杜絕事業廢棄物「再利用」填地亂象，環保署將要求清運車輛全程追蹤

環境資訊中心記者 李蘇竣報導

過去常有不肖業者將廢棄物充作粒料隨意埋棄，甚至填埋在農地、魚塭等地污染環境。環保署2021年12月22日預告修正《環保署事業廢棄物管理辦法》，將爐碴粒料等事業廢棄物的再利用產物，定義為「特定中間產物」，認定上仍屬事業廢棄物，清運車輛一樣要裝設定位系統，且必須一路追蹤流向到最終使用地點。

回填材料等粒料稱「特定中間產物」，須全程追蹤位置

環保署2021年12月22日發布預告修正《環保署事業廢棄物再利用管理辦法》部分條文，將再利用機構之產物，依用途分為可直接使用的「再利用產品」，或作為原料需經加工再製機構產製後，才能提供最終使用的「特定中間產物」。

其中，「特定中間產物」仍屬事業廢棄物，同樣受《廢棄物清理法》規範，因此不論再製前後的運送車輛，都必須裝置即時追蹤系統，一路追到最終使用者。

環保署說明，這類事業廢棄物經再利用機構所產出的粒料類產物，因需再轉手加工後才可使用，是否能適材適所、妥善使用，廣受社會各界關注。

因此，環保署通盤檢討再利用產品流向管理，要求全程追蹤，將這類再利用機構產出之控制性低強度回填材料原料、磚品原料、紐澤西護欄及緣石之水泥製品原料、混凝土粒料定義為「特定中間產物」，限定只能銷售給具有加工能力的再利用機構，同時也加嚴規範其品質標準與清運方式。

設有毒重金屬檢驗標準，爐碴等粒料禁用於環境敏感區

過去常有不肖業者將廢棄物充作粒料隨意埋棄，造成環境污染。

環保署廢棄物管理處科長黎揚輝表示，「特定中間產物」是針對控制性低強度回填材料原料，如常見的煉鋼爐碴，通常這些廢棄物經處理成粒料後，會送預拌場再製成混凝土產品等。透過修法追蹤，可以確保這些中間產品一定要交到合格的預拌場手上，經再製產生的製品也會追蹤到最終使用者，從頭追蹤到尾，「把整個過程串起來」。

資料照 | Photo Credit: 黃煥彰 業者將煉鋼爐碴等事業廢棄物再利用粒料回填，造成污染的事件頻傳

草案中也設立「特定中間產物」的有毒重金屬檢驗標準，並規定「特定中間產物」之再利用產品若要作為填地、鋪面等回填用途，將不得使用於水源區、生態保護區、農業區或國家公園等環境敏感地區，且應高於使用時現場地下水位1公尺以上。

環保署表示，期待能藉由本次修法，提升再利用產品的流向追蹤與品質管理強度，加強與其他部會的合作，也歡迎各界在預告期60日內提供意見或修正建議。

環團建議通盤檢討回收體系，從根本修補漏洞

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，過去有些不肖回收業者會謊報已將這些廢棄物銷出再利用，但實際上是隨意棄置，造成環境污染問題。他認為，這次修法訂出「特定中間產物」，並要求全程追蹤位置直到最終使用者，或許可改善資源回收再利用後端流向不明的問題。

謝和霖也提醒，可能有部分回收業者的經營狀況早就出了問題，才會做出隨意棄置的違法行徑，環保署身為主管機關應從根本檢視回收體系是否有漏洞，藉著這次修法好好釐清，並和大眾說明。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航