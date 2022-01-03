星期一至五每晚九時，數以百計全球華人會在YouTube守候，等候「眾新聞中國組」節目播放。有時記者「上片」遲到了，留言觀眾會體諒地說：「遲唔緊要，最重要讓我們知道你們安好。」

熟悉的觀眾會在留言欄互相打招呼問好。記者為時事小品演短劇，為輕鬆新聞高歌一曲，或互相調侃，觀眾都會在留言裡讚賞，記者能準確又清晰地把複雜的世界大事解說出來。

「眾新聞中國組」視像節目去年3月啟播，1月才正式成立，前身是有線電視的中國組團隊，該團隊因為前年年底有線裁員潮後，全體組員決定集體辭職，後來決定一起到眾的平台試一試。

眾新聞這大半年，就擔當着這個角色。其他傳媒機構空間收窄，因各種原故而離開原崗位，但並未想轉業的記者，不少均加入眾新聞。《蘋果日報》過去的夏天忽然倒閉，原定到該報館實習的大專院校新聞系學生，眾新聞也安排接收，以免學生失去實習機會。

但正如這晚眾新聞的公告說道，眾創辦時，不過是一隻「小船」。

眾新聞在5年前的2017年初正式成立，其風格沒有其他網媒般「富時代感」，因為創立這網媒的是一班資深傳媒人。

宣告創立的記者會上，有三年前被刀傷的傳媒人劉進圖，當年劉被襲後，全港媒體人團結起來為新聞自由威脅發聲，不分立場不分政治取向，劉有一定公信力。

不少參與籌備的人物，都是業內具信譽的新聞界老手，以香港地道說話，那是帶點自嘲的「老鬼」。

有初初加入眾新聞的年輕記者說笑，「我們常私下說，這家傳媒的主管或顧問們，每個人經驗都有數十年，老鬼加起來真是有『幾百年新聞經驗』」。

回帶到5年前，眾新聞成立記者會上，老鬼說的話，像新聞教科書：「希望可傳承專業新聞精神，回歸新聞初心，為公眾利益、為公眾服務。」「眾新聞不會以量取勝，在最重要事情上，再挖深一點。」「眾新聞希望補足傳統傳媒，當傳統媒體面對政治、商業壓力，仍有同業捍衛專業操守。」

2017年是後社運的政治冷感時空，市民都沒有興趣看新聞。最初眾新聞籌款，反應冷淡，千辛萬苦才籌款完成，以極有限人手苦撐着。

老鬼搞網絡，不容易。幾近退休的資深新聞工作者，學習網絡操作，聘請同事拍攝多媒體、製圖。「幾百年經驗」的前輩們，聘請了「畢業不過幾年」的年輕記者，在編輯室裡磨合再磨合。

眾新聞最初不為讀者認知，即使新聞速度或許不夠快，設計製圖不夠精美，但傳統新聞線索紥實，特別是政情或分析文章，受惠於老鬼們的經驗，還是漸漸摸索到定位。

小船人手不足，老總和審稿的同事不計日夜，通宵達旦工作，以電郵發給支持讀者的「每周文章精選」信箋，總是凌晨才寄出。

然後是2019年，一場社會運動，為傳媒生態帶來翻天覆地的轉變。讀者驚覺，新聞不是免費消費品，公眾發現可靠可信的新聞報導，對一個社會來說十分重要。

讀者開始質實支持起他們相信的傳媒，眾新聞是其中一家。眾新聞的臉書及YouTube頻道的追蹤人數有多達30餘萬及27萬。

社運後，不少仍未想放棄的同業，在眾新聞平台一起工作。眾新聞建立了一個小型錄影棚，記者們「一腳踢」兼任幕後製作員，中國組、港聞組都錄製起定時播放的清談式節目來。社運迎來大量法庭審訊，眾新聞亦擴充了法庭採訪隊。

然而，眾新聞於2022年1月2日晚上宣佈，雖然熱愛香港這片土地，「但無奈，當下不只是風吹雨打，而是龍捲風吹襲，巨浪滔天。」

公告說，五年來「我們沒有忘記初心，但可惜，過去兩年社會的遽變，傳媒環境惡化，令我們無法毫無擔憂地，達成我們的理念。」

「身在風眼，我們這隻小艇，在風高浪急的當下，情況嚴峻。在危機中，我們必須先確保船上的所有人，可以平平安安。」

眾新聞宣布，五年的路，到此為止。將於周二（1月4日）起停止營運。網站將不會更新，一段時間後會關閉。

服務於眾新聞的楊健興在其臉書寫道：「We fought the good fight, we finished the course, we kept the faith.」

那是聖經的經文：「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。」

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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