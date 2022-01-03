電池大廠寧德時代加碼投資2469億元，專家：中國再生能源汽車產業已經取得先機

中國逐漸在電動車產業站穩腳步，近日中國電池大廠寧德時代（Contemporary Amperex）為擴一步擴大市占率，於中國宜賓市加碼投資新台幣2469億元，建設占地面積約3000畝廠房，預計2022年6月宜賓基地一期項目正式投產。產業研究員強調，電動車電池有明顯品牌溢價效應，將進一步穩固中國的產業地位。

中國電動車商在市場佔據領導地位

2021年中國電動車產業發展迅速，根據中國汽車工業協會數據顯示，再生能源汽車零售銷量相較2020年成長了兩倍，在疫情爆發後，全球汽車市場疲弱下，成績非常驚人。

《華爾街日報》報導指出，雖然中國正逐步取消電動車補貼，但是已經推出一個積分交易系統，鼓勵汽車業者生產低碳排的車款，再加上基礎建設也獲得改善，目前中國已經有超過100萬個充電點，較2019年倍增。

報導稱，撇開特斯拉不談，中國電動車商在市場佔據領導地位。其中五菱宏光Mini EV是一款掀背式汽車，售價落在4400美元（新台幣12.3萬元）在市場上成為大贏家。該款汽車由通用汽車（General）、柳州五菱汽車（Liuzhou Wuling）、國有企業上海汽車（SAIC）合資生產。

另一方面，比亞迪（BYD）、理想汽車（Li Auto）和小鵬（XPeng）等車商，銷售也相當火熱。《華爾街日報》報導稱，中國多年對電動車的補貼成果相當顯著，如今擁有強大的電動車供應鏈。

目前全球最大的電動車電池製造商是中國寧德時代，除了在鋰電池材料上領先外，也持續對更安全且安全的磷酸鐵鋰（LFP）電池進行研發，未來以推出更實惠的車款。

《關鍵評論網》訪問產經智庫研究員蘊樹（化名）表示，中國再生能源產業已經取得先機，歐巴馬（Obama）時期，美國曾出台過一系列支持電動車產業的發展，但是到了2017年，川普（Trump）上台美國政策開始改變，由再生能源優先，逐轉為保護傳統石化產業。

他提到，當時電動車政策間接排擠各州稅金，如車輛註冊費用、燃油稅等汽車相關財源，導致各州鋪橋造路等建設受到影響，為彌補財政又向車主課徵額外稅務，間接壓抑了電動車產業的發展。

中國電池大廠寧德時代，追加投資2469.6億元

蘊樹也指出，美國政策、各州稅務進退兩難之際，中國則對能源政策展向強大決心，再加上電池產業從「消費電池」轉變為「動力電池」，零組件品牌更突出。他解釋，電動車產業像是手機，手機標榜使用聯發科晶片，電動車也以電池為招牌，品牌溢價明顯，種種原因造就電池的產業地位。

他進一步針對品牌溢價說明，早期，成功打入電動車供應鏈的中日韓電池廠、鋰電材料商，開始逐漸和下游整車製造商，分享汽車產品的「品牌溢價」，進而獲得加速擴張的源動力。此外，對於中日韓車企（尤其是中國），將電動車對燃油車的替代，視為一次對歐美老牌車企彎道超車的機會。

近日寧德時代發布公告，和吉利旗下的浙江遠景汽配，簽訂供貨框架協議，預計於2022年至2026年間，出貨不低於57GWh的動力電池；且增加公司資本開支，追加宜賓生產基地的投資，達到人民幣560億元（約新台幣2469億元），占地面積約3000畝，2022年6月宜賓基地一期項目正式投產。

寧德時代表示，宜賓市交通基礎良好，物流3小時內能將動力電池送出成都或重慶的整車產線上，再加上其豐富的水資源，利於減少碳排放，完成電池碳中和。

韓國市場研究機構SNE Research發布數據顯示，中國企業帶動電動汽車市場的成長，2022年1至11月，寧德時代將有31.8%市占率，穩居全球首位，相較第2位的LG化學高出10%。

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核稿編輯：翁世航