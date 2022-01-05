【錯誤】發生車禍時說「沒看到」就能避責？警方：不實謠言

文：MyGoPen

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網傳「車險小常識：發生車禍時，只要回答警方：沒看到，就能避免『應注意而未注意』的責任」的圖片，事實上，根據警方回覆表示，法律皆有明確規範，不會因為表明「不知道」、「不清楚」就能推託責任，因此這是不實謠言。

Photo Credit: MyGoPen

車禍時說「沒看到」就能避責的謠言

原始謠傳版本：

台南一名女大生年初騎機車撞上一位闖紅燈的阿婆，調解時阿婆兒子要求她支付賠償金36萬元，雖監視器清楚拍到阿婆闖紅燈，但兒子仍強硬表示「就算我媽媽闖紅燈，也不代表你們可以撞她」。 問題出在筆錄、女學生說：看到阿婆在人行道，我稍減速之後，阿婆突然衝出來，我煞車不及，導致撞上。 ‘‘看到’’，就有肇事責任！ 正確筆錄回答方式 ： 我完全沒有看到人，她突然就闖紅燈跑出來，非常突然的情況下，就撞上去，非我能預防之事。 ‘’完全沒有看到‘’，才能避免‘應注意未注意’之事項。 面對恐龍法律、說話也是要法律一點.... 最好不要發生、萬一發生時，大家還是要自保！

主要流傳這張圖片：

Photo Credit: MyGoPen

查證解釋

對此MyGoPen實際採訪桃園市政府警察局桃園市交通中隊。

交通中隊說明，絕對沒有「做筆錄時說：完全沒看到」就能避責一事。交通中隊表示，發生交通事故之後，若民眾申請車禍分析或鑑定的結果顯示為「應注意而未注意」或是「違規」，同樣都會請員警舉發，並不會因為說「沒看到」就能避責。

交通中隊強調，法律都有明確規範，因此發生事故時，民眾不能因為說：「沒看見」、「不知道」就避開責任。在製作筆錄時，警方也會依照民眾的陳述照實紀錄，不會加油添醋。

交通中隊也提醒，網路的消息、聽親朋好友轉傳的內容，若未經過公家機關證實或公告，皆要特別謹慎，切勿全盤相信。

專家諮詢：桃園市政府警察局交通警察大隊 桃園市交通中隊

本文經MyGoPen授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範