【TNL本週沙龍議題】酒駕事件層出不窮，你怎麼看交通部提出的修法方向？

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根據此文，去年年末國內發生多起酒駕事件，意外頻傳，日前高雄一名酒駕駕駛不慎撞上行人，導致1死3傷，藝人宋少卿也於前幾天發生酒駕撞上計程車的意外，且這2起肇事者都不是第一次酒駕，宋少卿甚至是第五度酒駕闖禍，因此引發各界撻伐，要求交通部修法重懲。

交通部長王國材於前幾天表示，將提案朝3方向嚴懲酒駕的修法方向，且因2019年曾已針對酒駕加重罰則修法過，此次修正方向主要包括以下三個方向：

第一，目前是針對酒駕累犯才沒入車輛，未來考慮第一次酒駕並造成他人重傷或死亡，就要沒入車輛。

第二，目前法規對酒駕累犯定義為「5年內2次以上酒駕者」，交通部希望能延長到10年內，「10年內有酒駕2次以上者」即為累犯。

第三，針對酒駕者同車乘客的連坐的處罰，王國材表示，現行同車乘客懲罰太輕，將研擬提高罰鍰金額，初步希望提高5倍為3000元至1萬5000元。現行《道路交通管理處罰條例》規定，汽機車駕駛人酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05％以上，同車年滿18歲以上乘客一併處罰600至3000元罰鍰。

對於最近層出不窮的酒駕事件及其修法方向，你有什麼看法嗎？或是有關於酒駕的其他想法，也歡迎在下面留言給我們，與更多人一起討論喔！

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核稿編輯：楊士範