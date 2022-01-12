【專訪】李智凱的運動防護員王瑞翔（下）：不是物理治療師、也不是醫師，教練對防護員有哪些期待？

文：bricoleur

防護工作的辛苦面

bricoleur：除了上述正面的因素，還有一些防護員的辛苦面，你要不要也跟他們講一下？這樣比較具有現實感。

瑞翔：比較現實的部分，第一個就是，工時可能會比較長，可能會沒有假日。

bricoleur：在國訓中心，你們都住在那裡，對不對？

瑞翔：國訓中心反而比較好。如果你在一般的職業隊，譬如說以職棒的隊伍來講好了——我自己比較知道職棒、職籃的情況。職業比賽時間都在週末，放假日可能是在平日，所以說可能會失去跟別人同時放假的機會。以職棒為例，職棒可能就一個賽季一個賽季，整個上半季就是連續在工作，可能半年沒有辦法有完整的休息時間，另外半年就會有所謂的調整期，你就會有一段時間是放假的。你可能會失去一些跟別人共同放假出遊的時間跟機會，這是比較現實的一面。

然後，加上你的工作時間可能早晚都會有需要……有時候訓練完以後，你可能會幫選手做治療，做復健，會拉比較長的時間［意思就是：別人收隊回家了，你還不能收工］。也包含一些緊急狀況，譬如說，選手半夜肚子痛也是你可能要去協助。

bricoleur：有點像醫生半夜被叫去開刀之類的？

瑞翔：要把選手送到（醫院），陪伴他，可能至少要去掌握這些狀況，這樣子。這個是比較直接（現場的部分）。

也［可能］會衍生出另一種壓力：在某些狀況下，選手需要復健，可是他時間有限，你可能要面臨教練的期待跟選手的期待，這都會是另外的壓力。他希望選手可以上場，選手自己也希望可以上場，因為選手可能對這場比賽很重要，沒有他不行，可是以我們專業（判斷），選手可能不適合上場。

bricoleur：可是你是防護員，並不是物理治療師，也不是醫師，為什麼他們會期待你？

瑞翔：因為其實以醫療人員來講，在現場，教練，最直接第一線去接觸到就是我們，以國訓中心或者是基層訓練來講，就是防護員在handle這些事情。那以國訓中心來講，防護員跟物理治療師做的事情是相同的，我們並沒有那麼多的專業差異。

其實因為我們在過去的養成過程呢？其實，防護員跟物理治療師的差異並不會太大。因為我們的對象就是人嘛，人類，只是一般人跟專業運動防護員的差別，那我們就是給他的復健的強度跟……的差異，而不是說一般人跟運動員就完全不同，我們只是在強度上的一些差異，就是我們是可以辦法互相去協助配合的這樣子。

你剛剛問，我們不是醫師，也不是其他治療師，我們是防護員，那為何教練對我們有期待？因為復健是我們在協助幫忙，教練直接面對也是我們，當然也會期待我們快速地幫助選手回去［正常狀態］，那這也是我會常遇到的一個困境……選手需要時間［恢復］，需要一些輔助才有可能［恢復］，他現在不適合上場。

像我的經驗就會讓教練直接跟醫師，跟選手一起去溝通討論。醫師因為畢竟身分不一樣，講出來就說服力上還是有一些落差，我們會直接去請醫師去跟教練做溝通，然後並且把他需要的時程、再去跟教練講一次，教練就會比較容易被說服，這是我們遇到的這樣處理的方式。

以上是談到我們防護員在現實面上會遇到的期待跟壓力。

有些狀況，可能是他（選手）慢性的問題，不會每次都是透過醫師［來處理］，但還是影響到（選手）。復健是漫長而且比較枯燥的過程，那這個過程當中怎麼樣去陪伴、協助選手，讓他願意去順利度過這個過程？因為我們知道要透過這些方式，他才有辦法恢復，要怎麼樣去協助他。也是要面臨要去學習的一些範圍。

再來就是，選手有高低潮。尤其低潮的時候，我們應該如何陪伴？因為我們是直接面對選手情緒的人，也是最被他們信任的人，那所以很有可能會去接收到一些負面的能量，這也是自己要去學會怎麼樣調適這個部分，一個直接的……一個很容易遇到的問題。

bricoleur：我剛才問了防護員的辛苦面、他們要有的心理準備。不過還有一個問題沒有問：防護員的養成，最少也要四年嗎？（大概需要多久的時間？）以你的經驗來看是如何？儘管是物理治療系畢業，他還是可以去考防護證照，對不對？

瑞翔：這一張運動防護員證照的考試資格……運動醫學就是我們剛剛講過那幾間學校，有完整的學程訓練。要是相關學系——物理治療學系、運動醫學系、運動保健系等等畢業。或者說，他修過相關學程，有一個資格的認證表。你有修過哪些學學科，那些學科你全部都有修滿，都有修過，並附上你的成績單，至少說你有修過這些學系、這些學門，才能去報考這一張證照。而不是像一般可能參加三天五天的研習營就考試。以目前我們這個行政院核發的這一張運動防護員證，是這樣的方式。

你剛剛問：物理治療師可不可以考？可以。只要額外的一些學門修過了，比如說像我們的包貼紮啦，一些運動行政的一些東西考過了，就是有修過課程，他只要有辦法去取得這個修課的一些成績證明，他也可以來考運動防護員。那我們這個養成的過程是不是需要四年？基本上因為我們需要這些學系畢業，那基本上還是需要這樣的。

如果也有同學考進高醫的運動醫學系碩士班，過去大學念其他的學系，他想要成為運動防護員，可能就會比較辛苦一點，要下修大學部的這些課程。這些學程全部完成了，才可以去報考運動防護員。

bricoleur：你提到彰師有運動防護學程，如果是學程，必須的學分數就比較少，不會像是學系得修一百多個學分，對否？

瑞翔：會比較短一點。但我印象中這個學程好像也是要二三十學分。所以現在還是有一些不同的方式可以完成課程［訓練］。但是一定要透過這些課程的訓練，不是短期的研習就可以取得證照。畢竟如果今天我是一個運動員，我知道說，我旁邊的防護員，他經過三天的研習就要來幫我做治療，我可能不放心。這牽涉到專業。這個部分還是要有很專業的訓練。