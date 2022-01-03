民進黨總動員力挺林昶佐，台灣基進陪林靜儀站路口，國民黨卻對1/9兩場選舉有「差別待遇」？

台中第二選區補選和台北市中正萬華區立委林昶佐罷免案將在1月9日投票，日前民進黨主席蔡英文已定調全黨動員「靜昶守護」終結惡霸。元旦連假後，又是如火如荼的掃街催票行程，甚至從跨年前就騎腳踏車拉票；相較於綠營積極動員並將兩場選舉綁在一起處理，藍營則對中二區補選較認真，對於中正萬華的罷免投票則採取「保持距離」的態度。

民進黨動員騎腳踏車環半島、站路口力挺林昶佐

由民進黨立委陳亭妃、台南市議員蔡旺詮等人組成得正國會「台灣正青」鐵馬隊今天完成跨年3天、從屏東到台北421公里鐵馬行，下午抵達無黨籍立委林昶佐萬華服務處，為面臨罷免投票的林昶佐集氣；基隆市長林右昌認為，關鍵在投票率，要讓更多民眾投下「不同意罷免」。

陳亭妃把從南台灣開始集氣的旗幟，以及沿路收集的眾人簽名海報，交給林昶佐。陳亭妃說，公投「南票北補」相當成功，不過1月9日只有台中第二選區和北市中正萬華區的選民可以投票，因此要「南氣北補」，從南台灣把力量帶上來；她呼籲戶籍在這兩個選區的選民，踴躍返鄉投票。

林右昌今天也現身台北迎接車隊，表示中正萬華區罷免案關鍵在投票率，中二選區因為是兩人對決，媒體有很多報導、感覺比較熱，至於中正萬華的罷免，則必須說服民眾出來投票，而且投下「不同意罷免」票。林昶佐這一關一定要過，要守護好立委。

另外民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長劉世芳、副幹事長黃世杰、副書記長洪申翰及立委鄭運鵬、許智傑、吳思瑤及蔡易餘，今天早上也到在台北市西園路2段與西藏路站路口，呼籲民眾9日要出來投票反對罷免。

柯建銘會後接受訪表示，黨團幹部與成員在這就是為了「反罷免、挺昶佐」。林昶佐是優秀立委，不該受到罷免的待遇；長期觀察林昶佐，雖然他常與黨團的意見不一樣，但林昶佐非常專業、認真，既本土化又有國際觀，也堅持理想、會獨立思考。

柯建銘說，林昶佐常為了選區的選民服務案件，到他的辦公室拜託好多次，為了法案也會鍥而不捨溝通，真的很認真。因此黨團成員今天出來一致支持林昶佐，也拜託中正、萬華的選民站出來，發揮正義感，不要讓林昶佐孤單，不要發生任何遺憾，讓林昶佐繼續留在立法院，一起為台灣民主、國家發展打拚。

林昶佐則感謝各方幫忙，他表示會按原定計畫衝出每一張「不同意罷免」的票，也希望選民都能出來投票。高雄市議員黃捷和前立委陳柏惟被罷免時所遭遇到的困難，他們都遇到了，罷免投票要扭轉民眾過去的觀念，呼籲民眾出來投「不同意罷免」，不然恐會重演陳柏惟罷免案。

台灣基進全黨陪林靜儀拜票：告別顏家

台灣基進黨主席陳奕齊今天率前立委陳柏惟等黨員，陪同民進黨籍台中第2選區立委補選候選人林靜儀在路口拜票。陳奕齊表示，民主政治要選出好人才服務選民，呼籲投票告別顏家。日前被罷免的前立委陳柏惟目前擔任林靜儀競選總幹事，也到場呼籲鄉親投票。

陳奕齊強調，過去顏家一直在強調服務，可是政治服務不該是利用公職身份去服務你家族的利益，經過這段時間的檢驗，發現顏家好像利用公職來服務的並不是大眾的利益，而是個別家族的利益；民主政治最重要的是選擇出一個好的人選來服務選民、服務大眾、服務市民，林靜儀醫師絕對是最好的人選。

國民黨力挺顏寬恆，對罷昶案「冷處理」？

而相較於綠營對1月9日兩場選舉直接綁在一起積極動員，連蔡英文、賴清德都到台中參與造勢、拜票等，藍營相較之下則對兩場選舉有「差別待遇」。對於中二區補選，黨中央數次召開記者會批評林靜儀，立委江啟臣、楊瓊音、市議員林碧秀、謝龍介等人也都協助顏寬恆掃街拜票。

不過對於中正萬華區的林昶佐罷免案，至今未見藍營大咖表態，日前雖然曾傳出要找立委鄭麗文幫忙，但也沒有下文。林昶佐罷免案領銜人是民間人士鄭大平，但主力推動的其實是前國民黨市議員鍾小平。在罷免團體11月補送第二階段連署書時，鍾小平曾不諱言表示，罷免林昶佐是「帶功勞回來」，有意回到國民黨的鍾小平，也積極將林昶佐罷免案導向政黨對決。

鍾小平更曾表示，罷免林昶佐應由國民黨部主導，他自己只是從旁協助的義工，罷免林昶佐仍然是藍綠對決，自己力量有限，要靠國民黨的力量。但隨著罷免投票日接近，國民黨中央至今沒有明確動作。

這也是導致和另外一個堅持「公民發起，不要政黨對決」的民間罷免團體「清林散昶」兩者間各行其是而且有些尷尬，但事實上雖然號稱公民團體，但發言人高毓安也具藍營背景，日前一度傳出有意投入2022地方選舉。

「清林散昶」團隊今天上午也進行陸戰衝刺，到萬華區國光市場掃街拜票，並指出林昶佐迄今仍不敢面對公民團體的3大質疑，包括「沒有建設、疫情放鳥、公投違背」等。罷昶總部表示，既然林昶佐都願意出來掃街，將罷免案升級為熱戰，那不如再勇敢一點，跟公民團體直球對決吧，同時也不忘呼籲萬華、中正區鄉親一起加油、洗脫污名。

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核稿編輯：翁世航