調查結果發現有近八成表示願買，理由五花八門，也有不買的家長認為「不要教小孩炫富！」

超過百元自動鉛筆買不買？近八成家長同意

BabyHome寶貝家庭親子網一則討論引起家長熱議，「如果孩子想要一支超過百元的自動鉛筆，你會買給他嗎？」起因是一位媽媽表示孩子和同學借了一支特殊的自動鉛筆回家，據同學們說作業會寫得比較美，但媽媽表示：「我才不相信什麼神筆可以讓字變美，單純是心理作用吧！」

BabyHome對此議題進行媽咪大調查，當問到「如果孩子想要一支超過百元的自動鉛筆，你會買給他嗎？」結果有78%的家長表示「同意！」，12%「不同意」，以及10%認為「可買，但用孩子自己的零用錢買」，家長們各有自己的精闢論點。

同意購買的家長們分享「假如孩子喜歡，鼓勵他會好好寫作業就買」「獎勵性質會買，例如成績有達到約定的目標」「我會偶爾買來當鼓勵品或生日禮物來送孩子。」「學校聖誕節抽獎時我們買這個，抽到的同學超開心！」「會啊！一兩百元就能獲得孩子開心滿足，這投資很值得。」「這是文具不是玩具，所以會買。」「我1支100多元的自動筆用了快10年了，還很勇健好東西可以用很久。」

不同意家長：炫富、浪費錢！滿足比較心態

有部分家長特別提到「讓孩子們自己存零用錢去買才會珍惜，也讓他們學習物品價值觀念。」「我家孩子想了很久才決定用自己存的零用錢買，目前很寶貝他的筆。」「小孩原本不愛惜東西，買給他時講好要小心使用，現在用了兩年多還很完好，簡直不可思議。」

另有媽媽無奈表示「我跟孩子說太貴！讓媽媽想一想，結果某次去書店爸爸就帶他們買了一人一隻回來了」「媽媽還在考慮，阿公已經買了」「有相當稱職的叔叔、舅舅們已經買給孩子了！」

而9%不同意的爸爸媽媽們則認為「小兒子一支10塊的筆三天就會分屍，暫不考慮。」「浪費錢！」「不要教小孩炫富！」「若只是因為同學有而吵著買我不同意，這是滿足比較心態而已。」「20元和100元的自動筆，寫出來其實沒什麼差別。」

不過，也有爸爸媽媽認為買或不買，要看孩子的個別狀況再來決定會比較好，「我會買給女兒，因為她很惜物，兒子就算了，應該隔天就不見了！」「看小孩，我家的手太殘了，適合便宜耐操的筆。」

統整家長們分享小學生間流傳熱門的自動筆特色包括：「特殊卡通或動漫人物主題小孩就很愛」「筆芯會自動360度旋轉、不斷芯」「握起來很舒服，寫久也不會累。」「有的不但好寫，還會發亮！」「搖一搖筆芯就會自動出來。」

「貴」真的等於「好」嗎？購買前親子先思考六點

過往曾發生過老師禁止學生在班上使用昂貴筆種的爭議事件，理由是太奢侈、造成同學之間比較，以及若弄丟了會有糾紛；但有家長認為「工欲善其事，必先利其器」，使用功能更佳的文具來幫助完成作業，並非壞事。

其實買或不買都是個人的選擇，無關對錯，若遇到孩子想要買較貴的文具，家長可以引導孩子進行討論，思考到底該不該買？例如這項物品「是想要還是需要？」「貴真的等於好嗎？」「得到以後可以帶來哪些幫助或好處？」「孩子可以好好保管或珍惜嗎？」「學校或老師是否允許帶去呢？」「假如真的不小心在校弄丟或被同學弄壞了，孩子的心情可以接受嗎？家長同意再買？或約定好不再買？」藉由個別事件引導孩子多角度思考，也是幫助學習成長的一環。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九