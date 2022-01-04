秋季二十大將再次黃袍加身，2022年是習近平的「絕對權力」元年

文：ARD（德廣聯）

「我覺得他就是一個很憨厚、很和藹的人，跟我們離得很近」，在央視記者的鏡頭前，一位年輕的女孩被問到對國家主席習近平的印象時，如是說道。

另一位退休長者則表示：「他是什麼樣的人我不知道，但是他對老百姓是挺好的，什麼都想著。」

在北京中南海的磚紅高牆後，習近平是否時時刻刻都想著老百姓，還是也想著如何鞏固自己的權力，則無人知曉。沒有人能得知有關中共最高權力核心圈的內部情況。不過，中國在抗擊和控制COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情方面比歐美都要成功，這一點讓許多中國人充滿了自豪感。通過多年來聲勢浩大的反腐敗運動，習近平不僅順便清除了自己在黨內的政治對手，而且還擴大了自己的權力基礎。

特里爾大學政治學教授韓博天（Sebastian Heilmann）表示：「按照目前的情勢來看，我認為習近平的權力基礎穩如泰山。」他指出，包括習近平不久前提出的「共同富裕」理念也頗受歡迎。不過，韓博天認為，這一旨在消減社會分配不公的計劃也是相當大膽的舉動。

「財富再分配一直都具有非常高的政治風險，因為它會觸及到這個國家中最有權勢的精英階層。當然，他（習近平）之前已經對權勢階層進行了一番清理，鞏固了自己的權力，以至於他對於現在著手解決這個問題充滿了信心」，韓博天分析道。

如今在中國，沒有人敢公開與習近平對抗。新聞審查、言論管控和對異議的打壓明顯增加。改革派已經被噤聲。習近平作為繼毛澤東之後中國最具權力之人的地位已經不可動搖。11月份召開的中共十五屆六中全會通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，也在「開創中國特色社會主義新時代」這個章節中集中闡述了習近平的個人重大貢獻以及習思想的歷史功績。

北京政治學者吳強認為，這份決議的目標很明確，就是「一種自我加持」，以及為在二十大上再次連任進行鋪墊準備。

中共預計會在2022年秋天召開二十大，屆時習近平將會迎來自己作為總書記以及國家主席的第三個任期。為此，2018年的修憲已經為其再次連任掃平了道路，因為按照中國之前的憲法規定，最高領導人任職不得超過兩個任期。而2021年11月的這份決議，則把他塑造成了一個高不可及的歷史性偉人，為其成為終身制最高領導人奠定了意識形態上的基礎。關於接班人的討論幾乎不存在。

至少從央視在北京街頭的採訪來看，目前沒有人敢質疑習近平的領導地位。一位40歲的男子對著攝影機鏡頭表示，他完全相信習的決策，毫無保留地支持他。另一位則補充道：「他是開創了中國一個新時代的偉人。」

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航