《我想和自己，好好在一起》：打開陰道的嘴，打開女性的嘴，讓他們照見光

文：曾彥菁 Amazing

成年後的性愛課

（前略）

二十四歲時我經歷了一場失戀，朋友在一旁安慰，突然問我：「那你們之間有發生過關係嗎？」我苦笑說當然有，從之前第一個男友就有發生關係了，只是不曾跟她聊過而已。她怯怯地問：「那你們都有順利插入嗎？因為我跟男友試了很多次，每次我都很痛。」

我看見一個憂慮已久的女孩，揣著煩惱無處詢問也無人訴說。我說我懂，當年跟第一個男友發生關係前我們也試了好多次，上網查到底怎麼回事，發現有一種女性先天無法進行性行為，被稱呼為「石女」。

第一次看到這兩個字我也像被石頭重重擊落，以為自己受了詛咒，一輩子無法性愛，一輩子無人要愛。直到成功進入的那一刻，才感到解脫：「太好了，我不是石女！」儘管不是石女，仍然無法敞開享受性愛，這困擾一直在我心裡，成為最難以啟齒與面對的課題。

我怕身材不夠性感，男友拆封的那一刻會失望；我怕叫聲不夠酥麻，無法滿足男伴的自尊；我怕做好避孕仍會出錯，每次經期延遲就提心吊膽；我怕被發現我也會看A片，也會自慰，也有自己的情慾。

長大後我們自己學

一路到了二十五歲，一對新婚的朋友說他們想更認識性愛，找了老師在他們家客廳開「成年人的性教育課」，我二話不說立刻報名。朋友很開心，說許多人聽到主題馬上拒絕，我好奇大家是真的不需要，還是沒有意識到自己需要？課堂上都是三十歲左右的學員，一個個像小學生一樣排排坐，從頭學起性教育，從男女性器官的構造、如何讓對方的身體舒服，一路問到：「如果不喜歡性愛，過著無性生活會不正常嗎？」我在其中，看見大家臉上的表情努力保持鎮定，但內心被一個個回答撼動，睜大眼驚嘆：「原來女生是可以多次高潮疊加上去，不像男生一次就結束了。」「原來真的有『無性戀者』，這也是性愛光譜上的一種樣貌。」

我開始漸漸放下心，發現其實不只是我，有許多人跟我有著一樣的困惑，與纏繞不去的性羞恥感。隱藏壓抑，其實不會讓羞恥感不見，攤開來談，才能讓羞恥變成一種接納。從前大人不敢講、講不清的，長大後我們努力自己來學，怎麼對自己和伴侶溫柔，怎麼撥開一切禁忌猜想，真實認識性。

走出被禁錮的深櫃

陸陸續續又上了不同課程，在課堂上與其他女孩聊我們的性幻想、性經驗、性煩惱，有人說想在摩天輪上做愛，有人試過沙灘上的性愛。能夠敞開地談論這些事，即使內心的害羞緊張仍在，但已逐步解開在很小的時候就被關上的封印，離自由又更靠近了一步。

我覺得這個過程，也是一種「出櫃」。因為性的禁錮早已把每個人都鎖進櫃子裡，特別是女性：妳不可以伸頭出來看，妳只要純潔安靜無知，作為一個工具在家孕育生命就好。性連結了生育，而生育的器官獨獨在女性身上，這是一股太強大的力量，害怕的人們必須想辦法規範禁錮，才能感覺自己是安全的。

現代女性漸漸有了意識甦醒，知道我們也可以工作、擁有平等投票權、選擇不婚或不生，但更深層無形的綑綁，蟄伏已久的恐懼與羞恥，我們能不能一起看見並突破？是誰規定女人的性必須藏起來？

如果我們還是不敢承認性、正視性、探索性，那關於自己身體的真相，就永遠只能被他人詮釋。聽他們告訴妳：「女生本來就比較不需要性慾。」「性慾太強的女生都很淫蕩。」「太主動的女生很廉價。」「沒人愛就會變老處女。」

從與親密的朋友聊天開始，啟動出櫃計畫，被隱藏壓抑的生命經驗只要一被訴說，就有機會流動轉變。聊妳們的恐懼、聽過什麼樣的警告、誤會並錯過了什麼、怎麼壓抑了真實的性慾、同儕間如何以性為攻擊武器；妳又是如何開始了第一次、曾有過的困惑、探索的路途與方法、中間的心情與轉折、此刻的感受與體會、未來有什麼渴望與期待。

我很喜歡《陰道獨白》劇作家伊芙恩斯勒（EveEnsler）說的：「我們不說的一切都將變成祕密，而祕密往往導致羞恥、恐懼和迷思。」

打開陰道的嘴，打開女性的嘴，讓他們照見光。

書籍介紹

本文摘錄自《我想和自己，好好在一起：慢慢梳理身上的結，感受愛，才有這一刻的輕盈自在》，悅之文化出版

作者：曾彥菁 Amazing

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因為曾深深厭惡過自己，因為每天都與自我爭戰，

所以知道那深入骨髓，逃不開躲不掉的痛苦。

知道他人也在經歷，因此想跟每個人說：

「你並不寂寞，我跟你一樣，我們一起。」

《有一種工作，叫生活》作者曾彥菁，誠實面對自我的洗滌之作

你的愛、你的恐懼、你的家庭、你的性別、你的傷口；

正是這些，讓你成為了如今站在這裡，喜歡與討厭的自己。

情緒、糾結、過不去的坎；我們都有。

不必覺得自己特別糟糕，不必掩藏，或想盡方法逃避。

讓我們一起轉身看看他們，拿出來曬曬太陽，

當你選擇面對，會發現比起壓抑逃避，這省力且有用多了。

邁入三十歲，給自己的人生關鍵字，

是「自由」與「自在」。

希望擁有不被恐懼操弄而不敢活成自己的自由，

以及每一刻都能與自己好好相處的自在。

跟著她的書寫，一起踏上內在探索的旅程，

觀察愛、面對恐懼、感受靈感、照顧自己，

你也終將發現——

長大成人的你，其實早已有能力，成為自己最好的伴侶。

觀察愛

失戀進程與內省、原生家庭如何影響我們

面對恐懼

好孩子總是害怕犯錯、靈性逃避之路、討厭喜歡錢

身為創作者

與靈感之神一起工作、面對攻擊自己的人、找到衷心喜愛的事物

照顧自己

照顧你的身體、對自己好，從來不用等別人

Photo Credit: 悅之文化出版

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