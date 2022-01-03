今日新增境外移入25例：北市檢疫旅館改判為首2宗本土Omicron，全球新增確診數急速上升

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增25例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增25例境外移入個案，為9例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（15例，案17182-17183、案17186-17191、案17196-17197、案17199、案17201-17203、案17205）、土耳其（4例，案17192-17195）、德國（案17184）、加拿大（案17185）、義大利（案17198）、菲律賓（案17200）、亞美尼亞（案17204）及千里達及托巴哥（案17206）入境，入境日介於去（2021）年12月19日至今（2022）年1月1日。

改判案17058、17099為首兩宗本土Omicron病例，由案17085各別傳染

指揮官陳時中指出，2021年12月28日至30日台北市檢疫旅館驗出的3例Omicron確診個案（案17058、案17085、案17099），其中經過調查，是由案17085個別傳染給案17058以及案17099，因而將案17058以及案17099列為本土案例，為首2宗本土Omicron病例。

陳時中表示，由於案17058由深圳入境，而當地目前為止都沒有通報Omicron個案。而案17099則由日本入境，不過日本目前為止32例Omicron病例均為境外移入，且都在機場被攔截，並沒有進入社區。相較之下，案17085從美國入境，而當時美國Omicron疫情嚴重，因此由案17085帶原傳染給案17058以及案17099的機率較高。

陳時中指出，再加上基因定序結果，案17085與案17058、17099各有2個位點差異，不過案17058與案17099則有4個位點差異，因而判定是由案17085個別傳染給案17058以及案17099。

陳時中說明Omicron本土個案感染途徑，指出沒有發現3例個案做出擅自外出等違規行為。而確實可能是旅館員工交叉感染，導致環境汙染，不過也不排除空氣傳播。

Photo Credit: 指揮中心

案17056、17085疫情尚在控制中，案17181採檢34人為陰性

指揮中心指出，針對案17056以及北市防疫旅館群聚的案17085，目前應採檢81人，其中1人為陽性，78人為陰性，1人檢驗中，1人待採檢。

指揮中心表示，案17056以及案17085的同住者3人，採檢結果均為陰性，而自我健康監測的旅館員工8人也均為陰性。不過回溯及現住旅客中，同樓層驗出1例陽性，為案17099。不過陳時中表示，「相對是還能夠控制的情況」。

另外針對昨（2）日記者會中，「高度懷疑」為防疫旅館群聚案的案17181，目前應採檢41人，34人為陰性，1人檢驗中，6人待採檢。其中同住者8人均為陰性，而案17181的孩子，就讀學校會停課檢視，相關採檢持續進行中。

而案17181的同住者、同樓層旅客與其他樓層目前共採檢17人，均為陰性。自我健康監測的防疫旅館員工匡列10人，目前採檢9人陰性，1人檢驗中。

全球新增確診與死亡數：確診數急速上升、死亡數沒有顯著增加

陳時中說明全球新增確診與死亡數趨勢圖，指出儘管台灣Omicron本土案例還沒有看到相關社區傳染個案，但是全球Omicron疫情非常嚴峻。

陳時中表示，歐洲與美國每週感染病例垂直往上升，傳染速度非常快。歐洲上升了81%，美國則上升了94%。全球傳播速度也快，世界疫情也因為Omicron而出現高點。

不過儘管Omicron病例數增加，但死亡數並沒有顯著增加，新增死亡數甚至有降低。陳時中指出，是「比較好的情況」，然而仍有待後續觀察，因為儘管重症不多，但病例增加，將會對醫療量能帶來考驗。

陳時中表示，這3天疫苗打得不多，目前疫苗第一劑覆蓋率達80%，第二劑覆蓋率達69.13%。

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核稿編輯：翁世航