【專訪】李智凱的運動防護員王瑞翔（上）：運動科學四大基石，卻容易被忽略的運動傷害防護

文：bricoleur

前情提要

這份訪談，是在去（2021）年8月14日，趁著奧運團隊運動防護員王瑞翔返國隔離時，在線上所做的採訪。現在顯然已經完全失去了新聞熱度。然而，報導一個需要投注大量的「關懷」、「愛」且在萌芽中的產業，本身不會過時。

在《翻滾吧！男人》紀錄片中，有一個高高的身影，電影一開始就出現，念了調皮的黃克強一下。2016年里約奧運的前一個月，李智凱練習時受傷。鏡頭拍到他從計程車裡鑽出來，拄著拐杖走進醫院。此時第一個下車為他撐傘的，就是這位看起來很和氣的大哥。智凱開刀時他在手術房外守候。復健時他也在病房裡。他陪著阿信教練與智凱前往里約奧運。我們注意到掌鏡的導演、調皮的克強、沉默的智凱、鐵血的教練，但是卻常常忘記他的名字——他的名字真的有出現在影片中嗎？

他叫做王瑞翔。從2015年起，擔任李智凱的防護員。

運動防護近年來逐漸受到重視。物理治療師陳曉謙的文章〈奧運獎牌背後的一群人——醫療團隊〉扼要地介紹了選手背後的運動醫療團——醫師、物理治療師、運動防護師、營養師、心理師。文中提到：

是的，這就是我想要訪問瑞翔的起因……我們總是看到他，在智凱的重要時刻，他都在身邊。在某些時刻，他很像是硬脾氣的阿信教練與年輕的智凱之間的 誠實豆沙包 翻譯蒟蒻。

國家運動訓練中心（國訓中心）在8月10日的臉書貼文，介紹了運動科學的四大基石：飲食規劃、體能訓練（教練）、生理監控、運動傷害防護。其中的運動傷害防護，就是在講瑞翔：

無役不與 王瑞翔貼身照顧6年 最後一塊基石，是運動傷害防護。中心運動傷害防護員王瑞翔協助智凱，已長達6年時間；這6年來，他陪同智凱走遍世界各地，出戰大小賽事，是智凱倚重的支柱。2016里約奧運前，智凱不慎受傷，瑞翔防護員全程協助智凱復健，抱傷參賽、留下落馬的不完美成果；時隔5年的東京奧運，智凱完美落地、留下獎牌，防護員從選手練習到比賽，從貼紮、暖身、喚醒身體，到盯場、緊急處理急性傷害、協助拍攝選手動作，以及訓練後的肌肉與筋膜放鬆、按摩、傷害治療和復健等，統統一手包辦。 防護員長時間陪伴選手，是選手信任的朋友，也是選手和中心運動科學處的橋樑。防護員可臨場觀察選手狀況，把訊息回傳給營養師、體能教練，針對選手的傷勢或弱項再加強訓練。生理檢測的報告，也能在第一時間反映，讓防護員掌握到選手的疲勞與負荷程度。運動科學四大基石，透過防護員做為橋梁，彼此緊密合作、橫向交流，奠定選手競技巔峰的基礎，幫助選手站上頒獎檯。

這四個項目中，大概就是「教練」與「防護」最個人化，最難以取代了。

大眾還不太了解防護員，只能透過維基百科的簡短介紹來管窺一二。我以為，這與「運動科學」在國內的發展也是近年來才開始逐漸受到重視有關（在訪談問題中有提到）。幸好，隨著奧運英雄返國受褒揚，媒體確實也開始注意到防護員的重要角色[1]。

我在寄給瑞翔的落落長訪綱之中，提到了一點「運動防護員的養成過程」。就以此點作為開場：

不少人讀過這篇文章：〈選手奪牌後都替他們請願！台灣體育教練、防護員待遇差多少？〉文中提到：

《國家運動訓練中心人事管理規章》以技術人員和防護人員做為這群後勤部隊的代稱，從二等一階到四等十階，最低薪資只有3萬1930元，最高薪資則是6萬1800元。令人感到驚訝的是，這群技術與防護人員的任職資格相當嚴格，不僅要國內外研究所畢業，還得有相關工作經驗數年並取得專業證照。

從這段文字可以看出：專業運動技術與防護人員的養成需要非常長的時間。運動防護產業也是一個許多人都不熟悉，並且容易被忽略的產業。今天就請任職於國訓中心的王瑞翔防護員現身說法，以自己的經驗來談談運動防護產業[2]。

容易被忽略的運動防護員

瑞翔：透過一些報章雜誌，讓你們可以去關心到運動防護員，（我）已經非常地感動。通常我們會被遺忘。

bricoleur：經過奧運之後，大眾已經注意到防護員了，對不對？

瑞翔：像李洋王齊麟在男雙金牌賽結束後，李洋跟媒體表達：希望可以重視我們這些後勤人員的待遇與福利等等， 其實我們這些後勤團隊聽起來，就（感到）有被重視到。他們說出來的那個力量是很強的。

小戴姊也感謝了她的防護員詩婷，婞淳感謝她的物理治療師。這樣子，漸漸地……（防護、物治團隊開始受到重視）。這些都不是單純在工作上的配合夥伴這樣子，而是非常緊密的一個關係。

關於防護產業

瑞翔：以需求面來說，就我所知，大致分為幾個面向：國訓中心（人數少，最多也就幾十位）、基層的巡迴防護員；台灣近年來的職業聯賽增加，這創造了一些職缺、醫療院所（如壢新醫院、長庚醫院有聘用運動醫學專業的防護員，但人數也少）、個人工作室、健身房。

（以供給面來說）每年考取防護員證照的人數，以一年兩次計算，以現在的通過率而言，每年大概會有至少五十位獲得證照。所以擁有防護員證的人數是足夠的。但相對是職缺上，可能會有（不足）……

bricoleur：職缺少的原因是因為說，其實社會還不是很重視防護，就是運動防護是一個新的概念，是這樣子嗎？

瑞翔：還是萌芽的階段，現在稍微……（好了一點）。

個人是如何投入這個產業的呢？

瑞翔：自己大學就讀高雄醫學大學運動醫學系，畢業當時，還沒有所謂的巡迴防護員制度，也沒有像現在的多樣工作機會——如聯賽、個人工作室等等。當時幾乎是沒有工作機會。畢業之後，我曾經有一段時間對於要考防護員這一件事情是非常抗拒，因為不知道考了要做什麼……這一張證照沒有辦法讓我去找到工作。後來再走回到防護這個領域，我覺得也是一個緣分。剛好在替代役的時候，我申請了防護替代役，又重新接觸到、回到防護的職場。

研究所階段，我是進入師大（按：師大體育系）的運動生物力學碩士班。有一段時間，因為家人的緣故——我爸爸媽媽都是老師，老師到目前都還是鐵飯碗——那時我也往體育老師的方向去嘗試與努力，在師大的時候也修了教育學程。真的是因為緣分，才重新回到防護員的這個領域。防護員這個領域又讓我後來有機會到各個國際賽去……直到現在。

我覺得我自己在防護的這一條路上是幸運的，遇到很多人的幫助。並不是每位防護員都有辦法被看到，但是他們每個人其實都很努力……每個人在位置上面，不管是學長還是學弟學妹，在他們的位置上都很努力。只是因為剛好，今天我們的選手有成績，所以有的防護員可以被關注到。但是所有的防護員都在自己的崗位上盡心盡力。

我們套一句唐嘉鴻的教練，翁士航教練說的：「不是因為看到了才相信，而是因為我們相信所以才看得到」，這句話講得非常好，可以借來引用一下。