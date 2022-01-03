好萊塢女性電影人報告：2021年超過80%電影由男性主導，24年來女性幕後工作者比例缺乏顯著進展

近年好萊塢在哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）醜聞後大肆掀起的「#metoo」運動，女性電影工作者的權利與聲音越來越走向大眾，成績也有目共睹，2021年的奧斯卡最佳影片、導演就是由女性導演趙婷的《游牧人生》。根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》（Variety）的報導指出，2020年，女性導演的電影數量在好萊塢創下了歷史新高，不過，來到2021年，數字卻呈現倒退狀況。

Photo Credit: AP / TPG Images 《游牧人生》劇組，趙婷（中）

這份報告是由聖地牙哥州立大學的電視和電影女性研究中心製作，每年都會針對女性影視工作者出產一份報告，這份報告指出，在2021年票房收入前250名的電影之中，女性導演僅佔了17%，低於2020年的18%。而且，當範圍縮小至票房前100名電影時，女性導演比例更少，僅佔12%，此數字也低於2020年的16%。

不過，攤開2021年至今的女性導演成績單，其實仍有極大亮點值得影迷注意。首先是坎城影展，法國女導演茱莉亞迪古何諾（Julia Ducournau）生涯第二部劇情長片《鈦》摘下最高榮譽金棕櫚。這是繼1993年珍康萍（Jane Campion）《鋼琴師與她的情人》之後，相隔28年再度有女性導演抱回此獎，在坎城影展悠悠歷史中，難能可貴地寫下唯二紀錄。

再來是威尼斯影展，最高榮譽金獅獎也頒給女性導演，由法國導演Audrey Diwan憑藉《Happening》拿下，這也是繼趙婷的《游牧人生》之後，連續兩年由女導演擒下金獅，威尼斯影展首見。Audrey Diwan同時也是史上第6位獲得金獅獎的女性導演，前5位得主分別是趙婷、蘇菲亞柯波（Sofia Coppola）拉《在某處》、瑪格麗特馮卓塔（Margarethe von Trotta）《德國姐妹》、安妮華達（Agnès Varda）《無法無家》、米拉奈兒（Mira Nair）《雨季的婚禮》。

特別的是，《Happening》僅是Audrey Diwan執導的第2部劇情長片，恰好與摘下坎城金棕櫚的法國導演茱莉亞迪克諾一樣，皆是第2部作品就拿下最高榮譽，這也代表法國女導演接連於坎城、威尼斯揚名。

然而，威尼斯影展除了金獅獎之外，也將最佳導演、劇本獎分別頒發給珍康萍的《犬山記》、瑪姬葛倫霍（Maggie Gyllenhaal）的《失去的女兒》，目前這兩部電影也被視為北美獎季的競逐者。

Photo Credit: AP / 達志影像 珍康萍

而離開影展獎項之後，在商業上女性導演的成績也有突破，包含趙婷執導的《永恆族》，在疫情當中全球票房進帳4.01億美金，而妮亞達科斯塔（Nia DaCosta）的《糖果人》也有7741萬美金的全球票房，從影展、商業票房等面向來看，這幾位女性電影工作者仍舊亮眼，不過，研究人員表示，這些成就算是極端值的例外。

聖地牙哥州立大學電視和電影女性研究中心的 執行主任、該報告的作者Martha Lauzen表示： 「我們有可能被這些表面亮眼的成績欺騙，雖然《游牧人生》、《犬山記》等片在奧斯卡獎季表現不俗，不過2021年女性導演的電影 比例實際有所下降。根據我們的報告指出，少數女性導演的大放異彩，可能會導致對女性影視工作者的狀況得出不精準的結論。再一次的，2021年超過80%的電影是由男性主導的。」

不過，如果不局限於「導演」，若將編劇、製片、剪接師、攝影師的職業拉進來比較， 2021年票房最高的250部電影中，女性佔據這些幕後工作者的25%，比2020年的23%高出2%。

不過，其實這項研究報告並未全然反映近年電影的樣貌。因為串流平台的大肆崛起，使得「票房」可能不再是衡量電影商業性質的唯一標準。例如， 《犬山記》和《失去的女兒》由Netflix負責發行，只在限定地區影城公開放映（其餘只能在Netflix上看） ，並且都沒有公布票房數字，當然，這樣的操作使得這些強片不會出現在票房排行榜上，也就缺乏了「女性」的統計數字。

與上述相似的例子還有蕾貝卡霍爾（ Rebecca Hall ）的《白色通行證》以及荷莉貝瑞（ Halle Berry ）的《逆轉擂台》，這兩位知名女演員都是初次擔任導演，而處女長片都在Netflix平台亮相，也就沒有傳統票房的收入。 疫情改變消費者觀賞電影的習慣，也讓研究報告的相關數字更加難以精準追蹤。

然而， Martha Lauzen最後也表示：「從發表報告24年至今，長期來看，影視幕後工作人員的女性比例其實一直缺乏顯著進展，這是令人難以置信的事。例如，女性編劇的比例僅從1998年的13%上升到2021年的17%；女性剪接師的比例僅從1998年的20%上升到2021年的22%；女性攝影師的比例僅從從1998年的4%上升到2021年的6%。」

新聞來源

延伸閱讀

核稿編輯：翁世航