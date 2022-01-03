美國防部長確診COVID-19，去年底曾與拜登開會，佛奇稱染疫率飆升「前所未見」

Omicron肆虐使得美國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診數在去（2021）年年底不斷創下新高，幾乎是前（2020）年冬季最高確診數的2倍。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）則在昨（2）天表示篩檢確診，目前症狀輕微，後續將在家自我隔離5天。奧斯汀指出，他最後一次與拜登開會是在去年12月21日，離他出現症狀超過一週以上，他當天上午篩檢結果為陰性。

去年底曾與拜登開會，美國防部長：已通知總統，下屬著手進行接觸者追蹤

（中央社）美國國防部長奧斯汀昨（2）天表示，他上午篩檢確診COVID-19，目前症狀輕微，會在家自我隔離5天。他最後一次與總統拜登面對面接觸是去年12月21日，當天上午他篩檢結果為陰性。

Omicron變異株近來使美國確診激增，過去7天平均日增高達31萬6277例病例，其中不少是突破性感染，包括昨天上午確診的奧斯汀。

奧斯汀晚間透過聲明表示，自己因為出現症狀，昨天上午要求篩檢，結果為陽性。他目前症狀輕微，之後會依循醫生指示，也會遵循美國疾病管制暨預防中心（CDC）指引，在家自我隔離5天。

I tested positive this morning for COVID-19. I requested the test today after exhibiting symptoms while at home on leave. My symptoms are mild, and I am following my physician’s directions. 1/7 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) January 3, 2022

在他隔離期間，奧斯汀指出，他仍計劃在可能情況下，以視訊方式參與重要會議與討論，其餘事務則由副防長希克斯（Kathleen Hicks）代為處理。

奧斯汀說，得知確診後，他隨即知會自己領導團隊，也有通知總統拜登（Joe Biden）。他的下屬已著手進行接觸者追蹤工作，上週與他有接觸的人員也會進行篩檢。

奧斯汀指出，他最後一次與拜登開會是在12月21日，離他出現症狀超過一週以上，他當天上午篩檢結果為陰性。至於五角大廈，他最後一次進辦公室為12月30日，當時僅與少數幾位下屬短暫碰面，整個過程雙方都配戴口罩，保持社交距離。

奧斯汀先前已完整接種COVID-19疫苗，並於去年10月施打追加劑。奧斯汀表示，他的醫生告訴他，是疫苗讓他病情得以如此輕微，對此他十分感恩，呼籲符合資格人員盡快施打追加劑。

《華爾街日報》報導，白宮近幾個月確診的官員包含了發言人莎琪（Jen Psaki）和國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）。

國防部要求其所屬員工接種疫苗，否則就會被開除，儘管奧斯汀已允許其底下的單位自行決定如何執行這項命令。目前軍人的接種率已超過9成，各軍種也開始解僱那些不願接種疫苗的軍人。

奧斯汀表示他已完整接種，國防部將會繼續維持「疫苗強制令」。

去年底確診數不斷破紀錄，專家憂恐怕還不是疫情全貌

《紐約時報》報導，美國去年12月30日新增的確診數就高達58萬例，超越了29日新增的確診數48萬8000例，這兩日的確診數幾乎是前年冬季最高確診數的2倍。

住院和死亡人數並不像確診數這般急遽增加，反映出Omicron的嚴重度似乎不比Delta，也較不容易導致重症。過去兩週，死亡人數減少了5％，每日平均為1221人；住院人數則成長了15％，每日平均為7萬8781人。

數以千計的航班因為疫情而取消，導致許多旅客受困，其他民眾則是在隊伍裡久候等待著COVID-19篩檢。

考量到目前正在假期間，篩檢和數據回報都會因此受影響，破紀錄的確診案例數恐怕還不是疫情的全貌。專家表示，許多民眾在家自行檢測，也代表有些確診案例數尚未列入官方的統計。

《中央社》報導，美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）昨天接受《美國廣播公司》（ABC）節目「本週」（This Week）訪問說：「我們正處於確診病例驟增及持續增加的階段。」並稱飆升的染疫率「的確前所未見」。

佛奇說，越來越多的證據顯示，Omicron的毒性不如之前的變異株，近幾週美國的染疫死亡和住院率，遠低於以往的疫情大爆發期間。不過佛奇仍再次呼籲家長，務必給他們的孩子接種疫苗、戴口罩，並且若有必要得接受篩檢。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航