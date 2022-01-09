《經濟殺手的告白（2）》：為什麼穆罕默德、基督的訓示，會被用來合理化戰爭的發生？

文：約翰・柏金斯（John Perkins）

黎巴嫩：「徹頭徹尾瘋了。」

私家司機載我從貝魯特機場到豪華的洲際腓尼基飯店（Phoenician Intercontinental）。一名年輕侍者熱情歡迎我，接下行李，引我進入大廳。就在我從訂房櫃台轉身離去時，猛然撞上一個人。我往後退，連聲道歉，對方斜眼會意地微笑，熟悉的臉龐，低聲說出「沒事」那教人無法忘懷的聲音，讓我嚇了一跳。侍者抓住我手臂，把我推到一旁，然後停住。

「沒錯，馬龍・白蘭度今晚睡你隔壁。」他說。搖了搖頭，又說：

「他脾氣很壞，千萬不要找他簽名。」

走往電梯時，我不由得發呆。馬龍・白蘭度比我上次在電影裡看到的更老，但毫無疑問，我仰慕已久的這位演員就在眼前。他在《岸上風雲》、《慾望街車》裡的演技，好得沒話講。那時我已讀過他最新電影《烽火怪客》（Burn!）的相關報導，他宣稱那是他從影以來最滿意的作品。

我第一次到中東，就碰到（結結實實地碰到）這位大明星和著名反派角色，我覺得是個好兆頭。幾年後，我終於看了《烽火怪客》，劇中反諷情節看得我樂不可支：這部電影講的正好是帝國的建立，題材創新，白蘭度演的角色就是經濟殺手的前身。

隔天早上，依林沃斯的朋友開車到飯店接我。他自我介紹叫「微笑先生」，但我不明白他為何取這綽號，因為他天生不是愉快開朗的人，很少表現出他綽號代表的那種表情。後來我發現他不為大使館工作，而是為美國國際開發總署工作了一輩子。他一輩子都待在這機構，到了屆退年齡，要求到黎巴嫩出最後一趟任務；他是傳教士之子，在那裡長大，希望回到他長大的地方度過晚年。但如今他改變了心意。

我們開車走在壯麗的地中海岸時，他告訴我：

「太亂了。那些可惡的穆斯林愈來愈無法無天，根本不能信任。跟他們談定任何協議，中途都會變卦。」

我聽過不少有關巴勒斯坦難民營的事，請他帶我去部分難民營看看。他起先不願意，後來還是載我去看了其中一個。雖然我不久前在印尼見識過貧窮、落後，但難民營的貧窮、落後仍教我震驚。那處難民營由許多緊挨在一塊的簡陋小屋構成，四周環繞圍籬。住在那裡的人如何不發瘋，我說出心中的疑問。

微笑先生以肯定的語氣告訴我：

「他們早瘋了。徹頭徹尾瘋了，所有的人。」

我問了他有關水、污水排放和其他民生基礎設施的事。

他狂笑。「你只需打開窗戶聞一聞，就會了解他們的語彙裡根本沒有『衛生』這個字眼。」他露齒而笑，然後指著一處。「這是另一個星球。」他把視線轉回前方道路：

「那些人是豬。跟你講件事情就知道：一年多前黎巴嫩政府和巴勒斯坦解放組織簽了一個叫『開羅協議』的東西，讓巴勒斯坦人享有居住權、勞動權、自治權。那之後，黎巴嫩政府一直努力想把這地方治好。」他嘆口氣。

「但那些巴勒斯坦人是典型的阿拉伯穆斯林，容不下任何好東西。巴解組織升高攻勢，而且正在和黎巴嫩共產黨協議。這下真的把敝人在下我、來自美國這可愛國家的我們，還有這裡的政府，全給惹毛了。報復行動就要展開。別懷疑。那些阿拉伯人就要為自己的瘋狂行徑得到教訓。」

那一天我心神很不安。在亞馬遜叢林當和平團義工時，我過著和當地農民一樣的生活，厭惡美國大使館、美國國際開發總署人員的優渥生活，厭惡他們的房子、車子、穿著，以及他們與大多數厄瓜多人的明顯隔閡。

但我從沒有從他們哪個人口中聽到微笑先生這樣的話。他的怨恨，他毫無掩飾的偏見，還有與我這樣的陌生人初次見面，就大剌剌談起他的怨恨偏見，教我震驚。他嘲笑伊斯蘭教，拿他所謂的「揮刀先知」（穆罕默德）與基督教的「和平君主」（耶穌基督）比較。

我很想告訴他天主教會曾如何挑起戰端，阿拉伯的薩拉丁曾如何仁慈對待十字軍俘虜，歐洲騎士則殘忍殺害穆斯林俘虜。但我被他嚇到；我還是這一行的新人。我按下反駁的衝動，努力把他的惡毒批評當作一時的氣話。我想他活到這把年紀，根本不在乎我或別人怎麼看待他。他就要退休了，原希望安享晚年的地方卻讓他大失所望。

他就和許多滿腔怨恨的人，把怨氣發洩在最近、最弱勢的目標——巴勒斯坦人身上。

微笑先生送我回飯店，我表示要請他吃頓晚飯，他說還有事要忙。握手告別時，他緊握我的手說：

「希望你不會誤解我的意思。我不是悲觀主義者。我知道最後我們會贏。我們非贏不可。伊斯蘭是個假宗教，沒有良心，沒有靈魂。想想那個與基督同地位的人竟砍下別人的頭！那是什麼宗教？」

一個人在腓尼斯飯店吃晚餐，我想起他最後那句話。在貝魯特待過後，我相信文化衝突，特別是宗教衝突，的確是中東許多問題明顯的原因，卻未必是根源。我知道基督教會發起十字軍東征，是為了對抗該教會所謂的「邪惡伊斯蘭勢力」；但我也知道當時的歐洲飽受戰爭、高失業、黑死病摧殘，下層叛亂一觸即發，貴族階層於是利用十字軍轉移民怨，征服新土地。我赫然想起微笑先生對伊斯蘭的看法與幾個月前我在印尼所聽到的看法，差異何等之大。

到西爪哇山城萬隆出任務時，我和緬恩小組住在招待會館，結識了會館女老闆的年輕兒子拉西（Rasy）。誠如《經濟殺手的告白》一書所描述的，他介紹我認識一堆大學友人。