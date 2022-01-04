從顏寬恒的戰術與發言，可以看出他對「理性選票壯大」的焦慮

作為一個資深辯論人，自從大三看了1994年台北市長選舉那場經典的電視辯論會後，舉凡歷次總統或市長選舉，甚至罷免、公投的政見說明或辯論，自己幾乎無役不與，會後也常在自己的媒體專欄整理評論各方論點，過去是教授辯論、談判學與政治溝通的教材，現在則是作為上政論節目的正反面素材。

前幾天，看了中二選區這場主要兩位候選人的論點後，對於顏寬恒的表現並不意外，因為他的論述品質，大抵和這次的補選性質、採取的競選策略呈正相關，沒有什麼層次更欠缺實際政策內容。除了情緒性謾罵，塞些別人的政績，最後千篇一律就是強調自己被國家機器打壓，然後中二選區淪為傘兵練習場，別人都是空降選輸就走人，只有顏寬恒才是「這塊土地的主人」。

顏寬恒論述模仿韓國瑜，卻忽略了自己的身份差異

平心而論，這套論述的模式其實都是韓國瑜兩次選舉的山寨版，只是2018年韓靠仇恨動員掀起選風，2019年面對輿論海嘯般質疑時，韓只能把責任偷渡到政府身上，企圖再煽動一次群眾的反民進黨情緒，只可惜多數中間選民已經看破韓國瑜的手腳，最後結局就是連本帶利把選票都倒輸了回去。

顏寬恒在模仿韓國瑜之前，是不是該想清楚兩者之間的身分差異？

韓能夠捲起千堆雪，多半與民進黨在高雄長期執政有關，所以他以挑戰者身分影射高雄又老又窮與「既得利益」者連結時，藍營群眾的相對剝奪感油然而生。

林靜儀當下以溫柔堅定作為訴求，希望贏回中二的公平正義，這已經不單只是應然層面的價值理念，而有更多猶待顏寬恒說清楚講明白的財產爭議——不論宮廟資產、開發案、遊藝場、公保地、國有地、河川保留地——接連而來，但這個參選人及其發言人還有國民黨上下無人能夠回應外界質疑，說明事實真相。

Photo Credit: 中央社

頓時間藍營才發現，顏家儼然成為彼時韓國瑜口中「阻礙在地發展進步的反動勢力」，當初是想要扛著造反的口號讓高雄大破大立重新解放，現在民進黨則是高舉公民社會的力量，用問政態度與政策論述品質準備，取代盤據在地二十多年的派系既得利益，溫柔堅定不只是一句口號，而是具體的政治行動，憑藉的不是韓粉式的仇恨動員，而是理性思辯的作為。

不客氣地說，火都燒到家門口，顏寬恒卻沿用派系政治的慣性模式打這場選戰，其中也很混合了國民黨與戰鬥藍時興的「千錯萬錯都別人錯」的套路，面對外界所有質疑一概答非所問，彷彿這些爭議全然不存在，自己似乎是個置身事外的「旁觀者」而不是個「當事人」。

如果對組織票那麼有信心，顏寬恒又何須擔心輿論批評？

顏寬恒應該很厭惡陳柏惟，不僅是立委選舉的勝負或是罷免的恩怨，恐怕是因為檢驗陳的迴力鏢來得又快又準，而且加倍奉還。

因此，在和林靜儀交手的辯論場上，顏寬恒索性直接將陳再拿出來鞭屍一下，所以他才會批評：「背負著選民的寄託，這位年輕人卻恣意忘我，沉浸在權力的傲慢。大放厥詞、譁眾取寵。頻頻出現在鎂光燈前，卻消失在地方的弄巷間。」不知情的人還以為顏的競選對手是陳柏惟。

這個動作很有趣，充滿了下意識的反射，意味顏寬恒認為自己解讀當下選戰的問題與困境，都來自於2020年自己爭取連任的挫敗，如果不是陳柏惟，就不用罷免與補選，就不會發生自家財產的被檢驗的爭議，就不會來一個林靜儀挑戰自己家族的勢力版圖。

所以他在辯論會上脫口而出什麼傘兵練兵場，除了指控「這些外人要來奪走在地利益」的派系心態外，也突顯顏自我認知混亂與不安的人格特質。

Photo Credit: 中央社

同樣的問題，也發生在近日顏寬恒批評于北辰退黨的言行。姑且不論在邏輯上沒人搞懂這與超商有什麼關聯，明眼人即可看出選情告急使得顏已經亂了方寸，如果同溫層厚實到不用理會外界的聲音。如果基層組織強大到絲毫不用理會輿論的批評，那麼顏家為何在乎于的存在、言行及其退黨的政治效應？

明眼人都知道，顏寬恒其實十分在乎媒體的討論，雖然因為他的發言人在政論節目進行議題攻防時顯得窘迫，所以改在同溫層中接受訪問或開直播；但更關鍵的是，選情緊繃使得顏家開始計算自己能夠掌握的選票基礎——他們應該是察覺到中間選民、理性選票與青年世代將是左右選舉的主要變數。

然而這種發言在策略上必然會有反效果，在時間上也來不及了。

一場緊繃的選戰，勝負要素往往取決雙方最後階段的策略，誰犯的錯誤較少就能脫穎而出，顏寬恒近日的言行爭議似乎透露了一些弦外之音。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航