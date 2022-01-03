2022/01/03,
國際

南非一級國家遺產國會大廈遭火災重創、屋頂塌陷，49歲縱火嫌犯被捕4日將開庭

南非一級國家遺產國會大廈遭火災重創、屋頂塌陷，49歲縱火嫌犯被捕4日將開庭
Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

火勢是從舊國會大廈3樓開始，一路蔓延至下議院。舊國會大廈的屋頂塌陷、許多辦公室也全數損毀，另外新國會大廈的部分屋頂也倒塌。對於火災的原因，南非公共工程和基礎設施部長狄莉表示，可能是因為有人對自動灑水系統動手腳，將水閥關閉，導致灑水系統缺水，無法啟動。

1月2日南非國會大廈發生大火，不但舊國會大廈屋頂塌陷，多間辦公室也損毀，更殃及議員議事的會議廳。

南非國會大廈擁有百年以上的歷史，更是南非一級國家遺產。目前火勢已獲控制，而警方也逮捕了1名嫌犯，即將於明（4）日受審。

火勢吞沒南非國會大廈，縱火嫌犯被捕4日將開庭

《路透社》報導，位於開普敦（Cape Town）的南非國會大廈失火，經過70名消防隊員極力搶救，目前火勢已獲控制。警方指出，49歲的縱火嫌犯已遭逮捕，將在4日開庭審判。

火災發生在當地時間早上6點左右，正好在南非前大主教屠圖（Desmond Tutu）的國葬隔天。火勢是從舊國會大廈3樓開始，一路蔓延至下議院。舊國會大廈的屋頂塌陷、許多辦公室也全數損毀，另外新國會大廈的部分屋頂也倒塌。

火災的真正原因尚未水落石出，不過南非公共工程和基礎設施部長狄莉（Patricia de Lille）表示，可能是因為有人對自動灑水系統動手腳。他指出，聖誕節休會前曾經依照規定實施消防安全演習，當時各項設備都正常運作。然而2日早晨發現有人將其中一個水閥關閉，導致自動灑水系統缺水，無法啟動。他也補充，根據監視器拍到的畫面，2日早晨的確有人待在國會大廈中。

所幸這場火災並沒有傳出傷亡，不過國會大廈損傷嚴重。《BBC》指出，南非國會大廈遭到嚴重損毀，包含國會上議院中，議員議事的會議廳。《美聯社》報導，開普敦市府安全委員會（mayoral committee for safety and security）成員Jean-Pierre Smith則表示，舊國會大廈的屋頂「完全沒了」，而舊大廈內的會議廳也有受損。他也表示，整棟建築遭到火勢侵襲，而滅火水柱也損毀了許多珍貴的歷史文件，例如國會大廈內收藏的4000件藝術品與文物，還有珍貴書籍都遭到波及，另外前南非國歌Die Stem Suid-Afrika（南非之聲）原稿也收藏於國會大廈中。

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Photo Credit：AP / 達志影像

國會大廈的歷史意義：廢除種族隔離制度之處

《BBC》指出，南非國會大廈分為3個部分，分別是1884年興建完畢的原有建築、還有分別於1920年代以及1980年代興建的新增建築。其中，全國省務會（南非上議院）位於原有建築中，而國民議會（南非下議院）則位於新增建築裡。國會大廈擁有百年以上的歷史，目前是南非一級國家遺產。

其中舊國會大廈對南非來說意義重大。1990年，南非前總統戴克拉克（F.W. de Klerk）就是在舊國會大廈宣布釋放曼德拉，以及廢除種族隔離政策。南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）也表示，南非國會大廈的大火「破壞了民主所在地」。

由於國會大廈損毀嚴重，殃及會議廳，開普敦市市長表示，在國會大廈修復完全之前，市議會作為替代的國會會議廳，供國會議員立法、議事。

值得注意的是，南非國會大廈去年也曾發生火災。2021年３月，舊國會大廈就曾因為電力系統故障而失火。

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新聞來源：

核稿編輯：翁世航


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