元旦有韓國人罕見越過三八線「脱南」逃往北韓，目前生死未卜

文：德國之聲中文網（法新社、路透社、美聯社）

韓國聯合參謀本部稱，1月1日晚間21:20左右發現偷渡者後，立刻在軍事分界線非軍事區的韓方一側展開了搜索，但是士兵們並沒能找到偷渡人員，而監控設備則發現，當事人已經成功越境。

聯合參謀本部在一份聲明中表示：「我們確認，當事人在22:40左右跨越了軍事分界線，逃往了北方。」聲明還強調，目前無法確認偷渡者是否還活著。1月2日早晨，韓國聯合參謀本部向北韓方面發送消息，試圖確認偷渡者的人身安全。但是北韓方面並未回覆。

韓國方面還表示，目前並未發現北韓軍方有異常動向。

偷越邊境在韓國也是違法行為。而北韓更是在2020年初COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情剛剛在中國爆發時，就全面封鎖了邊境，開始執行異常嚴格的防疫措施。2020年夏天，北韓領導人金正恩更是宣佈全國進入緊急狀態，緣由則是一名「脫北者」又從韓國偷渡回了北韓，而這名偷渡者疑似出現了新冠病毒感染症狀。

不過，北韓方面至今沒有確認出現過任何新冠病毒確診感染病例。

朝鮮半島上的軍事分界線是全球最為戒備森嚴的邊境線之一，全長248公里，兩側是總寬為4公里的非軍事區，外側還有地雷陣、鐵絲網、陷阱等設施。南北韓雙方均派重兵在非軍事區外駐守，因此偷渡事件很少發生，從韓國偷渡前往北韓更是罕見。

2020年，一名韓國漁業官員在分界線遭到軍人射殺，其遺體也被火化。北韓方面指責其非法越境。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航