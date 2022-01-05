2022/01/05,
社會

Omicron入社區，港府收緊防疫措施：食肆禁晚市、8國航班禁登陸

Omicron入社區，港府收緊防疫措施：食肆禁晚市、8國航班禁登陸
Photo Credit: Reuters/ 達志影像

我們想讓你知道的是

梁卓偉則表示，社區可能已有5至10條隱形傳播鏈，又估計如果新一波疫情爆發，可能要半年才可平息。

香港新增38宗新冠病毒確診個案，包括4宗與輸入相關或本地源頭未明個案，另外約有20多宗初步陽性個案。行政長官林鄭月娥宣布，將收緊多項社交距離措施。

林鄭表示，香港Omicron疫情肯定影響與大陸通關，但她表示，只要今次應對Omicron疫情能夠「速戰速決」，在最短時間遏止病毒傳播，就能啟動恢復兩地正常通關的工作。

而政府專家顧問梁卓偉則表示，社區可能已有5至10條隱形傳播鏈，社交距離措施需要「落重藥」兩星期。他又估計如果新一波疫情爆發，可能要半年才可平息。

1月5日宣布新措施：

8國民航客機停來港

港府周六（8日）起向8個國家（澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國）實施地區性航班熔斷機制，禁止所有從這些國家來港的民航客機著陸香港，也禁止曾經逗留8個國家人士登上任何民航客機來港，亦即是不允許轉機。

食肆禁堂食

本星期五（7日）凌晨零時起晚市（傍晚6時後）禁堂食（非晚市堂食時段，B類食肆限制最多2人一枱、C類食肆最多4人一枱、D類食肆最多6人一枱）。

多個處所關閉

需暫時停業的17大類別表列處所：遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院、會址 、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、按摩院 、體育處所 、泳池 、酒店或賓館、郵輪、私人處所

取消大型活動

所有大型活動及非必要聚會要取消，包括本周五舉行的本地漁農美食嘉年華及香港單車節等亦要暫停。多括RubberBand、張敬軒等演唱會已宣布延期舉行。本地遊及公海遊暫停。

醫院及院舍探訪取消

醫院及院舍探訪，除了恩恤安排外，需要暫停探訪。

（以上新措施，自生效時間起計，為期14日。）

衛生署：Omicron疫情已進入社區

衛生署署長林文健今日表示，近期香港已有114例COVID-19確診病例，當中9成是Omicron，而本地也出現了感染群組。

他說，本地Omicron確診病例顯示，這種變異病毒株的病毒量很高、傳染力很強、傳播途徑又多，而且有人在露天及距離較遠之處感染，情況嚴竣。他說，當前情況反映出Omicron疫情已進入社區。

近月來，海外移入香港的Omicron確診病例激增，上週更有航空公司空服員把病毒傳播到社區，以致本地出現了至少一個傳播群組。迄今本地至少有8人確診Omicron。


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