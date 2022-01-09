《張愛玲譯作選二》：沒有人會偷老人的東西，但也不必把魚鈎和魚叉丟在船上引誘人家

文：張愛玲

他是一個老頭子，一個人划著一隻小船在墨西哥灣大海流打魚，而他已經有八十四天沒有捕到一條魚了。在最初的四十天裏有一個男孩和他在一起。但是四十天沒捕到一條魚，那男孩的父母就告訴他說這老頭子確實一定是晦氣星──那是一種最最走霉運的人──於是孩子聽了父母的吩咐，到另一隻船上去打魚，那隻船第一個星期就捕到三條好魚。

孩子看見那老人每天駕著空船回來，心裏覺得很難過，他總去幫他拿那一捲捲的鈎絲，或是魚鈎和魚叉，還有那捲在桅杆上的帆。帆上用麵粉袋打著補釘；捲起來的時候，看上去像永久的失敗的旗幟。

老人瘦而憔悴，頸後有深的皺紋。面頰上生著棕色的腫起的一塊塊，那是熱帶的海上反映的陽光晒出來的一種無害的瘤。順著臉的兩邊，全長滿了那腫起的一塊塊。他的手因為拉繩子，拖曳沉重的魚，有紋路很深的創痕。但是沒有一個傷痕是新的，都是古老的，像一個沒有魚的沙漠裏被風沙侵蝕的地層一樣。

他的一切全是老的，除了他的眼睛，眼睛和海一個顏色，很愉快，沒有戰敗過。

「山蒂埃戈，」那孩子對他說，他們把小船拉到岸上，正從那裏爬上去。「我又可以跟你一同去了。我們賺了點錢。」

老人教了這孩子怎樣打魚，孩子愛他。

「不，」老人說。「你現在這條船運氣好。你跟著他們吧。」

「但是你記得有一次你八十七天沒打到魚，然後我們接連三個星期，天天捉到大魚。」

「我記得，」老人說。「我知道你不是因為疑心我運氣壞所以離開了我。」

「是爸爸叫我走的。我是一個小孩，我得要聽他的話。」

「我知道，」老人說。「這是很正常的。」

「他沒有多少信心。」

「他沒有，」老人說。「可是我們有。是不是？」

「是的，」孩子說。「我請你到露台酒店吃杯啤酒，行不行，然後我們把東西拿回去。」

「有什麼不行呢？」老人說。「大家都是漁夫。」

他們在露台上坐著，許多漁夫都取笑那老人，他並不生氣。另有些年紀大些的漁人向他看看，覺得很難過。但是他們並不露出來，他們很客氣地談論著那潮流與他們垂釣的深度，還有這一向天氣一直這樣好，還有他們的見聞。

今天收穫好的漁人都已經回來了，把他們的馬林魚宰殺了，把魚平放在兩塊木板上，一頭一個人抬著，蹣跚的走到魚房裏，在那裏等著冰車把魚運到哈瓦那的市場去。捉到鯊魚的人把牠們送到那小海灣另一邊的鯊魚廠去，用滑車把牠們吊起來，把肝拿掉，鰭割掉，皮剝掉，肉切成一條條預備醃。

東面有風來的時候，有一股氣味從海港那一邊的鯊魚廠裏吹過來。但是今天只有微微的一點氣味，因為轉了北風，然後風息了，露台上很愉快，晒著太陽。

「山蒂埃戈，」孩子說。

「噯。」老人說。他拿著酒杯，在那裏想許多年前的事。

「我去弄點沙汀魚給你明天吃，行不行？」

「不。去打棒球吧。我還能夠划船，羅琪里奧可以撒網。」

「我很想去。如果我不能夠跟你一塊兒打魚，我想給你做點什麼別的事。」

「你請我吃了杯啤酒，」老人說。「你已經是個大人了。」

「你第一次帶我到船上去的時候，我幾歲？」

「五歲，你差一點送了命，那天還沒到時候，我就把魚拖上來，牠差點把船弄碎，你記得嗎？」

「我記得那尾巴拍拍砰砰地打著，划船人的座位也破了，還有你用木棒打牠的聲音。我記得你把我丟到船頭去，那兒堆著濕淋淋的一捲捲的釣絲，我可以覺得整個船在那裏抖，還有你用木棒打牠的聲音，就像砍樹一樣，我混身都是那甜甜的血腥氣。」

「你真的記得這些麼，還是我告訴你的？」

「自從我們第一次一塊兒出去，樣樣事情我都記得。」

老人用他那日炙的、有自信心的眼睛愛憐地望著他。

「你如果是我的孩子，我就帶你出去碰碰運氣，」他說。「但是你是你父親你母親的孩子，你現在這條船又運氣好。」

「我去弄點沙汀魚好麼？我還知道有一個地方可以弄到四個餌。」

「我今天的還剩在那裏。我把牠們用鹽醃了起來放在盒子裏。」

「讓我去給你弄四隻新鮮的。」

「一隻，」老人說。他從來沒有失去希望和信心。但是現在它們變得更清新有力了，就像一陣風刮起來一樣。

「兩隻，」孩子說。

「兩隻，」老人同意了。「不是你偷來的吧？」

「我不是不肯偷，」孩子說。「但這是我買的。」

「謝謝你，」老人說。他竟能夠這樣謙虛──他太單純了，以至都沒有奇怪自己什麼時候才達到這樣謙虛的地步。但是他知道他很謙虛，他也知道謙虛並不丟臉，而且也無傷他真正的自尊心。

「明天一定收穫好，有這潮水，」他說。

「你預備到哪裏去？」孩子問。

「老遠的，等風轉了向再回來。我要天亮前就出去。」

「我來試著叫他也到遠處去打魚，」孩子說。「那麼假使你釣著一條真正大的，我們可以來幫你的忙。」

「他不喜歡到太遠的地方去打魚。」

「是的，」孩子說。「但是有些東西他看不見的，我看得見，譬如有一隻鳥在那裏捉魚，那我就可以叫他去釣鯕鰍。」

「他的眼睛這樣壞？」

「他差不多瞎了。」

「這很奇怪。他從來也沒有去捕龜，那最傷眼睛了。」

「可是你在蚊子海岸那邊捕了許多年海龜，你的眼睛還是好的。」

「我是個奇怪的老頭子。」

「可是你現在對付一條真正的大魚，力氣夠不夠？」

「我想夠的。而且還有許多訣竅。」

「我們來把東西拿回去吧，」孩子說。「我好去拿網，再去弄沙汀魚。」