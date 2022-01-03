文：梁啟智

一星期內，香港兩大網媒《立場新聞》和《眾新聞》先後結業，為香港的新聞界投下震撼彈，無論政見如何也無從否認香港將會從此變得不一樣。媒體對民主政治的重要性，在學術界已是老生常談，過去兩年對香港人來說更是親身體驗。今天的悲憤，當然不止出於兩大媒體結業本身，而是大家意識到結業決定背後的政治力量，已決定媒體獨立在香港的倒退在可見的將來都無法逆轉。此時此刻，實有必要再次申明新聞媒體的應有角色，為後世的香港和香港人立此存照。

政治學和傳播研究常把新聞媒體稱為「第四權」，把記者稱為「無冕王」，以表明他們擁有獨立的權力，並能對既有的權力架構發揮監督作用。這兒說的新聞媒體，當然不是當政府喉舌的所謂新聞媒體，而是獨立於政府以外的新聞媒體。

首先，媒體是我們學習在社會生活的重要渠道，小孩子在電視看見甚麼便有樣學樣。而如果一個媒體或一個媒體系統能壟斷了某個社會的信息傳播，則這個社會中的人知道或不知道某件事情發生，或知道之後如何理解，例如視之為合理或不合理，就很容易被左右。與此同時，社會中個人的意見往往不易被聽見，經由媒體挑選呈現的聲音往往就變成大眾對「民意」的理解。由是觀之，媒體與政治的關係不可分割。

在一個理想的狀態下，我們會期望社會中出現各式各樣的媒體，互相公平競爭。如是者，社會大眾便可以聆聽到不同的聲音，以更全面的信息更好地去參與公共事務。因此，自由的媒體環境會被視為民主政治的基石。它可以促進辯論和鼓勵政治參與，可以監督當權者的濫權行為，可以讓平時受忽視者得以發聲，從而重新分配政治影響力。

當然，現實世界並不如此理想。在一個商業社會當中，媒體為了爭取收視往往會走向低俗無聊；在廿四小時新聞的即時競爭之下，追求觀眾的情緒反應比深度調查來得更有成本效益；講政治制度或政策理念，還不如追捧或抹黑政治明星來得更為刺激。到最後，本來鼓勵多元的自由媒體反而促進了分化和犬儒。

而當這些不足被當權者利用時，後果更為不堪設想。媒體本身賺不了錢，但媒體持有人可以透過巴結權貴，以輿論掌舵者的身分通過其他投資在政府身上套取好處，當權者也樂於以此方法收買媒體。在一個本身有民主缺陷的政制當中，自由媒體社會的不足更會被利用和放大，鼓勵反對力量不斷分化，讓大眾相信天下烏鴉一樣黑，磨滅反抗意志。

以上的情況，香港人應不陌生。香港的媒體持有人如何把他們所持有的媒體當作保護他們在中國大陸各項投資的保險機制，多年來已有大量學者研究詳述。

正是如此，獨立的媒體才重要。

媒體獨立，是指相對政權或財團利益的獨立。《立場》和《眾》的存在，很大程度上靠社會大眾的捐款支持。特別是二零一九年以後，市民大力捐款，兩者分別接收了很多無法留在傳統媒體工作的新聞工作者，繼續做好新聞。而我相信，社會大眾對兩者的支持，也不僅僅是在支持兩個媒體，而是要支持建造一個獨立於政權或財團利益的媒體生態，真正的促進多元，促進民主。

然而，也正因為它們不能被收買，所以更易招來政權重點對待。

現在《立場》和《眾》都結束了，我們又要回到原來的媒體生態當中嗎？不。我相信，水過必流痕。只要人們見識過不一樣的世界，以後就會有所要求。我們或者難以再有獨立的香港本地新聞可以看，但起碼我們可以選擇看了之後要如何反應。我們要照單全收，要犬儒消極，要被預設的框架牽著走？還是要繼續保持警惕，主動求證，追求高於一時政見的真相？這個選擇，將會代表我們對《立場》和《眾》，以及之前和之後所有新聞工作者的敬重和珍惜。

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文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

（標題為編輯所擬，原標題「為什麼《立場》和《眾》值得珍惜」）

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex