香港《眾新聞》停運，總編：專業報導無變，是環境變了

（中央社）香港網媒《眾新聞》成立滿5週年後，昨晚（2日）宣布4日起停止營運，一段時間後將會關閉。《眾新聞》表示，香港傳媒生存環境惡化，已經無法再毫無擔憂地達成理念，必須先確保所有人平安。

這是繼《立場新聞》在去年12月29日宣布停止運作後，又一家港媒宣布將關閉。

《眾新聞》2日晚間在臉書發文表明，「我們一直熱愛這片土地，但無奈，當下我們面對的不單是風吹雨打，而是龍捲風吹襲，巨浪滔天」。

《眾新聞》表示，雖然沒有忘記創立的初心，但過去兩年社會遽變，傳媒生存環境惡化，令他們無法再毫無擔憂地達成其理念。

《眾新聞》表示：「身在風眼，我們這隻小艇，在風高浪急的當下，情況嚴峻。在危機中，我們必須先確保船上的所有人，可以平平安安。」

這份貼文公告，《眾新聞》將於2022年1月4日起，停止營運，網站不再更新，一段時間後將會關閉。

《眾新聞》感謝訂戶和讀者的支持，並表示過去5年走過的路，是珍重的回憶。

《眾新聞》成立於2017年元旦，一開始是由香港10名傳媒工作者及新聞學者、新聞工作者創辦，包括資深新聞工作者李月華等人，其後成長為數十人的團隊。

根據臉書貼文，《眾新聞》創立之初，多名資深傳媒人士對香港新聞自由狀況深感憂慮，希望《眾新聞》可以傳承專業新聞精神，回歸新聞初心，為公眾利益、為公眾服務，「希望我們的一小步，可以鼓勵業界行一小步，各人的一小步可以形成保護新聞自由的一大步。」

「非我們變了，是環境變了」

《眾新聞》昨晚宣布4日起停止營運。《眾新聞》主筆楊健興今天（3日）表示，《立場新聞》被控串謀發布煽動刊物後，觸發《眾新聞》短時間內決定停運；當前執法界線模糊，停運是無奈的決定。

《眾新聞》昨晚突然宣布4日起停止營運，是香港國安法實施後，繼《蘋果日報》及《立場新聞》，第三家具規模的傳媒機構停運。

Photo Credit: AP/ 達志影像 《眾新聞》總編輯李月華（左）及主筆楊健興。

綜合港媒報導，《眾新聞》總編輯李月華及主筆楊健興今天會見傳媒。李月華表示，會按香港勞工法例遣散40多名員工，今晚兩個節目「眾新聞中國組」及「香港這一天」仍會進行，與讀者告別。網站半夜後不會更新，暫時不會關閉，公司仍會營運一段時間作結束手續。

楊健興表示，去年12月29日立場新聞被控「串謀發布煽動刊物罪」，觸發他們短時間內決定停運，「執法界線不能掌握得很清楚，不能夠在感到平安、安全的情況下工作下去」。

楊健興指出，香港媒體過去兩年捲入政治巨浪，有媒體被視為整頓對象。記者不應該害怕得罪權貴或批評政府，但不代表可以承受要為基本自由付出的代價。

他又說，香港很多方面都出現變化，法律和執法變得模糊，但不代表媒體沒有了角色，希望年輕記者不要受眾新聞停運的影響；即使新聞自由空間縮減，「但不是去到零」，有些地方的新聞自由較香港更差，甚至記者面對生命威脅，但他們仍繼續努力。

Photo Credit: AP/ 達志影像

香港保安局局長鄧炳強先前曾批評《眾新聞》一篇有關他對於基本法23條立法的報導有誤導性。對此，楊健興表示，鄧炳強對標題有意見很正常，不希望外界認為鄧炳強的批評令《眾新聞》被針對。

對於自己會否封筆，楊健興指「沒有想過、未想過」。

李月華表示，香港新聞自由縮窄情況明顯，即使想做「安全新聞」，也不知何謂安全，是整個傳媒行業都需面對的情況。

她說，《眾新聞》一直以專業判斷處理新聞，並非眾新聞改變了，而是客觀環境改變了；對於眾新聞由十人變成數十人的團隊，由最初沒人認識到現在不少人說有看眾新聞，李月華對停運感到可惜。

她說，《眾新聞》沒有金主或商業壓力，「雖然很多新聞我們做得慢或沒有，但也做得很細緻，花很多時間做故事，機構內沒有層級，打成一片。但如何再帶領團隊安心工作，我做不到」。

香港記者協會今天發表聲明，對《眾新聞》宣布停運表示痛心及遺憾，並指香港被喻為亞洲國際都會，資訊流通與新聞自由不可或缺。

聲明說，如今再有傳媒停運，對香港聲譽的影響難以估計，促請港府履行基本法對新聞及資訊流通自由應有的保障。

新聞來源：

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex