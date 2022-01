星期一至五每晚九時,數以百計全球華人會在YouTube守候,等候「眾新聞中國組」節目播放。有時記者「上片」遲到了,留言觀眾會體諒地說:「遲唔緊要,最重要讓我們知道你們安好。」

熟悉的觀眾會在留言欄互相打招呼問好。記者為時事小品演短劇,為輕鬆新聞高歌一曲,或互相調侃,觀眾都會在留言裡讚賞,記者能準確又清晰地把複雜的世界大事解說出來。

「眾新聞中國組」視像節目去年3月啟播,1月才正式成立,前身是有線電視的中國組團隊,該團隊因為前年年底有線裁員潮後,全體組員決定集體辭職,後來決定一起到眾的平台試一試。

眾新聞這大半年,就擔當着這個角色。其他傳媒機構空間收窄,因各種原故而離開原崗位,但並未想轉業的記者,不少均加入眾新聞。《蘋果日報》過去的夏天忽然倒閉,原定到該報館實習的大專院校新聞系學生,眾新聞也安排接收,以免學生失去實習機會。

但正如這晚眾新聞的公告說道,眾創辦時,不過是一隻「小船」。

眾新聞在5年前的2017年初正式成立,其風格沒有其他網媒般「富時代感」,因為創立這網媒的是一班資深傳媒人。

宣告創立的記者會上,有三年前被刀傷的傳媒人劉進圖,當年劉被襲後,全港媒體人團結起來為新聞自由威脅發聲,不分立場不分政治取向,劉有一定公信力。

不少參與籌備的人物,都是業內具信譽的新聞界老手,以香港地道說話,那是帶點自嘲的「老鬼」。

有初初加入眾新聞的年輕記者說笑,「我們常私下說,這家傳媒的主管或顧問們,每個人經驗都有數十年,老鬼加起來真是有『幾百年新聞經驗』」。

回帶到5年前,眾新聞成立記者會上,老鬼說的話,像新聞教科書:「希望可傳承專業新聞精神,回歸新聞初心,為公眾利益、為公眾服務。」「眾新聞不會以量取勝,在最重要事情上,再挖深一點。」「眾新聞希望補足傳統傳媒,當傳統媒體面對政治、商業壓力,仍有同業捍衛專業操守。」

2017年是後社運的政治冷感時空,市民都沒有興趣看新聞。最初眾新聞籌款,反應冷淡,千辛萬苦才籌款完成,以極有限人手苦撐着。

老鬼搞網絡,不容易。幾近退休的資深新聞工作者,學習網絡操作,聘請同事拍攝多媒體、製圖。「幾百年經驗」的前輩們,聘請了「畢業不過幾年」的年輕記者,在編輯室裡磨合再磨合。

眾新聞最初不為讀者認知,即使新聞速度或許不夠快,設計製圖不夠精美,但傳統新聞線索紥實,特別是政情或分析文章,受惠於老鬼們的經驗,還是漸漸摸索到定位。

小船人手不足,老總和審稿的同事不計日夜,通宵達旦工作,以電郵發給支持讀者的「每周文章精選」信箋,總是凌晨才寄出。

然後是2019年,一場社會運動,為傳媒生態帶來翻天覆地的轉變。讀者驚覺,新聞不是免費消費品,公眾發現可靠可信的新聞報導,對一個社會來說十分重要。

讀者開始質實支持起他們相信的傳媒,眾新聞是其中一家。眾新聞的臉書及YouTube頻道的追蹤人數有多達30餘萬及27萬。

社運後,不少仍未想放棄的同業,在眾新聞平台一起工作。眾新聞建立了一個小型錄影棚,記者們「一腳踢」兼任幕後製作員,中國組、港聞組都錄製起定時播放的清談式節目來。社運迎來大量法庭審訊,眾新聞亦擴充了法庭採訪隊。

然而,眾新聞於2022年1月2日晚上宣佈,雖然熱愛香港這片土地,「但無奈,當下不只是風吹雨打,而是龍捲風吹襲,巨浪滔天。」

公告說,五年來「我們沒有忘記初心,但可惜,過去兩年社會的遽變,傳媒環境惡化,令我們無法毫無擔憂地,達成我們的理念。」

「身在風眼,我們這隻小艇,在風高浪急的當下,情況嚴峻。在危機中,我們必須先確保船上的所有人,可以平平安安。」

眾新聞宣布,五年的路,到此為止。將於周二(1月4日)起停止營運。網站將不會更新,一段時間後會關閉。

服務於眾新聞的楊健興在其臉書寫道:「We fought the good fight, we finished the course, we kept the faith.」

那是聖經的經文:「那美好的仗我已經打過了,當跑的路我已經跑盡了,所信的道我已經守住了。」

本文獲授權轉載,題目由編輯稍作修改,原文見於作者Facebook。

相關文章:

責任編輯:Alex

核稿編輯:Alvin

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!